Невзоров рассказал зачем Россия украла имущество с украинских кораблей

Выходит, что все величие России сводится к банальному воровству, даже такой мелочи, как унитазы или трусы.

Год назад российское ФСБ организовала нападение и захват украинских кораблей в районе Керченского пролива. Спустя год под давлением международных судов Кремль дал распоряжение на безусловный возврат захваченных судов, но в этой истории есть еще одна не маловажная деталь, рассказывает в своем видеоблоге в «Instagram» российский публицист Александр Невзоров.

«Теперь ясно, зачем в керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота», – заявил публицист, в комментарии к видео.

«Посудинки были помяты и захвачены. На днях – торжественно возвращены», – заявил журналист», – добавил он.

Однако, именно на этом самом моменте начинается самое интересное. Все российское величие выливается в мелочность и подлость действий.

«Но! Без унитазов и комплекта б/у трусов боцмана (утащили 8 штук не первой свежести трусов). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом», – подчеркнул Невзоров в своем комментарии.

Стоит ли после этого говорить о каком-либо «величии» это страны? Вопрос не более чем риторический.

«Вероятней всего в ближайшее время унитазы появятся в Оружейной палате», – саркастически отмечает Невзоров.