ФСБ подготовила психологический портрет Зеленского для Путина, – Муждабаев

В связи с объявленным саммитом в «нормандском формате» в Париже, возникает резонный вопрос: «как Путин поведет себя с Зеленским?». Муждабаев уверен, что «старый фээсбешник уже точно знает, как будет вести себя с Зеленским».

Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала «ATR», блогер и журналист Айдер Муждабаев делится своими не совсем оптимистическими ожиданиями от предстоящей встречи в «нормандском формате» в Париже, на своей странице в Facebook. Журналист очень хотел бы ошибаться, но, увы, он уверен, что, в отличие от Владимира Зеленского, не сильно рискует пессимистически оценивая результаты грядущего события для Украины, об этом он также рассказал в своем видеоблоге на YouTube.

Путин буквально на днях заявил, что «Зеленский – симпатичный и искренний человек».

«Ну, вот и началось. В точности, как я говорил. Но это только прелюдия. В нормандском формате последует продолжение «любви»: «отеческие» похлопывания по плечу, обнимания, улыбки, дружеские рукопожатия, соседство-братство-любовь», – пишет Муждабаев.

«Я уверен, что старый ФСБшник уже точно знает, как будет вести себя с Зеленским, чтобы максимально унизить его в глазах активной части украинцев и дополнительно раскачать страну. Поскольку цель у России – хаос. И очередной, как в 2014-м, но более масштабный, прыжок», – добавил он.

В этом смысле очень вредной идеей был 14-часовой марафон со СМИ, которому многие так хлопали, в отличие от Муждабаева, которые не разделял и не разделяет всеобщего восторга. Демонстрация полной открытости нового президента с прессой не стоила того детального психологического портрета президента Украины, который смогли во всех нюансах нарисовать психологи ФСБ РФ.

Путин: "Зеленский — симпатичный и искренний человек". Ну, вот и началось. В точности, как я говорил. Но это только… Geplaatst door Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev op Donderdag 21 november 2019

«Я уверен, что Путин еще и этим воспользуется. Психологически Зеленский перед ним абсолютно «голый», со всеми личными уязвимостями, которые изучены досконально», – подытожил Муждабаев.