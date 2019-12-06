В ожидании нормандской встречи: какой будет позиция Путина

В понедельник Макрон и канцлер Ангела Меркель встретятся с Путиным во Франции, чтобы обсудить войну на Украине.

Российский президент до сих пор отказывался отвести своих солдат или пойти на другие уступки. Убийство в Берлине – напоминание о том, что совсем не стоит верить в его доброе сердце, рассказывается в редакционной статье шведского издания «Dagens Nyheter».

«Предатели всегда плохо кончают, сказал российский президент еще десять лет назад. Убийство Зелимхана Хангошвили в берлинском парке этим летом – тому пример. Стрелявшего поймали, и оказалось, что он связан с Москвой», – говорится в статье.

Расследование передали в федеральную прокуратуру Германии, поскольку есть серьезные подозрения, что за преступлением стоит российское государство. Следовательно, если говорить просто, речь идет о государственном терроризме. Кроме того, Москва отказалась сотрудничать с немецкими властями, чтобы прояснить это дело, в связи с чем Германия выслала двух россиян – официально дипломатов, а по мнению «Der Spiegel» – агентов военной разведки ГРУ.

«Жертвой стал грузин чеченского происхождения. Он участвовал в боевых действиях, когда Чечня в начале 2000-х сражалась с Россией за независимость. На взгляд Кремля – враг государства, террорист или просто-напросто предатель», – отмечают в статье.

Так же относились и к бывшему шпиону Сергею Скрипалю, который бежал в Англию. На него и его дочь в марте прошлого года совершили покушение с помощью нервно-паралитического яда «Новичок». Доступ к нему есть только у России, а британская полиция нашла множество доказательств, что убийство было заказано сверху.

«Москва все категорически отрицала – как и в 2006 году, когда в Лондоне редким радиоактивным веществом отравили беглеца Александра Литвиненко. В том же году в России приняли закон, который позволяет российским спецслужбам ликвидировать за границей лиц, обвиняемых в терроризме», – подчеркивают в статье.

Кто-то может хладнокровно заявить, что шпионы всегда убивают то там, то сям. Но Путин, очевидно, проводит сейчас более сложную гибридную операцию. Он с новой силой пытается дестабилизировать западный мир, используя пропаганду, фабрики троллей и хакерские атаки. Этой осенью появилась информация о «подразделении 29155», элитной группе ГРУ, которая занимается ликвидацией неугодных людей и различным саботажем в Европе. С ней связано и покушение на Скрипаля.

«Высылка сотрудников посольства – обычное возмездие за шпионаж. Здесь западным странам следовало бы сделать более серьезные выводы», – отмечают в статье.

Когда Путин в 2014 году аннексировал Крым, Запад ввел против России санкции, которые все еще действуют. Бомбардировки в Сирии продемонстрировали, какой это безжалостный режим. Но, например, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что сейчас самое время наладить отношения с Россией и перестать видеть в русских противников.

«В понедельник Макрон и канцлер Ангела Меркель встретятся с Путиным во Франции, чтобы обсудить войну на Украине. Путин до сих пор отказывался отвести своих солдат или пойти на другие уступки. Убийство в Берлине – это еще одно напоминание о том, что совсем не стоит верить в его доброе сердце»», – подытожили в статье.