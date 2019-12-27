За что задержали спецкора “Новой” Полунину и при чем здесь ГРУ

В России, удаленно от обыденной жизни среднестатистических россиян, но под пристальных вниманием силовых структур, развивается масштабный скандал, связанный с ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.».

Утром 26 декабря у корреспондента «Новой Газеты» Юлии Полухиной прошли обыски. В квартиру к журналистке пришли сотрудники Следственного комитета Краснодарского края и СОБР. О причинах таких действий российских силовиков, рассказывает на страницах издания «Информационный Навигатор» журналист Эдуард Альперин.

В самой «Новой Газете» сразу же предположили, что действия силовиков связаны со статьями Полухиной о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска. Речь в материале идет, в частности, о «ЕНОТ корп.», деятельность которой в конце ноября признали преступной. Первой об арестах членов группировки написала как раз Полухина.

В Следственном комитете позже назвали причину обысков у Полухиной. В органы поступила информация, что дома у журналистки могут находиться предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность «ЕНОТ». У женщины забрали ноутбук и телефон.

«Действующему военнослужащему ГРУ РФ Денису Карабану, известному по позывному «Белка», который является одним из участников частной военной компании «Е.Н.О.Т. корп.», было предъявлено обвинение в участии в ОПГ. Что важно, этим самым ОПГ являлась как раз упомянутая выше ЧВК», – пишет журналист.

В отношении участников ЧВК «Е.Н.О.Т.» уже выдвинуты обвинения в вымогательствах, кражах и разбоях в составе организованной преступной группы, позиционировавшей себя как патриотическая организация.

«По версии свидетелей обвинения, Карабан, служивший в Нижнем Новгороде, проводил с участниками ЧВК тренировки по рукопашному бою, а также неоднократно помогал ЧВК «Е.Н.О.Т.» выезжать «на заработки» на Донбасс. При этом сам же Карабан имеет государственные и ведомственные награды за участие в гуманитарных операциях на территориях иностранных государств», – отмечает Альперин.

Но все же, в свете последних событий возникает вопрос относительно того, почему с некоторых пор все чаще действующими лицами громких скандалов, как международной арене, так и внутри самой же России, становятся кадровики ГРУ?

«Ведь и вправду, в последнее время во всех бедах России на международной арене стало виновато ГРУ. ГРУ, которое уже стало синонимом слов «слив» и «скандал». При этом чудовищная, во всех интерпретациях, репутация ГРУ на международной арене, обеспечивала своему руководству, в лице Шойгу и Герасимова полный фул хаус в Гааге – МН17, переворот в Черногории, ликвидации в Великобритании, Болгарии и Германии, хакерские атаки и вмешательства в выборы, раскачка протестов во Франции и Каталонии и т.д.», – уточняет Альперин.

Возможно все дело в том, что нацлидер России Владимир Путин и его чекистское окружение, в лице ФСБ, исторически боятся эту симбиотическую машину, МО и ГРУ, и хотят сдать ее «западный зоопарк» – как главных «виновников», тем самым выпросив себе индульгенцию на дальнейшее зарабатывание денег на России и параллельно получить доступ к активам военных за рубежом.

«Шойгу не человек Путина, он ему достался по наследству в рамках договора с окружением Ельцина, и Путин понимает, что рано или поздно, но Кужугетович его толкнет в пропасть, имея за спиной армию. А потому, дискредитация структуры, на внешних и внутренних плацдармах, для лагеря ФСБ сейчас крайне важна», – отмечает Альперин.

А потому и не удивительно, что после целого ряда позорных провалов российских разведчиков в мире, настало время их позора уже в лонах самой России. И как же еще не унизить и нивелировать значение разведчиков, считавшихся со времен СССР «голубой кровью», сопоставив их на всеобщее обозрение с банальными «братками».