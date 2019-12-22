30% профита на гуманитарке: как русские немцы на ОРДЛО зарабатывают

В Германии репатрианты из России организовали высокодоходный бизнес, собирая под видом «гуманитарной помощи» средства для боевиков так называемой «ДНР». О деятельности некоторых немецких репатриантов из России, по всей видимости очень тесно связанных с российскими спецслужбами, пишет редакция Telegram-канала «Вольнодумец».

«Недавно по Skype пообщался со своей хорошей знакомой из Донецка, назовем ее Светлана, которая после начала войны уехала жить к своей дочери в Германию, а именно в Баден-Баден. В ходе рассказов Светланы о своей хорошей жизни в Германии, она с сожалением поделилась некоторыми фактами, которые отравляют ей жизнь, и как оказалось, причиной тому русский мир», – пишет редакция Telegram-канала.

Несмотря на спокойную и размеренную западную жизнь, Светлана с тревогой следит за событиями на Донбассе и иллюзий в отношении происходящего на Родине не испытывает, так как поддерживает контакты со своими знакомыми в Донецке.

«Поскольку немецкий язык Светлана в должной мере, чтоб работать, так и не выучила, то работу не нашла. Зять и дочка зарабатывают неплохо, но чтобы не сидеть дома Светлана, как глубоко верующий человек, решила приобщиться к сбору гуманитарной помощи для жителей Донецка», – отмечается Telegram-канала.

По ее словам, сбор гуманитарки осуществляется в приходе Преображения Господня и св. Спиридона Тримифутского РПЦ.

«Организовывает сбор гуманитарки там иммигрантка из России и прихожанка этого храма Надежда Хельбинг. Но кроме гуманитарной помощи фрау Хельбинг и настоятель вышеупомянутых парафий игумен Андрей Готфрид также занимаются сбором денежных пожертвований, которые исчисляются тысячами евро. Все собранные средства официально как бы идут на помощь детям Донбасса и сиротам», – подчеркивает редакция Telegram-канала.

Но на самом деле 30% из этих средств Надежда и «честной отец», которого прихожане между собой называют «человек в погонах» за связи с российскими спецслужбами, оставляют себе. Так вот, оставшуюся часть денег Надежда и игумен через проверенных людей передают в Донецк, где они используются далеко не по назначению, а для нужд «русского мира». Как сказала Светлана, такая схема существует и в других приходах РПЦ Германии.

«Видать, западные санкции здорово придавили Путина, раз он решил собирать деньги на содержание своих военных и ополченцев Л/ДНР по зарубежным церквям! Интересно, знает ли канцлер Германии и добропорядочные немецкие бюргеры, что денежные средства с их страны идут на финансирование терроризма?», – подытожила редакция Telegram-канала.