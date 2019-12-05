Пригожинские тролли в ЕС, Африке и Латинской Америке: названы руководители

Международное разведывательное сообщество «InformNapalm» публикует расследование IGTDS о том, кто управляет онлайн-троллями в ЕС, Африке и Латинской Америке.

Анализ информации и психологических операций в Латинской Америке и Африке свидетельствует о наличии разветвленной сети, которая работает в интересах военной разведки России под оперативным контролем структур, близких к Евгению Пригожину, пишет в своей статье редакция волонтерского проекта «InformNapalm».

Испанская газета «El Mundo» заявила, что российские интернет-тролли помогают раскручивать референдум Каталонии в социальных сетях, за которым стоит председатель финансируемых Кремлем российских антиглобалистов.

«El Mundo» сообщила о расследовании испанских правоохранителей в отношении «помощи» со стороны российских антиглобалистов, благодаря которой каталонцы смогли «клонировать сайты референдума и создавать ботов для распространения сообщений таких деятелей и организаций, как Ассанж, Сноуден, RT или WikiLeaks через социальные сети», – говорится в редакционной статье.

Исследования IGTDS показывают, что в событиях в Чили и Барселоне задействованы те же аккаунты социальных сетей. Исследование деятельности учетных записей во время акций протеста в Сантьяго определило группу активных пользователей, которые были причастны к раздуванию общественного возмущения в Каталонии, особенно во время беспорядков в аэропорту Эль Прат.

«Система аккаунтов завязана на испаноязычный канал «RT», большинство из них являются подписчиками этого канала. Аккаунты имеют четкую политическую направленность и пропагандируют преимущественно левые взгляды. Если такие аккаунты не связаны непосредственно с Россией, то возможно их ведут из Кубы или Венесуэлы», – отмечается в статье.

Однако в работе указанных аккаунтов прослеживается определенная последовательность, которая позволяет предположить вероятную координацию кампаний. Некоторые из этих аккаунтов позиционируют себя как основанные в Испании, другие – в Латинской Америке.

«Александр Ионов, 12.12.1989 года рождения, является руководителем AGMR, упомянутой выше в материалах «El Mundo». В 2012 году получил диплом руководителя-экономиста технической службы Московского государственного агротехнического университета имени В. П. Горячкина. Степень магистра получил в 2014 году по профессиональному образованию в Российском государственном аграрном университете имени К. Тимирязева», – сообщается в статье.

Согласно резюме, Александр Ионов не служил в вооруженных силах. Однако во время учебы он закончил военную кафедру университета, которая специализируется на подготовке офицеров запаса для использования автомобильных соединений, эксплуатации и ремонта автомобилей.

«Фотографии Ионова, размещенные на его странице в Facebook, это подтверждают. Нарукавные шевроны соответствуют шевронам военной кафедры этого университета. В 2014 году он возглавил рабочую группу по вопросам общественного контроля за законными правами и интересами граждан России за рубежом при Комитете Государственной Думы по вопросам неправительственных организаций и религиозных ассоциаций», – отмечается в статье.

Нарукавные шевроны соответствуют шевронам военной кафедры этого университета. Военная машина с номерным знаком Московской области.

«В 2009 году начал политическую карьеру в молодежной организации Коммунистической партии, где проработал 1,5 года», – подчеркивает в статье.

Ионова поддерживает Федор Бирюков, официальный идеолог ультраправой партии «Родина» и член президиума политического совета. Бирюков и Ионов – члены Сталинградского социально-патриотического клуба.

«В 90-х Бирюков был рок-музыкантом, известным в крайне правых кругах, он организовал группу «Террор», близкую к национальным большевикам (неонацистская идеология). Под псевдонимом «Федор Волков» Бирюков сотрудничал с корпорацией Сергея Троицкого «Hard Rock», – отмечается в статье.

С 2012 года Ионов занимал должность исполнительного секретаря Комитета солидарности с латиноамериканскими народами. Комитет не имел официальной регистрации, только страницу в сети. С 2011 года он президент антиглобалистических движения России (AGMR), также известного как Региональная общественная организация противодействия мировой глобализации.

