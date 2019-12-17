Сколько стоит мост построить: почему «Керченский мост» обречен на неудачи

Россия так и не смогла запустить железнодорожное сообщение по построенному в оккупированный Крым «Керченскому мосту». Заявленные ранее даты пуска поездов по мосту отсрочены на конец декабря, пишет журналист Кирилл Юмашев на страницах издания «Багнет».

«Торжественное открытие железнодорожного сообщения через так называемый «Керченский мост» в очередной раз… опять-таки торжественно переносится. Тестовые перемещения железнодорожных составов без пассажиров были проведены, но обещанное российским вице-премьером Дмитрием Козаком помпезное открытие 8 декабря так и не состоялось», – пишет журналист.

Скорый на обещания Кремль уже объявил новые даты – 23 декабря из Санкт-Петербурга, 24 декабря – из Москвы на Севастополь. При этом с 18 по 25 декабря (включительно) Россия объявила об ограничении движения по проливу в связи «с проведением технологических работ», а Минтранс РФ внес на рассмотрение правительства проект распоряжения о создании вокруг моста специальных зон.

«Этим постановлением в одностороннем порядке, в нарушение Unclos и договора между РФ и Украиной от 2003 года об использовании Азова, фактически устанавливается режим судоходства – правила прохода как гражданских, так и военных судов», – отмечает Юмашев.

Постоянные причины задержек введения в эксплуатацию пассажирских железнодорожных перевозок по крымскому мосту обуславливаются тем, что его изначально спроектировали в нарушение всех регламентных норм и без учета экологической и сейсмологической обстановки. О чем многократно упоминали украинские, российские и европейские ученые, инженеры, экологи и просто неравнодушные люди.

«Кроме того, даже российскими учеными признаются просчеты с сейсмоустойчивостью моста в период зимних штормов и обледенений. А российский гидрогеолог Юрий Медовар прямо отметил, что запуск железнодорожного сообщения может стать началом «обратного отсчета», так как этот мост просто не выдержит дополнительного веса вагонов железнодорожных составов», – подчеркивает Юмашев.

Да, и воровство, конечно, при строительстве. Как водится в таких «стройках века», смета увеличивалась в разы, сроки сдачи – постоянно откладывались, субподрядчики – несколько раз менялись, а рабочие часто оставались без оплаты своего труда. Словом, известный российский бардак.

«Можно провести аналогию и с другой «стройкой века» – строительством железнодорожного моста через Амур в Китай в Еврейской автономной области России. Мост Нижнеленинское – Тунцзян – это первый такого масштаба железнодорожный мост между РФ и КНР. Его длина составляет 2209 м, из них 309 м приходится на российскую часть реки и берег. Китай первым возвел свою часть», – отмечает Юмашев.

Причем, не половину перехода над рекой (как предусматривал договор), а примерно три четверти всего моста. И было это еще в… 2016 году. Построенная китайцами конструкция стояла готовая почти три года, тогда как с российской стороны была видна только стройплощадка с забором.

«Мост достроят, наверное, в этом году, т.к. стройка с российской стороны началась. Даты его открытия, как водится у россиян, неоднократно переносились», – подчеркивает Юмашев.

Сколько раз – все уже сбились со счета. Смета третий раз корректируется, естественно в сторону увеличения и достигла уже 12 млрд. руб., инвестор проекта – Газпромбанк, который никогда не работает себе в убыток.

«Схожие картины, не так ли?», – отмечает Юмашев

Что же касается возведения Россией керченского моста, то главная реальная его цель – обеспечение военной логистики – переброска войск на полуостров и обратно. При этом преследуются другие региональные и геополитические задачи:

▪ контроль над потоками и проходами судов всех типов и возможность его использование для морских путей сообщения;

▪ аннексия Азовского моря и взятие под контроль рыбного промысла, ведение научно-исследовательских работ и т.д. (по аналогии с Черным морем, когда у Украины «отжали» шельф, имущество, запасы нефти и газа, активы в живом эквиваленте (рыба), а также право на безопасное перемещение в оккупированных водах Крыма);

▪ установление единоличного контроля над Керченским проливом как стратегически важным для удержания Крыма при вероятном столкновении (по доктрине РФ) с НАТО.

«И все это на фоне тотального дефицита финансов – денег России с 2014 года, с момента аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, никто не одалживает. Как говорил один известный персонаж, «денег нет, но вы держитесь». А как держаться, если современная российская политика добычи и транспортировки газа (стержня ее экономики), все инфраструктурные газотранспортные проекты в обход Украины терпят крах», – подчеркивает Юмашев.

Первый Северный поток ограничили законодательно, запуск Северного потока – 2 даже без американских санкций произойдет в лучшем случае к концу 2020 года, а в случае введения санкций будет заморожен на длительный период, Турецкий поток пока идет только в Турцию, а никак не во всю Южную Европу. Таким образом, план Кремля лишить Украину транзита до конца 2019 года полностью провалился.

«Самому же «Газпрому» при отсутствии контракта на транзит газа после 1 января 2020 года может грозить банкротство, так как в нынешних условиях погасить штраф в размере 3 млрд. долларов «Газпром» не способен. Даже при наличии у Газпрома финансов Украина их сразу арестует», – отмечает Юмашев.

Проекты Северного потока, Турецкого потока и «Силы Сибири» строились изначально с расчётной ценой на газ в 500 долларов за тысячу кубов, а не 160, как в 2019 году. Таким образом, экономическая целесообразность всей энергетической отрасли РФ вообще отсутствует как таковая.

«Казалось бы, что им стоит мост построить? Нарисуем – будем… ездить», – подытожил Юмашев.