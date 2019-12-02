Украина является частью похоронной процессии России, – эксперт

Россия отсталое, архаичное и параноидальное государство. С параноидальной властью и отсталым обществом. Государство третьего мира, которое быстро скатывается в средневековье.

Для нацлидера России Владимира Путина не выгодно выполнение минских соглашений в полном объеме, так как в результате страна-агрессор проигрывает Украине политически. С одной стороны возникает ситуация нулевого влияния Кремля в Украине, вместе с тем возникает непреодолимое препятствие для нормализации отношений, рассказывает в своем интервью журналист и публицист Виталий Портников, фрагмент которого опубликовал у себя на странице в Facebook Дмитрий Чекалкин.

«Если Владимир Владимирович Путин добьется полного разведения сил и прекращения огня на все территории Донецкой и Луганской областей, то влияние России на Украину с точки зрения Донбасса будет равно нулю. Вместе с тем возникает непреодолимое препятствие для улучшения российско-украинских отношений в виде оккупированных территорий», – рассказывает публицист.

Украина не может проиграть, так как, по мнению Портникова является частным случаем «распада Российской империи», а частный случай не может проиграть целому.

Украина, как часть похоронной процессии империи Украина, как часть похоронной процессии империи Geplaatst door Дмитрий Чекалкин op Donderdag 28 november 2019

«Зеленский это частный случай деградации общественного сознания в ходе войны», – подчеркнул Портников.

Россия будет действовать так, что бы сделать весь процесс выгодным себе.

«Империя не восстанавливается, но она может положить большое количество украинских и российских жизней на алтарь истории», – отмечает Портников.

Благодаря новым информационным технологиям становится видным, как «идиоты могут голосовать идиотов». Отсюда и возникновения на Западе пула «придурошных политиков» слепо поддерживающих российскую агрессивную политику.

«Россия – архаичное отсталое средневековое государство, с совершенно параноидальной властью, с отсталым обществом, с отсталой наукой, с деградирующей культурой. Но мы то видим совсем другое – лязгающую военную машину», – подчеркнул Портников.