«Сейчас начинаются обратные процессы – возвращение к международной солидарности, Коминтерн», – убежден Ионов. «Мы будем проводить серьезную деятельность и поддерживать национально-освободительные движения в разных странах», – сказал он.

Александр Ионов. Ионов с Ахмадинежадом. Пред 1 из 2 След

Отмечается, что президент Сирии Башар Асад и бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад являются почетными членами антиглобалистского движения.

«В 2013 году Александр Ионов, который официально не служил в армии, стал членом президиума российской общественной организации «Офицеры России». Некоторые офицеры российской военной разведки, представляющие организацию «Офицеры России», среди его контактов в сети ФБ», – подчеркивается в статье.

В марта 2014 Александр Ионов находился в Крыму во время его аннексии. Фотографии из его личного аккаунта в Facebook подтверждают факт его пребывания, в том числе в Николаевке.

«Я пришел поддержать братский Крым», – написал он в комментарии к фото.

Ионов в оккупированном Крыму, март 2014. Ионов в оккупированном Крыму, март 2014. Ионов в оккупированном Крыму, март 2014. Пред 1 из 3 След

Александр Ионов также является сопредседателем Комитета солидарности с народами Сирии и Ливии. Эта организация была создана в мае 2011 года.

«Ее инициировали Сергей Бабурин (контактировал с Ионовым на своем аккаунте в ФБ), Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России и Олег Пересыпкин, руководитель Ближневосточного исследовательского центра Дипломатической академии Министерства иностранных дел России (бывший посол в Северном Йемене (1965, 1975, 1984), Ираке (1969), Ливии (1986), Ливане (1999). После распада СССР он руководил Императорским православным палестинским обществом, аффилированным с российскими разведывательными службами», – отмечается в статье.

Максим Шевченко, член Комиссии по международным отношениям, также входит в число инициаторов Комитета. Максим Шевченко – российский пропагандист, связанный с российской военной разведкой.

«Вышеупомянутый Гейдар Джамаль работал на управление военной разведки России и является отцом Орхана Джамаля, журналиста, который также сотрудничал с российской военной разведкой и погиб в ЦАР в результате боевых действий. В Ливии он работал в тандеме с Маратом Сайченко, задержанным на Донбассе в 2014 году при попытке переправить ПЗРК», – подчеркивается в статье.

Ионов был в контакте с бригадным генералом Ахмедом Аль-Мисмари, представителем ливийского маршала Халифа Хафтара к активному вмешательству России в развитие ливийских событий. Соответствующие фотографии есть в аккаунте Ионова.

Ионов и Ахмед Аль-Мисмари. Ионов с военным атташе Посольства КНДР в Москве. Пред 1 из 2 След

«Он также находился в контакте с военным атташе Посольства КНДР в Москве по военной линии», – отмечается в статье.

Ионов контактирует с Аллой Бут, президентом Фонда «Дорога домой», женой Виктора Бута, отбывающего наказание в США за торговлю оружием. Виктор Бут связан с российской военной разведкой. В частности, журнал Spiegel не исключал такой связи, и анализ IGTDS показывает Виктора Бута как человека, который установил связь Кремля с талибами и отвечал за первые поставки российского оружия Талибану.

«Ионов был причастен к делу Марии Бутиной, арестованной в США за незаконные лоббистские действия. Американскому ФБР не удалось доказать обвинения в ее шпионаже, но деятельность Бутиной соответствует активной вербовке и созданию пророссийской сети влияния в США. По словам следователей, Бутина пыталась наладить связи с американскими консервативными кругами от России, действуя при Александре Торшине, бывшем сенаторе и заместителе председателя ЦБ РФ», – подчеркивается в статье.

Ионов занимался кампанией сбора средств для Бутиной. Именно Ионов встречал Бутину в аэропорту среди прочих по возвращении из США, что подтверждает высокий уровень его участия в деле Бутиной. Роман Худяков, бывший народный депутат, почетный член движения «Право на оружие», и его соратник – вице-президент «Ionov transcontinental», принадлежащей Александру Ионову.

