“Убивать на Донбассе, а жить в Париже”: где живет российская политическая элита

Российская политическая элита, на словах столь пекущаяся о судьбе жителей оккупированного Донбасса, предпочитает жить в комфорте на Западе, а убивать в Украине.

Народный депутат Верховной Рады от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко рассказал об элитном жилье пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова в Париже. Видео из французских апартаментов официального российского пропагандиста Пескова нардеп Гончаренко опубликовал на своем канале в YouTube.

«Всем привет! Сегодня я побывал в квартире Дмитрия Пескова, которую он купил за ворованные деньги у российского народа. Смотрите мой репортаж с дома Пескова и обязательно подписывайтесь на канал», – заяви нардеп.

«Вопрос даже не в том, может или нет чиновник жить в таких апартаментах. Вопрос в том, что вот эти вот российские чиновники они как раз за счет убийств, воин, разграблений Украины, Грузии, Сирии и так далее могут себе позволить такую жизнь», – подчеркнул Гончаренко.

В связи с этим возникает одни вопрос к представителям российской элиты, на словах столь пекущейся о судьбе жителей Донбасса

«Вчера Путин на Нормандской встрече сказал не забывать про простых людей на Донбассе. Странно, почему он и его свита тогда не купили квартиры в Донецке? Потому что в Украине можно убивать, а в Париже жить», – подытожил нардеп.