Невзоров рассказал зачем Россия украла имущество с украинских кораблей

Выходит, что все величие России сводится к банальному воровству, даже такой мелочи, как унитазы или трусы.
Год назад российское ФСБ организовала нападение и захват украинских кораблей в районе Керченского пролива. Спустя год под давлением международных судов Кремль дал распоряжение на безусловный возврат захваченных судов, но в этой истории есть еще одна не маловажная деталь, рассказывает в своем видеоблоге в «Instagram» российский публицист Александр Невзоров.
«Теперь ясно, зачем в керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота», – заявил публицист, в комментарии к видео.
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УНИТАЗЫ ПОБЕДЫ Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана.(8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом. @lydianevzorova @nevzorov.tv #новости #украина #россия #унитаз #трусы #кремль #музей #унитазыпобеды #победа #война #войнасукраиной #славаукраине #оружейнаяпалата
«Посудинки были помяты и захвачены. На днях – торжественно возвращены», – заявил журналист», – добавил он.
Однако, именно на этом самом моменте начинается самое интересное. Все российское величие выливается в мелочность и подлость действий.
«Но! Без унитазов и комплекта б/у трусов боцмана (утащили 8 штук не первой свежести трусов). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом», – подчеркнул Невзоров в своем комментарии.
Стоит ли после этого говорить о каком-либо «величии» это страны? Вопрос не более чем риторический.
«Вероятней всего в ближайшее время унитазы появятся в Оружейной палате», – саркастически отмечает Невзоров.