Ионов и Мария Бутина. Ионов и Мария Бутина. Ионов и Малькевич на пресс-конференции по сбору средств для Бутиной. Пред 1 из 3 След

«Связи Бутиной с российской военной разведкой прослеживаются как через проект «Новороссия», когда она посетила Крым во время аннексии (в июне 2014 года, призывая добровольцев поддержать сепаратистов на Донбассе, так и из-за проекта БОРН (Боевая организация русских националистов). Быстрое признание ею собственной вины по обвинению в незаконном лоббировании является косвенным признаком высоких рисков в продолжении расследования участия Бутиной в российских спецслужбах», – отмечается в статье.

Одно из фото, размещенных на аккаунте Ионова, изображает его на фоне Кремлевской башни. На лацкане его пиджака имеется так называемый нагрудный значок. При непонятных обстоятельствах Ионов ретушировал этот значок перед публикацией фотографии в Facebook.

«Однако нижняя часть значка осталась неизменной. Три красных пикселя помогли его распознать. Это значок 74455 военной части», – подчеркивается в статье.

Приказ Министерства обороны РФ от 20 марта 2012 года, подписанный бывшим министром Анатолием Сердюковым, предусматривает выплату надбавок военнослужащим «за особые достижения в службе».

«В пункте 4 приказа отмечается: «Военнослужащим 99450-й, 74 455-й воинских частей и структурных подразделений 29155-й военной части выплачивается ежемесячное пособие по перечню и в размерах, утвержденных Министром обороны РФ». 99450-и военная часть – это командование сил специального назначения РФ, расположенный в Сенеж, а 74455-я часть относится к военной разведке России, названная по делу о мошенничестве. Воинская часть была названа как участник при рассмотрении дела о вмешательстве в выборы и разглашении конфиденциальной информации о Демократической партии США», – отмечается в статье.

Ионов является другом Дмитрия Саблина – депутата Государственной думы России (парламента). Он является членом «организации боевого братства» и межпарламентской группы дружбы с Сирией.

«Он также руководитель холдинга «Rota Development», который является владельцем бизнес-центра, расположенного на ул. Кирова, 22, г.. Москва, и называется «Rota-Tower». Это здание упоминается в документах Министерства юстиции США относительно вмешательства России в выборы в США 2016 года. Российское военное разведывательное подразделение 74455 также расположено в «Rota-Tower». В 2016 году Саблин продал «Rota-Tower» дочерней компании Министерства обороны России», – подчеркивается в статье.

В феврале 2019 Ионов дал эксклюзивное интервью РИА «ФАН» (Агентство Интернет-исследований), которое попало под санкции США за связь с российской разведкой и фермами троллей российского Управления военной разведки.

Российское антиглобализационное движение частично финансируется Президентским фондом. 14 сентября 2016 AGMR получила грант в 3,5 миллиона рублей на проведение международного конгресса в Москве, пригласив представителей сепаратистских движений по всему миру.

«В конференции приняли участие делегации Каталонии, Северной Ирландии, Шотландии, Калифорнии, Техаса, а также Западной Сахары. Мероприятие состоялось в конференц-зале отеля «Президент» под контролем Управления Президента РФ», – отмечается в статье.

Однако следующее мероприятие AGMR уже состоялся в отеле «Ritz-Carlton», что свидетельствует об увеличении фонда расходов.

Дмитрий Рогозин, основатель и лидер партии «Родина», а также вице-премьер-министр военно-промышленного комплекса в течение определенного времени, также известный предоставлением финансирования. Александр Ионов также имеет собственный бизнес. Это трансконтинентальная компания Onov.

«Анализ показывает, что компания находится на грани прибыльности. Сам Ионов использует AGMR, для получения контрактов и зарабатывания денег на услугах военной разведки. В частности, активное сотрудничество AGMR с ливанцами объясняет присутствие фигуры вице-президента компании Мухаммеда Мухтара, члена политического совета Ливанской демократической партии с 2008 года», – подчеркивается в статье.

Следовательно, значительная часть работы AGMR – это попытка Ионова получить прибыль от зарубежных контактов. Александр Ионов уже давно координирует работу с венесуэльскими организациями, поскольку начал работать в Комитете солидарности с народами Латинской Америки. Как хакеры из Венесуэлы, так и уличные боевики известны своим активным участием в беспорядках в Латинской Америке, в то время как Эквадор выслал 59 граждан этой страны за незаконные действия.

