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Путин насилует Россию: в сети опубликовали жесткую сатиру на преступления нацлидера

Путин насилует Россию, таков основной сюжет опубликованного в сети мультфильма, где в сатирической форме рассказывается об основных преступлениях нацлидера.

В сети опубликован мультфильм с политической сатирой о власти и обществе в России. В центре сюжета, в сатирической форме рассказывается от тех преступлениях которые совершил нацлидером России Владимиром Путин находясь у власти. Видео опубликовано в Facebook Адиром Шагалом.

Все действия в мультфильме происходят под зачитывание Путиным текста президентской присяги на инаугурации. При этом в самом развернувшемся на экране действии нацлидер совершает над Россией акт изнасилования в стиле БДСМ.

Ух ты, какой мульт…

Geplaatst door Crazy News UA op Zondag 15 december 2019

Опубликованный мультфильм вызвал широкую поддержку пользователей, которые признают, что на самом деле в нем горькая правда.

Автор Адир Шагал
Источник Facebook

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