“Страна в руках сумашедшего”: что сказал Путин на пресс-конференции

В своем выступление на пресс-конференции нацлидер России Владимир Путин подтвердил кремлевскую концепцию отношения к Украине и ее место в планах Москвы. Ярким свидетельством этого стало последнее публичное заявление Путина, пишет на своей странице в Facebook оппозиционный российский политолог Александр Морозов.

«Вчера все-таки полностью подтвердилось, что Путин располагается в воображаемых границах досоветской империи. Внутри этих границ – «все наше», поскольку украинцы, белорусы и русские – «один народ», – пишет политолог.

Более того, Путин подчеркивает, что территории Украины и Беларуси он считает просто политически отколотыми частями «великой» России. Нацлидер пытается обосновать это якобы «историческими фактами», отвергая реальные историко-политические процессы формирования наций и государств.

«Причем, первые два, живут на «западных исконно-русских территориях». И что важно: он отказался не только от Беловежских соглашений, но и от предыдущего «установления государства», от ленинской «федерации», – отмечает Морозов.

В общем, нацлидер России конечно же не оригинален, так как «рассуждения» восходят к идеям пангерманизма, перенесенным на почву так называемого панславянизма. Здесь нацлидер в точности копирует фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера.

«Безусловно, политически – это полный аналог «фольксдойч» в отношении единства немецкого народа в политической философии нацизма. Нет никакого другого аналога», – подчеркивает Морозов.

Фактически Путин заявляет о создании «славянского рейха», этакого «третьего Рима», воплощая все самые шовинистические имперские идеи. Тут не идет речи о «славянском единстве» в виде федерации или конфедерации славянских наций и народов.

вчера все-таки полностью подтвердилось, что Путин располагается в воображаемых границах досоветской империи. Внутри этих… Geplaatst door Александр Морозов op Donderdag 19 december 2019

«За тем, что говорит Путин стоит самая жуткая версия «славянского единства». Это – не «славянская федерация», не «культурное пространство славян», а это постимперский секулярный извод «третьего славянского рейха», – отмечает Морозов.

Самое печальное во всем этом, что все эти слова отнюдь не метафоры, а декларация политической доктрины России.

«И это – не «метафора». Из выступления Путина ясно, что это прямая политическая доктрина», – подытожил Морозов.