«Власть в России ушла в подполье»: кремлевский пропагандист подвел итоги года

Российским властям вообще и лично нацлидеру Путин придется в будущем приложить очень много усилий, чтобы повысить уровень доверия людей.

Конец года – время для подведения итогов, это не стала исключением и в России. Со своим обзором сложившейся в России политической и общественной ситуации, выступил на своей странице в Facebook называющий себя «политологом» известный российский пропагандист Сергей Марков

«Итоги 2019 года для российской власти умеренно негативные», – пишет российски пропагандист.

Далее, Марков тезисно разбирает основные достижения путинской власти в 2019 году, отмечая и негативные моменты.

1. Рейтинг Путина остался на прежнем уровне. Это с одной стороны хорошо – рейтинг очень высокий.

«Но с другой стороны, плохо, потому что не оправдались надежды и обещания, что, после уменьшения рейтинга Путина из-за пенсионной реформы, произойдет отскок рейтинга опять вверх. Так обещали Путину те, кто советовал провести пенсионную реформу быстрее. Этого не произошло. Рейтинг закрепился на более нижнем уровне», – подчеркивает Марков.

2. Уменьшились рейтинги всех ключевых институтов власти, – СМИ, РПЦ, армии. Уменьшение не большое, но очевидное. Это значит, что в 2019 продолжал падение авторитет российской власти в целом.

3. Рейтинг Медведева впервые за многие годы ушел де-факто на третье место. На второе место в российской политике вышел Жириновский. У ВВЖ чуть лучше показатели, чем у ДАМ, и по рейтингу и даже по антирейтингу», – отмечает Марков.

«Удар по ВВЖ совсем не решит проблему, потому что рост его популярности это чисто общепротестный фактор. И Жириновский, который праздновал в этом году 30 лет ЛДПР, явный победитель 2019 года», – отмечает Марков.

4. Главное событие 2019 года это пенсионная реформа. Но она была в 2018, в середине года. Это значит, что пенсионная реформа задела людей очень сильно.

«При этом главное в пенсионной реформе не увеличение возраста выхода на пенсию, а обман, – она воспринимается как обман властью народа. А Путин впервые прямо выступил на стороне власти, а не народа», – подчеркивает Марков.

5. Доверие людей от власти уходит, но пока никуда не приходит. Роста нет ни у кого, кроме Жириновского – аналога «против всех». Образуется ничейный все более растущий вяло протестный потенциал. За него в 2020 году будет борьба.

6. Видя рост негатива, власть по сути ушла с арены. Единая Россия и ОНФ почти ушли в подполье. И оттуда, из подполья, ведут борьбу. Там идет вымывание ярких людей, способных прямо говорить с народом.

Итоги 2019 года для российской власти умеренно негативные.1. Рейтинг Путина остался на прежнем уровне. Это с одной… Geplaatst door Sergey Markov op Donderdag 26 december 2019

«В условиях, когда в народе явный запрос на прямой диалог и доверие, из партии власти вымываются именно те люди, которые больше всего нужны, – вызывающие доверие, способные на диалог. Выборы в Москве иллюстрируют эти изменения с партией власти», – отмечает Марков.

7. Но из подполья выходить придется. Власть вообще и лично Путин будут обязаны увеличить доверие людей. Это главный вызов для власти в 2020 году– вернуть уходящее доверие людей.

«Власти нужны политики, вызывающие доверие людей. Вот главный урок 2019 года», – подытожил Марков.