«Лубянский теракт» и пропаганда: все неоднозначно

Что это было? Реакция властей и общества на «поздравительный» расстрел ФСБ озадачивает не меньше, чем само событие.

События 19 декабря с «терактом» возле здания ФСБ РФ в концентрированной форме показали всю гнилостность современного российского режима, поскольку если присмотреться повнимательнее, то наибольший интерес представляет не само нападение, а реакция власти и ее производной – пропаганды, на происходящее.

«Теракт» и «террорист»

Сама история «террориста», который вечером 19 декабря открыл огонь, а затем был ликвидирован ответным огнём силовиков, для современной России вполне банальна – 39 летний житель подмосковного Подольска, по сообщениям СМИ, по образованию был юристом, окончил Российскую академию правосудия, затем он учился в одном из подразделений НИУ ВШЭ.

В армии Манюров не служил, в юности увлекался боксом и рукопашным боем, а в качестве хобби занимался стрельбой. Имея высшее образование он довольно долгое время работал в охранных предприятиях, однако несколько месяцев назад работу потерял.

Не женат, мать утверждает об отсутствии у него друзей.

Типичный социопат, которых в данный момент в мире огромное количество и, которые, по большому счету никому не мешают, если бы не одно но – прямо сейчас сама суть российской пропаганды настроена на доведение граждан России до состояния невроза, в котором до нервного срыва – один шаг.

Кто-то жену изобьет, другой с «кавказцами» подерется это – «буйные», а вот «тихие», те молча берут автомат и – вперед.

Вдумайтесь, сама ситуация как в зеркале напоминает «керченского стрелка», судя по всему обиженный на весь мир человек не видящий перспектив в жизни решил отомстить, причем если у него спросить кому – сам толком не ответит. Но это прекрасный материал для российских спецслужб, которые хорошо знают как и куда направить таких людей.

«Керченский стрелок»

Влад Росляков, если тот теракт и вправду совершил именно он, ведь расследование происшествия вызывает много вопросов, так же, как и Манюров имел единственное хобби – еще в школе записался в стрелковый кружок.

Имеются данные, что после аннексии Крыма, он с удовольствием участвовал в «партиотических» мероприятиях, где учат «родину любить», а, заодно, обращаться с оружием и взрывчаткой.

Манюров тоже всего месяц назад даже занял призовое место на региональных соревнованиях Московского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ…

Именно поэтому «теракт и террорист» взяты в кавычки, то, что произошло в Москве это совершенно другое – разновидность «бытовухи» в объятой ненавистью стране в которой, несмотря на все запреты, из-за череды бесконечных войн имеется практически свободный доступ к нелегальному оружию, а обучение пользоваться им поставлено на поток.

Дальнейшие истории как правило банальны: «обиделся на весь мир» и пошел стрелять.

Обычно, такие события в принципе малоинтересны, день-два и все забыли, для современной России они во много стали рядовым случаем, но не в этот раз, ведь стрельба произошла в преддверии величайшего для верхушки РФ «национального праздника» – дня чекиста, который обществу навязывается не как обычный день профессии, а как нечто особенное и требующего поклонения.

Видимо именно из-за этого, российская пропаганда сработала не в обычном для себя режиме, когда в стране что-то не то происходит, а концентрированно «выдала на гора» безумное количество разнообразных версий происходящего, попутно вскрыв механику своей работы.

Пропаганда

Естественно все началось того, что в теракте был обвинен трижды побежденный Россией «ИГИЛ», спасибо, хоть не Украина и «Правый сектор», потом, правда, исправились, но об этом далее.

Это вполне стандартная процедура, с самого начала в любом непонятном случае напугать «простых россиян» Украиной или «бородатыми мужиками», напоминает некую разновидность «бабайки».

Причем все это делается абсолютно умышленно, понятно, что через два-три дня о самом событии действительно все забудут, но – негатив в памяти останется, особенно если его повторять вновь и вновь.

Параллельно раскручивалась версия, что: «Нападение на главное здание ФСБ в Москве – это попытка отомстить за успехи России в борьбе с международным терроризмом».

Пожалуйста, перечислите подробно, желательно медленно, что бы можно было записать, о каких именно «успехах» идет речь. Если о делах российских спецслужб в Солсбери, убийствах Хагонишвили в Берлине, болгарского бизнесмена Гебрева, попытки госпереворота в Черногории или поставках оружия через Сербию для парижского теракта, так «успехи» сомнительные, их принадлежность вскрыта и ждет своего часа для наказания, как и МН-17.

Других значимых «побед» кроме заявлений, по последним российским опросам «одного из величайших полководцев России» С.Шойгу, о ней, над террористами в Сирии, «окончательной и бесповоротной» как то и не припоминается.

