Невзоров рассказал зачем Россия украла имущество с украинских кораблей

УНИТАЗЫ ПОБЕДЫ Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана.(8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом.