Крамольный «Слуга народа»: Цимбалюк объяснил почему в России сняли с проказа сериал
В России поняли, что «Слуга народа» – это бомба замедленного действия под всей системой власти в России.
Снятый с показа в Росси сериал «Слуга народа» – это бомба замедленного действия под всей системой власти в России, заявил в комментарии изданию «Гордон» украинский журналист, корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.
«На самом деле, история со «Слугой народа» абсолютно не юмористическая – одна суровая правда жизни. Права на трансляцию в России были куплены давно. И никто не решался этот сериал показать. А у нас многие недалекие люди думают, что по поводу трансляции «Слуги народа» в РФ чуть ли не президент Украины Владимир Зеленский с президентом России Владимиром Путиным договаривались. Есть еще одна версия: после того, как переговоры в Париже зашли в тупик, россияне решили унизить Зеленского, напоминая ему, что он всего лишь «клоун, шут и актер». Который якобы недостоин сидеть за одним столом с многоуважаемым гуру дипломатии Владимиром Владимировичем», – заявил Цимбалюк.
Далее спецкор «УНИАН» объяснил почему сериал «Слуга народа», который начали транслировать в России был снят с эфиров. Дело в том, что такой сериал мог, по Цимбалюка, заставить россиян задуматься на своей собственной жизнью.
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«Почему сериал сняли с показа? Мне кажется, он, по сути, десакрализирует власть в целом. Это недопустимо для РФ. Если показать россиянам все сезоны этого сериала, они начнут задаваться вопросом: неужели так можно, чтобы простой парень воплотил сказку в жизнь? Получается, человек с искренними убеждениями взлетел на самую высокую должность? И они начнут проводить параллели», – подчеркнул Цимбалюк.
Он отметил, что «Слугу народа» сняли с показа, несмотря на утверждения спикера Кремля Дмитрия Пескова, что телеканал ТНТ сам решает, какие сериалы давать в эфир.
«Российское общество перекормлено Украиной. Но когда они будут смотреть сериал, где показаны несправедливость, коррупция, заносчивость чиновников и так далее, они начнут задавать вопросы: что же это такое? Ведь все эти качества, с которыми доблестно боролся Голобородько, присущи в том числе и российскому обществу. А если учесть, что в России об этом не говорят, то «Слуга народа» – это бомба замедленного действия под всей системой власти в России», – отмечает Цимбалюк.
По мнению журналиста удивлять должно вовсе не снятие с эфира сериала «Слуга народа», а наоборот – решение о его трансляции в России. Ведь этот сериал – разрушение ореола «святости» власти, но этот эффект доступен будет не сразу.
«Поэтому я был очень удивлен анонсу этого сериала в РФ. Песков говорил, что ТНТ – это коммерческий канал, который может сам решать, что ему показывать. Но как только показали, что Путин – не хубло, лавочку сразу свернули. Кстати, в Беларуси показали только первый сезон сериала и отказались от него. А эффект наступает, только если страна посмотрит все сезоны целиком. У них президент так же свят, как и Путин. А у нас Зеленский полгода президент, но так и не оброс святостью власти», –подчеркнул Цимбалюк.
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По его словам, российские журналисты второй день подряд задают Пескову вопросы, касающиеся «Слуги народа».
«В РФ наказывают за оскорбление власти, а тут – такое кино! Это диверсия против российской государственности. Показ «Слуги народа» в РФ анонсировали, чтобы показать Зеленскому его место, но не ожидали, что сериал произведет такой эффект. Поэтому, когда осознали смысл контента, пришлось снимать его с эфира. Это единственное безопасное для них решение. Вопросы о сериале российские журналисты задают Пескову уже второй день подряд. Вчера и сегодня расспрашивают очень подробно, даже про шутку о хубло. Например, один из журналистов спросил у Пескова: мол, раньше можно было шутить над президентом России, но аккуратно, а теперь, получается, вообще нельзя? Естественно, Песков толком не ответил. Но сам факт – они задают такие вопросы, значит, это их обескуражило», – резюмировал Цимбалюк.
«Слугу народа» сняла студия «Квартал 95». В Украине сериал показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Первый сезон насчитывает 23 серии, которые длятся около 30 минут, второй – 24 серии, третий – три серии длительностью около часа.
В мае «Слугу народа» заблокировали в YouTube для российских пользователей. Граждане России могли смотреть украинский сериал только по подписке на сайте «Кинопоиск». Права на «Слугу народа» также купил «Яндекс».
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Согласно сюжету, главный герой, учитель истории Василий Голобородько, выигрывает президентские выборы в Украине. Голобородько играет Зеленский.
Первую серию телесериала в России показали 11 декабря. При этом, как сообщила «Русская служба ВВС», из нее вырезали шутку о российском президенте Владимире Путине.
В студии «Квартал 95» заявили, что права на показ «Слуги народа» российскому ТНТ продала шведская компания Eccho Rights. В то же время пресс-служба студии не ответила, на каких условиях будет вестись показ «Слуги народа» на российском телеканале ТНТ, а также получит ли «Квартал 95» роялти с этого показа.
Первые три серии российский канал ТНТ показывал 11 декабря с 19.00 до 20.30. В программе на 12 декабря сериала нет, вместо него в это время ТНТ будет транслировать сериалы «Полярный» и «СашаТаня». В программе на 13 декабря «Слуги народа» также нет.
Больше показывать «Слугу народа» российский телеканал не планирует.