Чего добился Путин: политолог Морозов о достижениях нацлидера

Чего добился Путин за двадцатилетние своего правления в России? Вопрос далеко не праздный и если отбросить всяческую шелуху и иллюзии, то выявятся несколько весьма важных реальных достижений.
Как выглядят основные достижения нацлидера России Владимира Путина за последние двадцать лет его правления? Если отбросить всяческую шелуху, то основнных и очень важных достижений остается три, пишет на своей странице в Facebook оппозиционный российский политолог Александр Морозов.
«Если отшелушить все, то итог 20-летнего правления Путина выглядит так (если в трех пунктах)», – пишет политолог.
1. Путин создал за эти годы макроэкономическую модель, которая очень адаптивна к любым внешним угрозам и позволяет быстро закрывать любые традиционные проблемы, которые могут привести к политической нестабильности.
«Это настолько адекватная модель применительно к России, что ее невозможно будет изменить», – подчеркивает Морозов.
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2. Путин с опережением вошел в «эпоху ломки норм», он вывел Россию на наиболее выгодную позицию накануне глобальных изменений, вызванных новой «двуполярностью» (США – Китай).
«Его модель политического поведения оказалась привлекательной для Трампа и не только», – отмечает Морозов.
3. Путин создал крайне привлекательную модель «быстрого обогащения» для активных групп населения (за счет системы госзаказа).
«Так это воспринимает истеблишмент. А как он видит три негативных пункта 20-летнего правления?», – подчеркивает Морозов.
Если отшелушить все, то итог 20-летнего правления Путина выглядит так (если в трех пунктах):+1. Путин создал за эти…
Geplaatst door Александр Морозов op Woensdag 25 december 2019
1. Не надо было брать Крым и вообще воевать с Украиной.
2. Не надо давить либералов и прогрессивную молодежь в таких репрессивных формах, а надо их использовать.
3. Огосударствление экономики это хорошо, но в пределах 50-60%, а 70% – это уже многовато.
«Так примерно», – подытожил Морозов.