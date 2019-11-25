Шарий атаковал украинского журналиста Цимбалюка

Цимбалюк попытался поставить на место зарвавшегося в своем хамстве, на почве пророссийского сдвига Шария. В результате получил порцию еще более отменного хамства.

Украинский журналист, собственный корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк и блогер, кандидат в депутаты Верховной Рады 9-го созыва Анатолий Шарий поспорили в сети из-за России.

Так, на своей странице в Twitter Шарий опубликовал пост, в котором высказался против певицы Софии Ротару, которая собирается на гастроли в РФ, и Цимбалюка, который работает специальным корреспондентом «УНИАН» в Москве и живет там с семьей.

«Ротару поедет зарабатывать в Россию. Цымбалюк предпочитает, чтобы сын родился в России и имел право на гражданство. И только пророссийский Шарий до сих пор не едет на день в Москву», – написал он.

Ротару поедет зарабатывать в Россию. Цымбалюк предпочитаеи, чтобы свн родился в России и имел право на гражданство. И только пророссийский Шарий до сих пор не едет на день в Москву, хотя безумно хочет походить по Красной площади и поесть в тамошних чудовищно вкусных ресторанах. — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) November 23, 2019

На это Цимбалюк на своей странице в Facebook ответил, что все его дети являются гражданами Украины.

«Мои дети рождаются там, где живу я. У меня с этим строго», – написал он.

Анатолий, мои дети рождаются там, где живу я. У меня с этим строго. Такой опытный и популярный блогер как ты должен… Geplaatst door Roman Tsymbaliuk op Zondag 24 november 2019

Журналист добавил, что место жительства не определяет мировоззрение человека. Он также намекнул, что Шарий якобы «топит за Россию», хотя сам живет в Европе.

На пост Цимбалюка Шарий ответил в Telegram.

«Рома, у всех детей, рожденных везде, есть гражданство Украины, конечно же. Потом получается второе и консульство в известность не ставится. И не приплетай право почвы сюда, это тут причем», – написал блогер.

«По поводу «топить за Рашу»… Рома, ты получаешь в этой презрительно «Раше» деньги, жрешь за них и пьешь. Но искренне ее ненавидишь. А я топлю исключительно таких, как ты. Но с переменным успехом, ибо эта субстанция не тонет… Расп**делся, ты просмотри на него», – добавил Шарий.