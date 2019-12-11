Накануне войны в Чечне ФСБ пыталась организовать вооруженный путч для свержения Дудаева

В результате подавления путча пострадал имидж России из-за ее прямого вмешательства, а авторитет генерала Дудаева в Чечне укрепился.

Скороспелой и провальной организацией путча против Дудаева в Грозном руководили российские спецслужбы. Министерство обороны знало, но не имело отношения к вербовке военнослужащих Таманской и Кантемировской дивизий сотрудниками ФСК (Федеральной службы контрразведки – ныне ФСБ), пишет на страницах «Новой Газеты» военный обозреватель Вячеслав Измайлов.

Молодые завербованные офицеры принимали свое участие в путче за легкую подработку.

Чеченцы танков не испугались. Они их сожгли, а путчистов – одних уничтожили, других взяли в плен. Жестко подавленный путч поднял авторитет Дудаева и «ичкерийца с ружьем». В глазах многих мирных чеченцев «ичкериец с ружьем» уже выглядел не бандитом, а защитником чеченского народа.

Когда через десять дней после провалившегося путча лидер Чечни Дудаев и министр обороны России Грачев встретились в Слепцовске (Ингушетия), перспектив для мира уже не было. В конце чаепития генерал Грачев спросил: «Значит, война, Джохар?» – «Война, Паша!» – также по-дружески ответил генерал Дудаев. На прощание они сфотографировались

«25 лет назад – 11 декабря 1994 года – началась первая чеченская война, которую обозвали наведением конституционного порядка (во вторую чеченскую кампанию это невнятное «наведение порядка» переросло в «антитеррористическую операцию»)», – пишет военный обозреватель.

Первая чеченская унесла около 6 тысяч жизней российских военнослужащих (простите за это слово «около» – оно как-то объясняет некий уродливый порядок вещей: 150 безвестных похоронено на Богородском кладбище Подмосковья, а несколько сотен лежат в земле Чечни) и… десятки тысяч жителей Чечни (меряю десятками тысяч, потому что за эти 25 лет реальной и конкретной цифры никто не назвал).