Вторая волна началась сразу после того, как стало понятно: с этим «не повезло» – Манюров на «ИГИЛовца» не похож от слова совсем, его скорее к русским националистам можно привязать, но сейчас в этом для Кремля никакой необходимости нет.

После некоторого ступора, вызванного данным фактом, некоторое время не могли определиться с дальнейшими версиями, поэтому зазвучали: пресс-конференция Путина и день «чекиста».

В принципе, оба события так себе, «луноликий» все-таки заметно стареет и начинает напоминать Брежнева, до «сиськимасиськи» видимо недолго осталось, что и отразилось на самом его выступлении, нового вообще ничего, заученные фразы ни о чем на постановочные вопросы.

Яркого – мало, видимо поэтому решили сконцентрироваться на дне ВЧК, событие тоже так себе, профессиональный праздник ждущих своего Нюрнберга людей, но в современной РФ его стараются окутать флером героизма.

«Очевидно, что момент атаки был выбран не просто так. И дело не только в том, что завтра 20 декабря – День работников органов госбезопасности», а 19 декабря отмечается День Военного контрразведчика. Военная контрразведка – это структура, которая напрямую задействована в борьбе с терроризмом, помимо прочих, разумеется, управлений ФСБ.

ДВКР это безопасность наших военных в Сирии» написал А.Медведев в INFOX.ru. Чувствуете, как в РФ все на спецслужбах только и «держится», если бы не они, страна развалилась бы давно и именно поэтому «злобные боевики» им мстят.

Это неправда, конечно, но в сознании читателя должно укрепиться: спецслужбы – это хорошо.

Кстати, параллельно началось решение еще одной задачи: хоть как-то улучшить в глазах россиян имидж «силовиков», бойцы которых в последнее время испытывают серьезные страдания от попадания в них пластиковых стаканчиков или «косого взгляда».

И вот, Марго Симоньян, ну куда ж без нее, публикует пост: «Гайцы, которые получают меньше, чем таксисты и водители (я б поспорил – ред.), не побежали, не спрятались, а принялись спасать людей. Один из них погиб. Вспоминайте об этом, когда будете в следующий раз орать «менты-козлы».

Заметьте, написала на доступном для простого народа языке.

Не до конца понятной остается реанимация «Московским комсомольцем» «исламистской версии» который написал, что Манюров мог быть кем-то «зомбирован», привязав это к его «восточному акценту» который образовался в результате работы охранником в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов.

Тут либо «МК» пролетел мимо общего тренда, такое бывает, либо «ИГИЛовцев» как резервный вариант оставили.

А вот сегодня прямо с утра «новый поворот», вы будете смеяться, но это: «англичанка гадит». В СМИ появилась информация о том, что: Евгений Манюров, около десяти лет проработал в ЧОП-е, являющемся российским подразделением британской ЧВК G4S».

Надо попугать – пожалуйста: «G4S – это монстр. Это корпорация, масштабы которой нам даже сложно себе представить – в ней работает более полумиллиона человек в сотне стран мира. G4S была создана в далёком 1901 году, на пике могущества Британской империи, и с тех пор плотно вросла в систему английских силовых органов».

Заметили ненавязчивую «привязку» частной структуры к государству?

А причем тут Манюров?

Если ты пропагандист, то всегда легко найдешь ответы и не на такие вопросы и вот: «в подразделении этой выдающейся конторы наш Евгений проработал, по нашей информации, с 1999 по 2009 годы! Там формировался как личность, рос, мужал, набирался уму-разуму».

О, как! Не родители, школа или институт, а британская компания сформировала человека.

Что только не придумаешь за «зарплату» и ведь это еще не все. Вы опять будете смеяться, но они же пишут: «Так ли случайно появление оппозиционных блогеров рядом с местом терракта?» Бинго!!!

И блогеры и оппозиция привязана к теракту, а разжигающие много лет ненависть в стране «останкинские» тут ни при чем.

Но с акцентом, до конца еще не определились, цитируем другое издание Экспресс-газета (да, вам легко, а мне и такое приходится читать) со ссылкой на интервью продавца оружейного магазина Telegram-каналу 112: «Также сотрудник оружейного магазина вспомнил о странном акценте Манюрова. И акцент какой-то… на украинский похож. Сразу как-то неприятно становится».

То, что от украинского акцента становится неприятно и, скорее всего страшно это – отлично, вот только вы б определись с версиями, ведь на Востоке и в Украине как бы немного по-разному говорят, спутать такое – нереально.

В общем механика работы пропаганды довольно стандартна: создание и раскрутка выгодных в данный момент информационных волн проводится из единого центра подконтрольного Кремлю.

