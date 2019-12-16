Путин насилует Россию: в сети опубликовали жесткую сатиру на преступления нацлидера
Путин насилует Россию, таков основной сюжет опубликованного в сети мультфильма, где в сатирической форме рассказывается об основных преступлениях нацлидера.
В сети опубликован мультфильм с политической сатирой о власти и обществе в России. В центре сюжета, в сатирической форме рассказывается от тех преступлениях которые совершил нацлидером России Владимиром Путин находясь у власти. Видео опубликовано в Facebook Адиром Шагалом.
Все действия в мультфильме происходят под зачитывание Путиным текста президентской присяги на инаугурации. При этом в самом развернувшемся на экране действии нацлидер совершает над Россией акт изнасилования в стиле БДСМ.
Ух ты, какой мульт…
Geplaatst door Crazy News UA op Zondag 15 december 2019
Опубликованный мультфильм вызвал широкую поддержку пользователей, которые признают, что на самом деле в нем горькая правда.