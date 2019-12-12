Крамольный «Слуга народа»: Цимбалюк объяснил почему в России сняли с проказа сериал

Снятый с показа в Росси сериал «Слуга народа» – это бомба замедленного действия под всей системой власти в России, заявил в комментарии изданию «Гордон» украинский журналист, корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

«На самом деле, история со «Слугой народа» абсолютно не юмористическая – одна суровая правда жизни. Права на трансляцию в России были куплены давно. И никто не решался этот сериал показать. А у нас многие недалекие люди думают, что по поводу трансляции «Слуги народа» в РФ чуть ли не президент Украины Владимир Зеленский с президентом России Владимиром Путиным договаривались. Есть еще одна версия: после того, как переговоры в Париже зашли в тупик, россияне решили унизить Зеленского, напоминая ему, что он всего лишь «клоун, шут и актер». Который якобы недостоин сидеть за одним столом с многоуважаемым гуру дипломатии Владимиром Владимировичем», – заявил Цимбалюк.

Далее спецкор «УНИАН» объяснил почему сериал «Слуга народа», который начали транслировать в России был снят с эфиров. Дело в том, что такой сериал мог, по Цимбалюка, заставить россиян задуматься на своей собственной жизнью.

«Почему сериал сняли с показа? Мне кажется, он, по сути, десакрализирует власть в целом. Это недопустимо для РФ. Если показать россиянам все сезоны этого сериала, они начнут задаваться вопросом: неужели так можно, чтобы простой парень воплотил сказку в жизнь? Получается, человек с искренними убеждениями взлетел на самую высокую должность? И они начнут проводить параллели», – подчеркнул Цимбалюк.

Он отметил, что «Слугу народа» сняли с показа, несмотря на утверждения спикера Кремля Дмитрия Пескова, что телеканал ТНТ сам решает, какие сериалы давать в эфир.

«Российское общество перекормлено Украиной. Но когда они будут смотреть сериал, где показаны несправедливость, коррупция, заносчивость чиновников и так далее, они начнут задавать вопросы: что же это такое? Ведь все эти качества, с которыми доблестно боролся Голобородько, присущи в том числе и российскому обществу. А если учесть, что в России об этом не говорят, то «Слуга народа» – это бомба замедленного действия под всей системой власти в России», – отмечает Цимбалюк.

По мнению журналиста удивлять должно вовсе не снятие с эфира сериала «Слуга народа», а наоборот – решение о его трансляции в России. Ведь этот сериал – разрушение ореола «святости» власти, но этот эффект доступен будет не сразу.

«Поэтому я был очень удивлен анонсу этого сериала в РФ. Песков говорил, что ТНТ – это коммерческий канал, который может сам решать, что ему показывать. Но как только показали, что Путин – не хубло, лавочку сразу свернули. Кстати, в Беларуси показали только первый сезон сериала и отказались от него. А эффект наступает, только если страна посмотрит все сезоны целиком. У них президент так же свят, как и Путин. А у нас Зеленский полгода президент, но так и не оброс святостью власти», –подчеркнул Цимбалюк.

По его словам, российские журналисты второй день подряд задают Пескову вопросы, касающиеся «Слуги народа».

«В РФ наказывают за оскорбление власти, а тут – такое кино! Это диверсия против российской государственности. Показ «Слуги народа» в РФ анонсировали, чтобы показать Зеленскому его место, но не ожидали, что сериал произведет такой эффект. Поэтому, когда осознали смысл контента, пришлось снимать его с эфира. Это единственное безопасное для них решение. Вопросы о сериале российские журналисты задают Пескову уже второй день подряд. Вчера и сегодня расспрашивают очень подробно, даже про шутку о хубло. Например, один из журналистов спросил у Пескова: мол, раньше можно было шутить над президентом России, но аккуратно, а теперь, получается, вообще нельзя? Естественно, Песков толком не ответил. Но сам факт – они задают такие вопросы, значит, это их обескуражило», – резюмировал Цимбалюк.

«Слугу народа» сняла студия «Квартал 95». В Украине сериал показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Первый сезон насчитывает 23 серии, которые длятся около 30 минут, второй – 24 серии, третий – три серии длительностью около часа.

В мае «Слугу народа» заблокировали в YouTube для российских пользователей. Граждане России могли смотреть украинский сериал только по подписке на сайте «Кинопоиск». Права на «Слугу народа» также купил «Яндекс».

Согласно сюжету, главный герой, учитель истории Василий Голобородько, выигрывает президентские выборы в Украине. Голобородько играет Зеленский.

Первую серию телесериала в России показали 11 декабря. При этом, как сообщила «Русская служба ВВС», из нее вырезали шутку о российском президенте Владимире Путине.

В студии «Квартал 95» заявили, что права на показ «Слуги народа» российскому ТНТ продала шведская компания Eccho Rights. В то же время пресс-служба студии не ответила, на каких условиях будет вестись показ «Слуги народа» на российском телеканале ТНТ, а также получит ли «Квартал 95» роялти с этого показа.

Первые три серии российский канал ТНТ показывал 11 декабря с 19.00 до 20.30. В программе на 12 декабря сериала нет, вместо него в это время ТНТ будет транслировать сериалы «Полярный» и «СашаТаня». В программе на 13 декабря «Слуги народа» также нет.

Больше показывать «Слугу народа» российский телеканал не планирует.