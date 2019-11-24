Кто раскачивает тему ИГИЛ в Украине

Российская пропаганда лепит из Украины образ «прибежища для террористов» с открытой дорогой в Европу.

В Житомире 21 ноября задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ. После этого появился ряд публикаций в украинской и российской прессе, где российские журналисты представляют Украины в негативном свете, делая из нее прибежище террористов, пишет на страницах «Информационного навигатора» военно-политический обозреватель Александра Коваленко.

30-летний мужчина родился в Луганской области, но затем переехал в Россию, где и проживал длительное время.

«По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации «Исламское государство» и даже руководителем одной из ее групп», – уточнили правоохранители.

На территории Украины он прятался, чтобы избежать ответственности за убийство. Решается вопрос об его экстрадиции. Отмечается, что задержание проводили члены КОРД – полиции особого назначения.

Фото с задержания игиловца россиянина. Фото с задержания игиловца россиянина. Пред 1 из 2 След

Ранее, 15 ноября Служба безопасности Украины сообщила о задержании командира террористической организации ИГИЛ Аль Бара Шишани. Как оказалось, с 2018 года он жил в Украине, задержали его в частном доме возле Киева.

Аль Бара Шишани, один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство», был задержан на Киевщине в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США, сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

«По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани» занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики», – говорится в сообщении.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в «ИГИЛ» – заместителя военного амира, известного как «Абу Умар аш-Шишани».

В 2016 году, после ликвидации последнего, «Аль Бара Шишани» выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны.

«По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций «Игил», так называемых «Амниятов», – отмечает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал.

СБУ затримала одного з ключових лідерів «ІДІЛ»У результаті спільної спецоперації Служби безпеки України з іноземними… Geplaatst door Служба безпеки України op Vrijdag 15 november 2019

Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером «Исламского государства».

«Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины, – подчеркивается в сообщении СБУ.

СБ Украины системно и эффективно взаимодействует с партнерскими специальными и правоохранительными органами для своевременного выявления и нейтрализации террористических угроз.

«Вчера российское издание «Новая газета» опубликовало на своих страницах материал посвященный аресту в Украине Аль-Бара Шишани, гражданина Грузии, который был заместителем одного из лидеров террористической организации ИГИЛ и занимавшему пост, так называемого «министра войны» Умара Шишани, – пишет военно-политический обозреватель.

При этом статья изобиловала недвусмысленными нарративами о том, что Украина стала прибежищем для спасающихся бегством террористов ИГИЛ, во многом благодаря тому, что здесь можно с легкостью получить паспорт, благодаря коррупции, а затем выехать в Европу.

«И, казалось бы, читать подобное со страниц издания, которое работает под покровительством ГРУ, что, например, недавно проявилось в сливе информации на головорезов ЧВК «Вагнер», аффилированной ФСБ – конкурирующей с ГРУ силовой структуры, было бы не удивительно. Но, вот ведь дела, «Новая газета» сослалась на материал от 19 ноября, авторства Катерины Сергацковой, публикующейся на украинском ресурсе Hromadske.ua. Причем это ее первая и пока единственная статья на Hromadske», – подчеркивает Коваленко.

И тут важен момент. В Украине Катерина Сергацкова в широких кругах мало известна, а потому ее материал от 19 ноября в нашем информационном сегменте не получил резонанса. Именно поэтому ей добавили «закиси азота» через «Новую газету», дабы расширить круг охвата аудитории.

«Но, если не говорить о широких кругах, а об узких, то здесь с Сергацковой хорошо знакомы. Ведь она играет одну из наиболее важных ролей в дискредитации Украины на международной площадке, как страны, которая якобы была экспортером, а сейчас становится прибежищем для боевиков ИГИЛ», – отмечает Коваленко.

Так, в период бурных обсуждений безвиза для Украины, Сергацкова, россиянка по происхождению получившая паспорт Украины, как и многие российские журналисты, начинает строчить материалы на тему присутствия бывших боевиков ИГИЛ в Украине. Первый вышел в августе 2016 года – «Рассказ экс-боевика ИГИЛ, который живет в Украине». Материал был номинирован на премию «Честь профессии» в номинации «Лучшая подача сложной темы», хотя я бы номинировал ее на «Лучшее искажение темы», но…

«После этого Сергацкова сделала еще два материала: «История дагестанца, который сбежал из ИГИЛ в Украину» и «Как бывшие боевики ИГИЛ оказываются в Украине», в котором смелая журналистка не только приоткрывает завесу тайны над тем как боевики ИГИЛ оказываются в Украине, но и говорит об их количестве», – подчеркивает Коваленко.

Забавно, но тогда же, в унисон с Сергацковой запела пока еще российская журналистка Мария Цветкова, которая в отличие от беглой соотечественницы ссылалась не на анонимный источник, а на спецслужбы РФ, предоставившие ей информацию о террористах ИГИЛ осевших в Украине.

«В 2017 году издание «Sky News» осуществляет вброс с участием Сергацковой, в котором утверждалось, что в Украине прячутся 400-500 бывших джихадистов (хотя оборот террористов за все время не превысил 50 человек) – преимущественно русскоязычных граждан России или центральноазиатских государств. И опять же, упоминается, что Украина привлекает их тем, что страна подписала соглашение о безвизовом въезде в ЕС и из-за коррупционных возможностей здесь якобы легко получить новый паспорт», – отмечает Коваленко.

Катерина делает акценты на стандартные триггеры, а именно: «Они едут сюда за паспортами», «Украина это коррупционный узел», «С внутренним паспортом Украины можно получить биометрический и переехать в Европу».

«Во всей этой «журналистской» деятельности четко просматривались нарративы, которые Кремль пытался насаждать с самого начала войны в Украине. Увидев поддержку со стороны ЕС, Москва принялась культивировать образ террористической Украины, связывая ее с тем, что у Европы вызывало бы подсознательные конвульсии – ИГИЛ. А разного рода полезные «журналисты», без двух минут как граждане нашей страны, в этом им очень хорошо помогали и продолжают свою «непредвзятую» деятельность», – подчеркивает Коваленко.

Тот факт, что оставшийся без внимания нынешний материал Сергацковой, был перепечатан именно «Новой газетой» говорит о том, кто именно курирует направление террористической тематики в контексте Украины в информационном пространстве. А если заглянуть в прошлое самой Катерины, то она начинала свой путь с таких изданий как «Московский комсомолец» та «Аргументы и факты», которые, невероятно, но по странному совпадению так же является ресурсами, курируемыми МО РФ.

«И вот, из дальнего пыльного ящика, к концу 2019 года, было решено достать позабытый, но все еще полезный скелет. Особенно на фоне того, как СБУ провели задержание и вправду важного представителя террористической организации. Появился повод напомнить об «угрозах» Украины для Европы, откладывая на задний план информационной повестки дня реальную угрозу для ЕС – Россию», – отмечает Коваленко.

Россию, которая занимает лидирующее место по поставкам живой силы для ИГИЛ. Россию, которая в Сирии занималась, по странному стечению обстоятельств, не борьбой с террористической организацией, миссию чего на себя всецело возложила западная коалиция, а утрамбовывала повстанцев режиме 24/7. Россию, для которой дискредитация Украины на всех уровнях и на всех площадках крайне важна, ведь поддержка нашей страны Западом, как кость в горле в реваншистских амбициях Кремля.

«Поэтому и не удивляет почему Катерина попала в так называемый «расстрельный список 47 врагов России». Скорее всего «кто-то» таким способом пытался придать ей дополнительной инерции в ее легализации в Украине, что, в принципе, происходит с весьма неплохим КПД», – подытожил Коваленко.