«В 2017 году Ионов представлял интересы российских хакеров Петра Левашова и Станислава Лисова против обвинений испанских служб безопасности о том, что они использовали поддельные учетные записи в социальных сетях для продвижения независимости Каталонии от Испании, чему активно способствовали как AGMR, так и IRA. Позже эта пара была экстрадирована в США, где они признали свою вину в различных киберпреступлениях», – отмечает в статье.

Однако нет никаких упоминаний о юридической практике Ионова, как и о его юридическом образовании после окончания агротехнического университета. Поэтому неизвестно, как Ионов мог защищать интересы Левашова и Лисова в Испании. В то же время, начиная с 2018 года, компания Ионова объявила о новом виде услуг – юридической поддержке интересов.

«Таким образом, не исключено, что компания Ионова осуществляла надзор и сопровождение адвокатов, нанятых на местах. Анализ показывает, что по крайней мере на тактическом уровне, организация Ионова координируется с группами Малькевича, председателя Национального фонда защиты национальных ценностей (FPNV)», – сообщается в статье.

Летом 2018 Александр Малькевич прилетел в Вашингтон, чтобы запустить пропагандистский сайт новостей под названием «USA Really», но его выгнали из арендованного офиса у Белого дома в течение нескольких часов после прибытия. Facebook и Twitter заблокировали ему доступ к сайтам. Во время очередного визита в Вашингтон в ноябре 2018 Малькевича задержали и допросили в аэропорту Вашингтона, после чего он оказался в санкционном списке США за попытку вмешательства в выборы.

«Такие же санкции, как против Малькевича, были применены также к нескольким работникам российской военной разведки. Малькевич вместе с Ионовым активно принимали участие в сборе средств для Марии Бутиной. Средства были перечислены через счета AGMR», – отмечается в статье.

В мае 2019 году в Ливии задержали двух работников Малькевича по обвинению в попытке повлиять на выборы в стране. Ливийское правительство, которое поддерживает США, обвиняет задержанных россиян в попытке провести встречу с Сайфомаль-Исламом Каддафи, сыном бывшего лидера Муаммара Каддафи, который был свергнут в 2011 году.

«Максим Шугалей и его переводчик Саммер Хассан Сейфан сейчас работают в FPNV. По информации Bloomberg, информация, полученная из ноутбуков и карт памяти, идентифицировала этих мужчин как сотрудников печально известного Агентства Интернет-исследований (IRA), более известного как Российская фабрика троллей», – подчеркивается в статье.

В апреле 2019 CNN сообщила о «коварной стратегии» для утоления протестов против бывшего президента Судана Омара аль-Башира в конце 2018 года. Малькевич опубликовал на сайте FPNV заявление, в котором признал, что Потепкин и его коллега, российский политический стратег Петр Бычков, которые в прошлом году посетили Судан от имени компании для социологических исследований, также давали советы правительству аль-Башира относительно способов «[избежать] массовых жертв среди гражданского населения «и обеспечить «бескровную передачу власти» в стране.

«В электронном письме Малькевич отказался от своего предыдущего заявления о том, что Потепкин и Бычков тайно работали на FPNV в 2018 году, но подтвердил, что в настоящее время двое мужчин работают консультантами исследований в Африке. Под видом анализа или исследования они подготовили документ, содержащий детали запланированной дезинформационной кампании», – отмечается в статье.

Документы. Документы. Потепкин. Петр Бычков. Пред 1 из 4 След

Один из проектов, реализуемый Ионовым на операционном уровне, – это африканский аналитический центр, которым руководит Матемулане, представитель Мозамбика, который учился 20 лет назад в Петербурге. В интервью Матемулане заявил, что группа была образована в 2018 году при поддержке петербургского бизнесмена, имя которого он отказался назвать. Этот проект, очевидно, финансируется Евгением Пригожиным.

«Ионов контактирует с представителями МИД непризнанного Приднестровья, включая Дмитрия Паламарчука, а также т. н. «МИД» террористической организации «ДНР» Романа Кожурина и председателя т. н. «Общественной палаты ДНР» Александра Кофмана. Еще одно фото показывает его за одним столом с «мэром» оккупированного Дебальцево, который относится к числу российской военной разведки», – резюмируют в статье.