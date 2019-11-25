Список требований Путина к Украине: чего хочет агрессор

Какие ожидания от встречи в «Нормандском формате»? Кто в Москве посмел не согласится с хозяином Кремля? И главное зачем?

Совсем недавно нацлидер России Владимир Путин неожиданно объявил, что действующий закон «О порядке местного самоуправления ОРДЛО» принят по согласованию с оккупационными администрациями, рассказывает в своем видеоблоге на канале YouTube собственный корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

«Логика заявления понятна – Путин подает Зеленскому сигнал: соглашайся на требования Кремля, а в Украине скажешь, что во всем «виноват» Порошенко. Но тут выясняется, что товарищам из захваченных территорий не нравится этот закон, как и Минские соглашения», – рассказывает журналист.

Вашему вниманию предлагается эпичное видео о том, как адепты Кремля хвалят своего начальника.

«А все почему?», – отмечает Цимбалюк.

И вот тут самое важное. Нельзя забывать, что все эти квазиреспублики не более чем ширма для российских оккупационных властей.

«Там нет никаких республик, а если их нет – значит оккупационные администрации должны быть разогнаны или продолжат свою работу в изгнании (под Москвой)», – подытожил Цимбалюк.