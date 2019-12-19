“Без Украины Россия не сверхдержава”: кремлевский пропагандист объяснил важность темы

Тема Украины остается важной для российских властей и общества. Ярким свидетельством этого стали данные по поисковым запросам россиян в Интернете.

Тема Украины является важной составляющейся российского общественного и политического дискурса. Почему этот вопрос жизненно важен для россиян, рассказал на своей странице в Facebook называющий себя «политологом» известный российский пропагандист Сергей Марков.

«Пока главная тема пресс-конференции это Украина. Путин говорит о ней с явным личным вовлечением, энергично, много, возвращается все время к теме Украины. Это всем ответ на вопрос, не слишком ли много темы Украины на российском ТВ», – пишет российский пропагандист.

Далее российский пропагандист объясняет почему тема Украины остается важной для россиян. Фактически для России с этой темой связаны все основные события последних пяти лет.

«Эта тема важнейшая для России. С этой темой связаны трагедии миллионов, чьи отношения оказались разорваны блокадой со стороны киевского режима. С этой темой связаны основные санкции против России. С этой темой связано возвращение России к нормальному состоянию великой державы. Эта тема очень эмоциональна для наших людей», – отметил Марков.

Не забыл Марков напомнить и о статистике поисковых запросов россиян обнародованных «Яндекс» и «Google» по Украине. Это свидетельствует об интересе к этой теме российских граждан.

«Яндекс и Гугл назвали Зеленского человеком года, а выборы на Украине событием года. По запросам людей. То есть тема Украины остается важнейшей для граждан России», – подчеркнул Марков.

Признает Марков и необходимость Украины для России с точки зрения «величия» страны и вхождение ее в клуб «сверхдержа». Фактически пропагандист говорит о том, что без Украины Россия не может быть сверхдержавой.

Путин 2020. 5. Пока главная тема пресс конференции это Украина. Путин говорит о ней с явным личным вовлечением,… Geplaatst door Sergey Markov op Donderdag 19 december 2019

«Россия и Украина вместе становятся силой, переходят в другую, высшую политическую и экономическую лигу. Все это понимают», – отметил Марков.

Всех кто против засилья темы Украины в российском общественном дискурсе Марков относит к категории врагов государства и общества.

«Против темы Украины на российском ТВ только те, кто хочет, чтобы Россия была слабой. Или подчинен тому, кто хочет подчинения России внешним силам», – подытожил российский пропагандист.