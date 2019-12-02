Друг или враг: в чем разнцица между Китаем и Россией

Китай не демонстрирует никаких экспансивных намерений, и только Кремль в наше время в полной мере представляет собой глобальную угрозу миру.

Макрон заявил, что главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм. Здесь, в Германии мне часто приходится слышать, что не Кремль, а авторитарный режим в Китае – основная угроза демократии, пишет на своей странице в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

«Конечно китайский партократический режим – отвратителен. И то, что он делает с уйгурами – преступление против человечества. Однако Китай – исторически самодостаточная, не экспансионистская страна. На протяжении веков она сама подвергалась агрессии со стороны северных кочевников, потом стран Запада и Японии. Сами китайцы никогда не проявляли интерес к захвату дальних колоний и мировому доминированию. Да и сейчас Китай даже не пытается насильно «вернуть в родную гавань» отколовшийся Тайвань, хотя все военные возможности для этого есть. Экономическое развитие и укрепление контроля над собственным населением для китайских властей важнее экспансии», – пишет социолог.

Международный (а это в основном именно исламский) терроризм – конечно опасная угроза. Но исламисты, к счастью, разобщены и не имеют даже тысячной доли военных ресурсов Запада. Короткая история ИГИЛ показала, что с военной точки зрения они не состоятельны.

Сочетание рисковМакрон заявил, что главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный… Geplaatst door Игорь Эйдман op Zondag 1 december 2019

«Путинский режим в России имеет огромный ракетно-ядерный арсенал и при этом ставит перед собой экспансионистские задачи, базирующиеся на богатых российских исторических традициях. У власти в стране – люди с криминальной психологией, воспринимающие насилие как основой способ достижения своих целей», – подчеркивает Эйдман.

Во главе людей у власти в России стоит человек, позволяющий себе шутить на тему ядерного апокалипсиса, и, судя хотя бы по этому, потерявший адекватность. Такое опасное сочетание рисков чревато большой войной и мировой катастрофой.

«Только Кремль сейчас в полной мере представляет собой глобальную угрозу миру», – подытожил Эйдман.