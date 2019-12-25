Крымский мост разделения: почему Россия не может решить проблемы оккупированного полуострова

Возведением Крымского моста и все возрастающим его функционалом Россия в очередной раз показала, что способна с блеском реализовывать колоссальные проекты, пишет на своей странице в Facebook писатель, литературный критик и публицист Платон Беседин.

«Другой вопрос – как быть с проектами и делами локальными?», – пишет публицист.

«Ведь мост, вопреки заявлениям некоторых, не решит того бардака, что происходит в Севастополе и Крыму, где распиливаются федеральные деньги на сомнительное благоустройство, где местное население чувствует себя лишним, и его вытесняют приезжие (самого низкого качества), где цены совсем скоро переплюнут московские, где большинство не живет, а выживает», – добавил он.

Решит ли мост и железнодорожное сообщение по нему, к примеру, вопрос трудоустройства? Крымское и севастопольское правительства тратят гигантские деньги на сомнительные красоты (симпатичнее, правда, как правило, не становится), но они и не думают о том, чтобы решать проблему рабочих мест.

«Логично, ведь на очередной развороченной улице можно самому делать хорошие деньги, а люди пусть вертятся, как хотят. Крым вообще никогда не славился обилием рабочих мест – и теперь ситуация не улучшилась, скорее – наоборот (особенно для малого и среднего бизнеса). Да, все больше людей занято в стройке, но там пашут, как, впрочем, и практически везде, приезжие», – подчеркивает Беседин.

Тем нелепее, что при такой нехватке рабочих мест, при низких зарплатах тот же жилищный вопрос в Крыму и Севастополе принял совершенно патологические формы. Снять квартиру в городе-герое чуть дешевле, чем в Москве – это при том, что зарплаты отличаются в разы, и, ясное дело, не в пользу полуострова.

«Решит ли проблемные вопросы, как то грозятся, запущенное железнодорожное сообщение на полуостров? Вряд ли. Скорее мост при всей своей колоссальности – это, в том числе, если не во многом, дорога для пенсионеров, стройными рядами тянущихся к солнцу. Стандартная реплика: «Я продал две квартиры в Норильске. Купил одну в Севастополе. Поживу, как человек, последние десять лет. У моря», – отмечает Беседин.

МОСТ И ПРОБЛЕМЫ КРЫМАВозведением Крымского моста и всё возрастающим его функционалом Россия в очередной раз показала,… Geplaatst door Besedin Platon op Dinsdag 24 december 2019

Россия умеет реализовывать колоссальные проекты, да. Проблемы начинаются там, где нужно разобраться с объектами поменьше. Когда Путин говорит, что Крымский мост будет сдан вовремя – ему веришь и знаешь, что мост станет функционировать должным образом.

«Но когда очередной губернатор или глава заявляет, что реконструкция улицы закончится в установленный срок – ты понимаешь: он врет. Когда же улицу все-таки сдадут, тогда народ увидит позор, который спешно начнут переделывать, устроив новый распил», – отмечает Беседин.

У России есть большие проблемы не в реализации колоссальных проектов, а в решении рутинных вопросов. И, безусловно, россияне стали свидетелями «колоссального события, потому что в истории остаются именно что мосты», но хорошо бы, помимо моста Крымского, «навести мосты между людьми и местной властью в решении весьма простых, повседневных вопросов».