Российский аншлюс Беларуси: как Лукашенко пытается оттянуть финал

Лукашенко пытается политически оттянуть момент когда Путин лишит его власти и Россия поглотит Беларусь. В то же время беларусский диктатор охотно использует экономические уступки предоставленные Кремлем и затягивающие его в ловушку.

В своем выступлении перед депутатами белорусского парламента диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна не собиралась и не собирается входить в состав любого государства, «даже братской России», пишет на страницах «Espreso.TV» публицист и журналист Виталий Портников.

«Главное запомните: я – не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться», – заявил Лукашенко.

Выступления Лукашенко перед депутатами ожидали в этом году с особым интересом – тем более, что беларусский президент решил собрать для участия в мероприятии депутатов обоих созывов – и тех, чья каденция уже завершена, и тех, кто только приступает к работе.

«От Лукашенко ожидали выступления, которое очертило бы рамки новой интеграции Беларуси и России. А после сенсационного интервью беларусского посла в России Владимира Семашко, который, среди прочего, заявил о планах президентов относительно формирования общего парламента и правительства Союзного государства России и Беларуси, стали утверждать, что Лукашенко выступит с речью об объединении», – пишет публицист.

Причем самые громкие прогнозы на эту тему можно было услышать не в белорусских и даже не в российских, а в украинских медиа.

«Однако вместо этого Лукашенко выступил с речью о защите суверенитета. Что, в общем-то, было совершенно предсказуемым. Лукашенко уже 25 лет колеблется между заявлениями о дружбе и интеграции с Россией и заявлениями о защите суверенитета Беларуси», – подчеркнул Портников.

Смысл этой политики – обмен слов на деньги, обещаний на дешевые нефть и газ, возможность сохранять советский характер белорусской экономики и общества на российские дотации.

Вот и сейчас Александр Лукашенко подчеркнул, что повестка его предстоящей интеграционной встречи с президентом России Владимиром Путиным будет «исключительно экономической». И одновременно упрекнул Кремль в нежелании находить взаимопонимание по вопросу поставок газа и нефти – наиболее болезненному для белорусской экономики.

«О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине беларусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа» – возмущался белорусский президент в своем выступлении.

Так что «аншлюс» Беларуси пока что откладывается, хотя очевидно, что любые экономические уступки со стороны Минска облегчат Москве в будущем давление и по политическим вопросам интеграции с соседней страной.