Аншлюс Беларуси: как Кремль использует протесты против Лукашенко и “глубокой интеграции”

Похоже Кремль разыгрывает очередную многоходовочку в Беларуси, где любой расклад после протестов полностью удовлетворит Путина и его окружение.

В Беларуси развернулись протесты против «глубокой интеграции» страны с Россией. Несмотря на казалось бы негативный фон для Кремля от этих процессов, в целом, Путин и его окружение несомненно испытывают полное удовлетворение от происходящего, пишет на своей странице в Facebook научный сотрудник Карлова университета и Академический центр Бориса Немцова (BNAC) российский политолог Александр Морозов.

«Колонку про Беларусь писать нет сил, поэтому изложу кратко и народным языком. Уже ровно год как медиапанель забита обсуждениями угрозы со стороны Кремля. А Кремль уверяет, что ничего такого у него и в мыслях нет», – пишет эксперт.

При этом следует понимать роль и место главы Беларуси Александра Лукашенко во всей этой истории. А роль у него надо сказать и впрямь совсем незавидная.

колонку про Беларусь писать нет сил, поэтому изложу кратко и народным языком. Уже ровно год как медиапанель забита… Geplaatst door Александр Морозов op Zaterdag 7 december 2019

«Но при этом Лукашенку возят, бедного, лицом по столу, здоровье свое он тратит на бесконечные возражения. Он, конечно, крупный политический зверь, целый медведь, но лапа у него в капкане и впереди у него просто инсульт», – отмечает Морозов.

И вот тут возникает очень важные, для понимания ситуации момент, – Кремль полностью удовлетворен протестами против «глубокой интеграции» с Россией, которые развернулись в Беларуси. Давай посмотрим почему эти процессы на руку Кремлю.

«А пока инсульта нет, Кремль смотрит на ситуацию примерно так же, как смотрел бы я сам, сидя в Кремле. Медиакампания по интеграции поднимает в самой Беларуси волну противостояния. Молодежь не хочет интегрироваться. А хочет после Лукашенко иметь проевропейский, либеральный режим. И это очень хорошо!», – подчеркивает Морозов.

Любые так называемые «либеральные реформы», которых так жаждет молодое поколение белорусов для России означает лишь выгоду захвата лакомых экономических активов в соседнем государстве. А где есть российский контроль экономики, там обязательно есть влияние на политику этой страны.

«Потому что как только эти «здоровые силы» наконец придут на смену похороненному медведю – так тут же в Беларуси начнутся «либеральные реформы», а это значит – при-ва-ти-за-ция. О-о-о! Как ласкает слух кремлевским бойцам это слово. Безусловно новый проевропейский режим в Беларуси, конечно, откроет двери Фольксвагену и американской зубной пасте – скорее стройте тут заводы, инвестиционный режим благоприятный. Однако придется, конечно, для баланса и поддержания добрых отношений с восточным соседом тоже что-то продать», – отмечает Морозов.

В Кремле на этот счет все давно просчитано и сценарии развития ситуации при «либерализации» беларусской экономики дают однозначный удовлетворительные последствия для российской стороны. Контроль Кремлем экономики соседней страны неминуемо приведет к еще большему затягиванию Беларуси в орбиту России.

«Ну, не будут же немцы покупать 200 цементных заводов. Они так не делают никогда – возни много, логистика мутная. Зато вот «Евроцемент» прикупит. Или, допустим, стройсектор. Кому нужны эти убитые, архаичные ДСК? Да никому кроме Ротенберга (через офшор). И тут есть нюанс: Фольксваген ведь очень скучный, у него просто «бизнес», он никогда не влияет на политику в странах инвестиций. Это холодные, равнодушные люди», – подчеркивает Морозов.

А Лукашенко, при всех его негативных качества, как ни странно являемся заслоном на пути этих процессов. Поэтому растущее в Беларуси недовольство правящим режимом является хорошей услугой Кремлю, делая беларусского диктатора более сговорчивым.

«А у нас в Восточной Европе не так! Человек приходит, покупает 200 цементных заводов – и вместе с ним в жизнь входит много хорошего, чего раньше ни у кого не было из местных – яхты на Лазурном берегу, отмывочные счета в Дойче Банке, дети начинают благоустраиваться в швейцарских школах, хороших друзей начинают вывозить частными джетами на лечение в Израиль и т.д. Много в мире прекрасного! Что было совершенно неприлично во времена «старого медведя», – отмечает Морозов.

Да и вопрос самой «глубокой интеграции» отходит на вторые или даже третьи позиции, она попросту становится ненужной.

«И никакая «интеграция» и не нужна. Просто в корзинку ссыпется все, что надо. И даже больше, чем если бы была вот эта «казенная интеграция». Которая поэтому и тянется уже 20 лет, поскольку в ней «живого смысла» – с гулькин х., пока не засветят вдали огоньки цементных заводов с переходом собственности», – подчеркивает Морозов.

Фактически при всех плюсах для России возникает еще одни немаловажный момент – все российское влияние будет надежно прикрыто «демократической» ширмой новой власти в Беларуси. А негативный шлейф нынешнего правителя уходит вместе с ним.

«Вот такая тут «загогулина». При том, что, конечно, политический режим молодых проевропейских реформаторов в Минске – это гораздо лучше, чем картофельный автократ. С каких-то, конечно, «нормативных позиций» теории демократии», – отмечает Морозов.

колонку про Беларусь писать нет сил, поэтому изложу кратко и народным языком. Уже ровно год как медиапанель забита… Geplaatst door Александр Морозов op Zaterdag 7 december 2019

Еще раз можно подчеркнуть, что любой расклад становится выгодный для Кремля в Беларуси. Фактически у Кремля появляется еще один рычаг влияния на Лукашенко и в тоже время он может польность использовать возникшие альтернативы нынешнему беларусскому режиму.

«А с точки зрения «генуэской кремлевской республики» тут вообще все хорошо: и замучить до инсульта старика приятно угрозами потери суверенитета, и потом поучаствовать в приватизации, когда его преемники начнут тыркаться в реформы», – подчеркивает Морозов.

Таким образом Кремль похоже реализует свою очередную многоходовочку, где любой реализованный расклад будет удовлетворять Путина и его окружение.

«Так примерно», – резюмирует Морозов.