Смена концепции «русского мира»: Денисенко рассказал о важных заявлениях Путина

Не успели улечься страсти насчет результатов прошедшего саммита «нормандской четверки» в Париже, как Путин сделал три важных заявления, в которых обрисовал контуры грядущего.

Спустя всего лишь два дня после саммита нацлидер России Владимир Путин сделал три очень важных заявления, на которые в Украине почти никто не обратили внимания, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Теперь можно задаться вопросом: «Когда на украинской границе убьют 8 тысяч невинных граждан РФ?». Если очень коротко, то через два дня после саммита были сделаны три заявления Путина, на которые у нас почти не обратили внимания», – пишет украинский политик предваряя разговор о заявлениях российского нацлидера.

1. Принято решение о еще большем упрощении выдачи паспортов России. В то же время есть негласное указание обеспечить ситуацию, при которой не менее половины жителей ОРДЛО получат российские паспорта до конца 2020 г., особенно среди молодежи.

«Для нас это значит, что на этих территориях РФ получит официальное право защищать своих граждан от произвола хунты, которая захочет там установить свой порядок. К сожалению, в Париже этот вопрос не поднимался», – отмечает Денисенко.

2. Путин заявил о смене парадигмы «русского мира», и теперь русскими стали все этносы, которые «впитал в себя русский народ».

«Проще говоря – теперь все мы русские. К сожалению, украинские СМИ, и особенно ТВ, просто проигнорировали этот момент», – подчеркивает Денисенко.

3. Наконец, третье заявление, которое наиболее разошлось, – о том, что появление украинских пограничников приведет к резне, подобной Сребренице. Но это заявление невозможно рассматривать в отрыве от первых двух.

«Помните, как перед крымской кампанией Путин говорил о том, что он хочет увидеть, как наши военные будут стрелять в женщин и детей? Сейчас он говорит все то же самое, только пугает убийством 8 тыс. невинных людей», – отмечает Денисенко.

Но есть один аспект, о котором молчит Путин и не вспоминают наши СМИ, – смерть 8 тыс. боснийцев лежит не только на руках Радко Младича.

Коли на українському кордоні вб‘ють 8 тисяч невинних громадян РФЯкщо дуже коротко, за два дні після саміту було… Geplaatst door Vadym Denysenko op Donderdag 12 december 2019

«Именно Россия заблокировала резолюцию ООН по Сребренице. И именно на русских лежит вина за эту трагедию. И сейчас, к сожалению, Путин не просто пугает, он предупреждает нас, что он готов сделать резню на Донбассе и обвинять в этом украинцев», – подчеркивает Денисенко.

И в этом аспекте главный вопрос, понял ли Зеленский после Нормандии, что «просто перестать стрелять» не удастся.

«Пока мы этого не знаем, но есть большая угроза того, что окружение попытается поместить президента в теплую ванну, показывая видосики о ничьей», – подытожил Денисенко.