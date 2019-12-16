Медведев вернул на госслужбу экс-главу АП Ельцина: эксперты предполагают создание конкуренции для Путина

Не исключено, что Медведев готовится бросить реальный вызов Путину в борьбе за власть в кремлевских кабинетах, особенно в свете так называемого «транзита власти».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Алескандра Стальевича Волошина координатором Экспертного совета при правительстве. Также будет создана структура, которая сможет создать большой эффективный высокооплачиваемый аппарат при Экспертном совете, написал на своей странице в Facebook называющий себя «политологом» известный российский пропагандист Сергей Марков.

«Волошин руководил Администрацией Президента на переходном этапе, когда Путину перешли сначала пост президента, а потом реальная власть, а потом по сути нереальная огромная власть. Именно Волошин был главным мозгом этого процесса. А Сурков главным политехнологом его», – пишет кремлевский политтехнолог.

Далее Марков прогнозирует возможность создания альтернативного центра управления политическими процессами в России в свете грядущего «транзита власти».

«Будет ли теперь второй, альтернативный центр управления политическим процессом в России? То есть будет ли постепенно Волошин конкурентом Кириенко? Или два либерала будут действовать совместно?», – отмечает Марков.

Возникает вопрос: а готов ли Медведев бороться с Путиным за власть в кремлевских кабинетах?

«Означает ли создание мощного центра политических технологий во главе с Волошиным решимость Медведева бороться за реальную власть?», – подчеркивает Марков

Возникают и другие не менее важные вопросы.

«Будет ли меняться на более системную экономическая политика правительства, которая создает все больше политических проблем Путину?», – отмечает Марков.

Марков не исключает создание за спиной Медведева мощного либерального штаба, для чего собираются вокруг него остатки ельцинской команды.

«Может быть, за спиной Медедева создается мощный либеральный политический штаб? И с какой тогда целью?», – подчеркивает Марков.

Создание либерального штаба в противовес путинской команде может объяснятся необходимостью транзита власти.

Медведев назначил Алескандра Стальевича Волошина координатором Экспертного совета при правительстве. Также будет создана… Geplaatst door Sergey Markov op Zaterdag 14 december 2019

«Многие уже уверены, что так создан штаб по их долгожданному транзиту власти обратно от Путина к либералам. Неужели? – замерло сердце у каждого второго олигарха», – отмечает Марков.

В конце своего поста Марков ерничает насчет того, что сейчас появится большое количество «аналитики» на этот счет.

«Эти вопросы сейчас будут бередить сон и явь всех, кто занимается анализом российской политики. А у тех, кто ведет свои фантастические летописи борьбы кремлевских башен в телегах, будет просто взрыв мозга. Стальевич is back! Welcome!», – подытожил Марков.