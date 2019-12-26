Чего добился Путин: политолог Морозов о достижениях нацлидера

Чего добился Путин за двадцатилетние своего правления в России? Вопрос далеко не праздный и если отбросить всяческую шелуху и иллюзии, то выявятся несколько весьма важных реальных достижений.

Как выглядят основные достижения нацлидера России Владимира Путина за последние двадцать лет его правления? Если отбросить всяческую шелуху, то основнных и очень важных достижений остается три, пишет на своей странице в Facebook оппозиционный российский политолог Александр Морозов.

«Если отшелушить все, то итог 20-летнего правления Путина выглядит так (если в трех пунктах)», – пишет политолог.

1. Путин создал за эти годы макроэкономическую модель, которая очень адаптивна к любым внешним угрозам и позволяет быстро закрывать любые традиционные проблемы, которые могут привести к политической нестабильности.

«Это настолько адекватная модель применительно к России, что ее невозможно будет изменить», – подчеркивает Морозов.

2. Путин с опережением вошел в «эпоху ломки норм», он вывел Россию на наиболее выгодную позицию накануне глобальных изменений, вызванных новой «двуполярностью» (США – Китай).

«Его модель политического поведения оказалась привлекательной для Трампа и не только», – отмечает Морозов.

3. Путин создал крайне привлекательную модель «быстрого обогащения» для активных групп населения (за счет системы госзаказа).

«Так это воспринимает истеблишмент. А как он видит три негативных пункта 20-летнего правления?», – подчеркивает Морозов.

Если отшелушить все, то итог 20-летнего правления Путина выглядит так (если в трех пунктах):+1. Путин создал за эти… Geplaatst door Александр Морозов op Woensdag 25 december 2019

1. Не надо было брать Крым и вообще воевать с Украиной.

2. Не надо давить либералов и прогрессивную молодежь в таких репрессивных формах, а надо их использовать.

3. Огосударствление экономики это хорошо, но в пределах 50-60%, а 70% – это уже многовато.

«Так примерно», – подытожил Морозов.