Минус один: из России убежал очередной крупный бизнесмен

Из России всего за один день сбежали 23 млрд долларов.

Из России, в которой разоряются целые регионы, такие как Чувашия, только за один день сбежали более двух десятков миллиардов долларов. Только за прошедшие сутки из России сбежали со своими капиталами пятерка крупнейших миллиардеров, пишет на своей странице в Facebook журналист Максим Михайленко.

«Из России сбежал миллиардер Гуцериев (TOP28, $3.7 млрд). Михаил Самфарович оставил великого геополитика с 1 трлн рублей ($16 млрд) долгов и пустыми сейфами, у которых утром щелкнули хлебалом опричники плешфюрера. Владелец группы Самфар (Русснефть, Нефтиса, М.Видео) известен как крупный финансовый союзник Александра Лукашенко, спонсор шоу-бизнеса и поэт-композитор», – пишет эксперт.

Далее Михайленко подчеркивает, что этим список бегства капитала вовсе не исчерпывается. Есть еще люди покинувшие Россию со своими капиталами.

«Вероятно, надо полагать, что Мордор покинул и сын богатейшего ингуша в мире Саид (ТОР71, $1,3 млрд), и младший брат Саит-Салам (ТОР185, $500 млн) и его племянник Микаил Шишханов (в 2017 – ТОР44, $2,3 млрд)», – отмечает Михайленко.

Не трудно угадать куда побегут эти капиталы, прихватит с собой пухлые папки с компроматом на кремлевских деятелей высшего звена. Очевидно, что основным прибежищем для этих беглецов станет Лондон, где их деньгу будут востребованы играющему в Brexit Борису Джонсону.

«Курс, по-видимому, на Лондон – через Минск и Ригу (оттуда ранее пытался купить украинский Сбербанк кто-то из этого клана), с пухлыми папками компромата для западных спецслужб и деньгами, столь необходимыми Борису Джонсону для комфортного Брексита», – подчеркивает Михайленко.

РОССИЯ ПОТЕРЯЛА $23 МЛРД ЗА 1 ДЕНЬИз России сбежал миллиардер Гуцериев (TOP28, $3.7 млрд). Михаил Самфарович оставил… Geplaatst door Max Mykhaylenko op Woensdag 18 december 2019

А фоном для такого бегства капиталов стало разорение одного из крупнейших российских регионов – республики Чувашии.

«Параллельно разорилась Чувашия – лопнул ее главный банк, грядёт отключение региона от инфраструктуры. А россиянам приготовиться к сокращению упаковок с 9 на еще 2 яйца, заселение бомжей в брошенные кинодворцы М.Видео и переходу на пальмовый хлеб», – подытожил Михайленко