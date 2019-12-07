Двойной удар по ГРУ: европейские разоблачения накануне “Нормандского саммита”

Накануне «Нормандского саммита» вышло еще два расследования на тему вмешательства российской разведки во внутренние дела Германии и Франции, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Буквально пару дней назад я в материале «Шпионские провалы ГРУ нивелируют российский лоббизм в ЕС» я отмечал не только чрезмерно большое количество провалившихся и раскрытых заданий российского ГРУ, что продолжает негативно влиять на репутацию России и мешать прокремлевским марионеткам быть в своем лоббизме убедительными на все 146%, но и то, что нас ждет еще не мало открытий», – пишет военно-политический обозреватель.

Весьма примечательно, что про убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили заговорили именно накануне «Нормандского саммита». И весьма примечательно, что заговорили в формате обвинений, в том числе и в адрес российской военной разведки.

Как известно, намедни выяснилось, что два сотрудника посольства России в Берлине, которые были объявлены персонами нон грата, оказались агентами военной разведки РФ (ГРУ), что подтвердили анонимные источники немецких СМИ.

«В частности, написав фразу «Я имею ввиду то, что можно не быть Вангой, но заранее знать, что очередное расследование «The Insider» будет посвящено провалу (или я бы даже сказал – «сливу») работы ГРУ» я всего лишь ждал и ожидание оправдалось. «The Insider» выдал таки на-гора более глубокое и детальное расследование по берлинскому убийце Зелимхана Хангошвилли – Владимиру Соколову, или, как уже известно его реальное имя – Вадиму Красикову», – отмечает Коваленко.

Таким образом дело, приняло преинтереснейший оборот, ведь если ранее данных персонажей могли выслать по причине отказа Москвы сотрудничать в расследовании убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, то теперь можно говорить и об их определенной сопричастности. То есть, эти «дипломаты» вполне могли курировать российского киллера.

«Интересно и то, что личность убийцы Зелимхана Хангошвили в очередной раз установили не следственные органы Германии, или соответствующие службы, а расследовательские группы «The Insider», «Bellingcat» и издание «Der Spiegel». Причем расследования от «The Insider», как всегда, очень органичны в своих итоговых результатах. Я имею ввиду то, что можно не быть Вангой, но заранее знать, что очередное расследование «The Insider» будет посвящено провалу (или я бы даже сказал – «сливу») работы ГРУ», – подчеркивает Коваленко.

Военно-политический обозреватель отмечает, что так же вышло и на этот раз. Бездарное устранение Зелимхана Хангошвили, в ходе которого был использован в качестве исполнителя некто Вадим Красиков, не только имеющий за спиной «отсидку», но и находившийся с 2013 года в розыске по подозрению в убийстве предпринимателя Альберта Назарова из Нальчика, да еще и попавшийся руки правоохранителей буквально на месте преступления, это не просто повод поговорить о деградации ГРУ. Деградация, которая буквально дарит конкурирующей конторе козыря в игре против себя.

«По сути, оживление истории с убийством Зелимхана Хангошвилли это определенный пас Ангеле Меркель проявить помимо присущей ей глубокой озабоченности и встревоженности, некую непоколебимость 9 декабря на «Нормандском саммите». Ведь буквально вчера президент Франции Эммануэль Макрон уже был, аки нашкодивший школьник, отчитан своими коллегами по НАТО за ересь, им изрекаемую и вряд ли, в ближайшее время будет себя вести столь вызывающе как на прошлой неделе. А теперь холодный душ для фрау канцлера», – отмечает Коваленко.

И как вишенка на торт, особо подчеркивает Коваленко, – если это конечно вишенка: опубликованный накануне материал от «Le Monde» о базе российских шпионов во Французских Альпах. База, на которой размещаются российские агенты, занимающиеся заказными убийствами и актами саботажа.

