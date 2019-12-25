Крымский мост разделения: почему Россия не может решить проблемы оккупированного полуострова
Россия еще вроде бы способна реализовывать «колоссальные масштабные проекты, типа строительства Крымского моста», но абсолютно неспособна улучшить качество жизни своих граждан.
Возведением Крымского моста и все возрастающим его функционалом Россия в очередной раз показала, что способна с блеском реализовывать колоссальные проекты, пишет на своей странице в Facebook писатель, литературный критик и публицист Платон Беседин.
«Другой вопрос – как быть с проектами и делами локальными?», – пишет публицист.
«Ведь мост, вопреки заявлениям некоторых, не решит того бардака, что происходит в Севастополе и Крыму, где распиливаются федеральные деньги на сомнительное благоустройство, где местное население чувствует себя лишним, и его вытесняют приезжие (самого низкого качества), где цены совсем скоро переплюнут московские, где большинство не живет, а выживает», – добавил он.
Решит ли мост и железнодорожное сообщение по нему, к примеру, вопрос трудоустройства? Крымское и севастопольское правительства тратят гигантские деньги на сомнительные красоты (симпатичнее, правда, как правило, не становится), но они и не думают о том, чтобы решать проблему рабочих мест.
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«Логично, ведь на очередной развороченной улице можно самому делать хорошие деньги, а люди пусть вертятся, как хотят. Крым вообще никогда не славился обилием рабочих мест – и теперь ситуация не улучшилась, скорее – наоборот (особенно для малого и среднего бизнеса). Да, все больше людей занято в стройке, но там пашут, как, впрочем, и практически везде, приезжие», – подчеркивает Беседин.
Тем нелепее, что при такой нехватке рабочих мест, при низких зарплатах тот же жилищный вопрос в Крыму и Севастополе принял совершенно патологические формы. Снять квартиру в городе-герое чуть дешевле, чем в Москве – это при том, что зарплаты отличаются в разы, и, ясное дело, не в пользу полуострова.
«Решит ли проблемные вопросы, как то грозятся, запущенное железнодорожное сообщение на полуостров? Вряд ли. Скорее мост при всей своей колоссальности – это, в том числе, если не во многом, дорога для пенсионеров, стройными рядами тянущихся к солнцу. Стандартная реплика: «Я продал две квартиры в Норильске. Купил одну в Севастополе. Поживу, как человек, последние десять лет. У моря», – отмечает Беседин.
МОСТ И ПРОБЛЕМЫ КРЫМАВозведением Крымского моста и всё возрастающим его функционалом Россия в очередной раз показала,…
Geplaatst door Besedin Platon op Dinsdag 24 december 2019
Россия умеет реализовывать колоссальные проекты, да. Проблемы начинаются там, где нужно разобраться с объектами поменьше. Когда Путин говорит, что Крымский мост будет сдан вовремя – ему веришь и знаешь, что мост станет функционировать должным образом.
«Но когда очередной губернатор или глава заявляет, что реконструкция улицы закончится в установленный срок – ты понимаешь: он врет. Когда же улицу все-таки сдадут, тогда народ увидит позор, который спешно начнут переделывать, устроив новый распил», – отмечает Беседин.
У России есть большие проблемы не в реализации колоссальных проектов, а в решении рутинных вопросов. И, безусловно, россияне стали свидетелями «колоссального события, потому что в истории остаются именно что мосты», но хорошо бы, помимо моста Крымского, «навести мосты между людьми и местной властью в решении весьма простых, повседневных вопросов».