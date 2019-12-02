“В Украине нет малых народов”: МИД ответил на заявление спикера Госдумы

Россия в очередной раз пытается разыграть «национальный вопрос» в Украине.

Российские масс-медиа распространили заявление председателя Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина по поводу якобы «подавление прав малых народов» в Украине, пишет на своей странице в Facebook украинский дипломат Василий Боднар.

«Это заявление – классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует по этнонациональных вопросов в Украине», – пишет дипломат.

Первое, формулировка «малые народы» никогда не использовалось в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равными в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты.

«Зато, в России доминирует подобный дискриминационный разделение на так называемые «большие» и «малые» народы, соответственно, «большими» и «малыми» правами», – подчеркивает Боднар.

Во-вторых, провокационные формулировки и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии Рф против нашего государства.

В-третьих, очевидно стремление раз разжечь межнациональную вражду в Украине. Хотя права национальных меньшинств в полной мере обеспечены украинским государством.

«Например, русское сообщество в Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык, культуру, традиции, религию, а также систему защиты своих прав. Логичен вопрос – как обеспечены права Украинской в ​​РФ, сколько школ имеет многомиллионная украинская община в РФ? Ответ– ни! Закрыта единственная библиотека, маргинализированы украинские организации, запрещена СКУ, сотни политзаключенных …», – отмечает Боднар

Кроме того, российские оккупанты системно уничтожают украинский и крымскотатарский образование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым. За почти 6 лет оккупации в 76 (!) Раз уменьшилось количество учеников в Крыму, которые учились на украинском языке: с 13000 учеников осталось всего лишь 172 ученика.

Росія вкотре намагається розіграти "національне питання" в УкраїніЗМІ РФ поширили заяву голови Держдуми РФ В.Володіна… Geplaatst door Vasyl Bodnar op Zondag 1 december 2019

«Вместе с прекращением деятельности системы культурных институтов, обеспечивающих потребности украинской общины полуострова, и почти полным уничтожением сети церковных институтов поместной Православной Церкви Украины, такая политика России в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является прямой дискримиациею относительно украинского и крымскотатарского общин на этих территориях», – подчеркивает Боднар.

Таким образом, настоящая цель заявления Володина – это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также в середине России.

«Надо, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины. По моему мнению, тянет на криминал!», – подытожил Боднар.