Основные цели – отвлечение внимание за счет множества взаимоисключающих версий, привязка к событию неугодных, «героизация» власти и, в данном случае силовиков и создание четко определенных «зацепок» для, в случае необходимости, дополнительной работы в будущем в данном направлении.

Кроме того, как «побочный эффект» конечно наблюдается и разжигание межнациональной розни, но, если речь идет о пропагандистах, когда и кого в РФ это волновало.

Но, именно данный конкретный случай, который по большому счету мало отличается от обычных «российских будней», мало ли в России из оружия по людям стреляют, из-за даты и места может стать своеобразным спусковым крючком для нового закручивания гаек россиянам, как это уже было после взрывов домов и обещания мочить террористов в сортире.

Альтернативные версии

Кстати об аналогии со взрывами домов. Знаете, есть и другие альтернативные версии происшествия, так что следуя нормам журналистской этики озвучим и их.

Хорошо, не будем руководствоваться: «Кто режиссёр этого спектакля? Само ФСБ или ГРУ, которое хочет подставить Лубянку». Это их внутренние разборки, хотя и такая версия есть, и она так же имеет право на жизнь, причем данных в пользу такого сценария поступает все больше и больше.

Тем более, что сразу после смерти сына, мать и отец, судя по прессе, в основном заняты тем, что интервью дают, согласитесь слабо на обычных людей похожи.

А вот в доведении конкретного человека до нервного срыва и теракта поверить проще.

Действительно, сложно сказать, насколько британцы оказали влияние на мировоззрение Манюрова, а вот то, по словам его матери в интервью для журналистов Baza, ее сын «ненавидел КГБшников» и в течение последнего времени был возбужден.

Вопрос в том, что последним местом работы Манюрова была компания «Вымпел-резерв», совладельцем которой в 2010 году был бывший глава группы спецназначения «Вымпел» (ныне управление «В» Центра специального назначения ФСБ) Борис Бесков.

Компания замешана как минимум в одной неоднозначной истории и упоминается в материалах партии «Яблоко» о захвате пляжа в Серебряном Бору предположительно президентом «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым, причем периметр владений как раз и охраняло ЧОП «Вымпел-резерв».

Ничего нового, «мутные» истории с такими же владельцами и полукриминальными или откровенно преступными действиями. Учитывая ненависть Манюрова к «КГБшникам», возможно он кому-то «перебежал дорогу» дальше – обычная российская история, получил «волчий билет», что в принципе лишает возможности заработать в России средства к существованию.

Вспомните, Манюров несколько месяцев скрывал, что не работает. Если все так, становится понятно, почему у него «сорвало крышу» именно в день «чекиста».

Последствия

Как бы там ни было в реальности, ведь в России правды все равно не дождешься, данное событие в целом выгодно Кремлю поскольку позволяет, ровно как в свое время после подрыва домов, «закрутить гайки» в стране под видом борьбы с терроризмом.

Наверняка силовики получат какие-то новые полномочия, о которых давно мечтали и прежде всего направленные на ущемление прав граждан, тут ничего нового, ситуация идет по нарастающей.

Но есть еще одно, очень важное обстоятельство: прямо сейчас идет масштабная борьба с «последним островком свободы» в России – интернетом, с главной задачей его превращения в локальный чебурнет.

Это вызывает недовольство в обществе, особенно в ключевом городе – Москве и других крупных городах, поэтому провести такое под соусом борьбы с терроризмом гораздо проще.

Удивительно кстати, как пока еще нет публикаций, что на смартфоне у Манюрова обнаружены запрещенный Телеграмм или вражеские Фейсбук и Твиттер.

Кстати о смартфонах, все ли производители согласятся согласно новому российскому законодательству устанавливать у себя на заводе «ФСБшные» программы? Но теперь, возможно, если ты придешь в российский магазин и не сможешь купить свой любимый Apple, у продавца будет простой ответ: мы же так с терроризмом боремся.

Смех смехом, данное событие в целом для России рядовое или, по крайней мере далеко на самое значимое, но опасность в том, что Кремль вполне может его использовать в своих целях, придав ему искусственный резонанс.

Просто ситуация напряженная: Путин из Парижа с «Нормандской встречи» злой приехал, «Северный поток – 2» и газовая война похоже Россией проиграна, а тут еще россияне долги с космической скоростью наращивают, что может и к бунту привести, ведь «Крымнаш» и «вы тут держитесь» уже не проходит.

Именно поэтому Путин, как и все его предшественники в такой ситуации, скорее всего продолжит «закручивание гаек» у себя в стране руководствуясь принципом «как повезет», рано или поздно они, конечно сорвутся, но он, по опыту российских и советских «царей» знает: бывает «проносит» проблемы в государстве уже после «прогулки на лафете» возникают, а тебе тогда уже все равно.