«И вот, под эхо выстрелов в Берлине, приторный привкус «Новичка» в Солсбери, едкий запах жженых шин в Париже, перегар провального переворота в Черногории и скандальное вмешательство в выборы в США, а теперь еще и альпийскую свежесть российского ГРУ, будут выглядеть те, кто лоббируют интересы Кремля в ЕС? Особенно накануне и в ходе «Нормандского саммита», – подчеркивает Коваленко.

Что тут еще можно особо отметить. Можно сказать – «спасибо, ГРУ, ваша деградация дарит Украине, которая вот уже шестой год противостоит гибридной агрессии Кремля, все больше сторонников на Западе».

«Однако, в расследовании The Insider, особенно той части которая касается такого спецподразделения как «Вымпел» все же есть одна очень важная деталь», – отмечает Коваленко.

В том, что Вадим Красиков в бывшем офицер спецподразделения ФСБ РФ «Вымпел« и выполнял задание ГРУ РФ в Германии, как и Алексей Комаричев – бывший сотрудник ФСКН РФ, которому оторвало руки при установке взрывного устройства под автомобиль офицера ГУР МО Украины в Киеве, не в коей мере не должно вводить в заблуждение о причастности к этим актам именно Лубянки, а не Гризодубовой.

«Потому что, как правило, ГРУшники в своих мероприятиях используют наравне со штатными сотрудниками-диверсантами, типа «Боширов« и «Петров«, завербованных специалистов из других силовых ведомств РФ, которые в силу каких-то причин оказались вне системы», – подчеркивает Коваленко.

Аналогично работает ФСБ набирая в свои ЧВК бывших ГРУшников. При этом учитывая год рождения Красикова – 1965 год, можно предположить, что начало его службы в «Вымпеле» припало на время пребывания этого подразделения еще в составе Управления «С» (нелегальная разведка) ПГУ КГБ СССР.

«После 1991 года, когда данное подразделение начали передавать из одного ведомства в другое, многие спецы ушли в «бизнес» крутых 90-ых, как раз их навыки были востребованы, а многих как пылесос всосало себя ГРУ, которое сохранило и все это время развивало это направление деятельности», – отмечает Коваленко.

Коваленко обращает особое внимание на то, что представленный в расследовании фактаж схож по набору добытых документов с теми, что использовались против солсберских любителей шпилей, «Петрова» и «Боширова». Это лишний раз заставляет убедиться, что источники «The Insider» держат марку, а сама расследователськая группа и дальше будет нас радовать преинтереснейшими историями. При этом огорчая ГРУ и вызывая глубокую озабоченность и обеспокоенность у лидеров тех стран, на территории которых российская разведка, как показывает время, безраздельно хозяйничает.

«И, что называется, в унисон, французская газета «Le Monde», которая уже на этой неделе писала о базах ГРУ в Альпах, порадовала материалом с представленными доказательствами того, что к скандалу «MacronLeaks», связанному с публикацией в 2017 году, в ходе второго президентского тура, переписки кандидата в президенты Эмманюэля Макрона и его окружения, были причастны российские хакеры. И не просто российские хакеры, а группы аффилированные ГРУ: APT28 (Fancy Bear) и «Sandworm», – подчеркивает Коваленко.

Что же, российскую разведку на этой неделе буквально разорвали в кусочки, как грелку. И что примечательно, практически все ее провалы сконцентрированы не просто в границах ЕС, а в основном двух стран – Германии и Франции. Стран, которые в той или иной степени, но лоббируют интересы Кремля в Европе. Однако с такими фактами, сотрясающими информационное пространство и не остающимися незамеченными, делать это становится все сложнее и сложнее.

«А потому и вправду, ГРУ накануне «Нормандского саммита» очень сильно подставило Владимира Путина, на которого что Эмманюэль Макрон, что Ангела Меркель, уж точно будут поглядывать искоса и продумывать каждое свое слово и каждый свой шаг», – подытожил Коваленко.