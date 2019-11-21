Крым – плацдарм России для будущих территориальных захватов

По периметру своих границ и в своих анклавах за ее пределами, включая оккупированные территории Россия создает плацдармы для своих новых территориальных захватов.

Сегодня Россия в акватории четырех морей формирует так называемые военные «полигоны» для отработки подавления экономической свободы в нужном ей регионе. Ключевым инструментом в этом процессе выступает интегрирование гражданской инфраструктуры под военные нужды страны-агрессора. Трубопроводы(нефтяные, газовые) и буровые платформы используются в качестве, пишет редакция «ИС–Крым» на страницах «Флот 2017»: а) военных объектов, б) рычага влияния, в) для перекрытия морских акваторий.

«Россия пытается создать новый «железный занавес», который проходит по Черному, Азовскому, Балтийскому и Каспийскому морям. Цели – 1)ограничить НАТО в вопросе обеспечения свободы навигации и судоходства, 2)навязать военный фактор российского доминирования в регионах с использованием энергетических проектов», – говорится в статье.

Стоит напоминить, что тема диссертации конкистадора Владимира Путина («Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы…») послужила основой для реализации его планов по опутыванию Европы проектами энергозависимости от нефти и газа. В этом отношении эксперты отмечают, что путинские проекты базируются в большей степени на факторах военного превосходства, чем договорно-правовой базы или добрососедских отношений.

«Это хорошо видно на примере российской политики в Баринцевом и Беринговом морях и проливе. Относительно Норвегии, Москва поддает сомнению правовой режим вод вокруг Свальбарда (архипелаг Шпицберген), внедренный Осло и подкрепляет свою риторику военной активностью. Относительно Берингова моря вопрос несправедливости границ поднимается в учебниках истории. И, хотя Договор между США и СССР (1990) не ратифицирован в РФ, российские самолеты и суда придерживаются установленных разграничительных линий неукоснительно», – отмечается в статье.

Рассмотрим методы Кремля более подробно.

Черное море – «вышки Бойко»

В 2014 году во время военной операции «Крымская весна» РФ захватила «вышки Бойко» – газовые платформы «Черноморнефтегаза». В кратчайшие сроки платформы по добыче газа были переоборудованы россиянами в военные объекты. С «вышек Бойко» оккупанты стали беспрепятственно осуществлять контроль подводной и надводной обстановки в Черном и Азовском морях, а также вмешиваться в работу систем международной автоматизированной системы идентификации судов и систем навигации.

«Размещение систем слежения и разведывательного оборудования на буровых в непосредственной близости от портов Украины обеспечивают агрессору полный контроль за трафиком коммерческих судов и военных кораблей, которые следуют через пролив Босфор и Дарданеллы. Следует понимать, что наличие трубопроводов и газовых платформ может быть использовано Россией в нужном русле. Под предлогом условий Конвенции Монтре, угроз инфраструктуре буровых платформ, угрозе трубопроводам «Крым-Кубань» или «Турецкому потоку» в Керченском проливе, Москва способна цинично блокировать дальнейшее следование плавсредств или вовсе зарыть район для судоходства», – подчеркивается в статье.

В октябре этого года, МО РФ возмутилось стрельбами на полигоне «Ягорлык» на территории Украины. В российском ведомстве заявили, что украинские учения несут угрозу платформам и военному персоналу на них, а также системам газовых коммуникаций Крыма. При этом, агрессор неожиданно признал: что нелегальная система газопроводов Крыма, подведенная соединениями по дну к захваченным платформами несет угрозу экологии морских акваторий. Было бы еще лучше, если бы Кремль как можно скорее огорошил правдой европейских коллег, наконец, признав, что инфраструктура трубопроводов в Балтийском море также небезопасна для балтийской флоры и фауны.

«Москва широко использует дезориентацию систем спутниковой навигации GPS/GNSS и установление так называемых «зон безопасности» не имеющих ничего общего с реалиями. Так в июле согласно предписаниям №280, №287А, №287В и №0817/2019. РФ перекрыла четверть Черного моря. Россияне объявили эти части акватории Черного моря зоной военных учений с обозначением «плавание опасно». Фактически указанные районы перекрывали привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину. Морское сообщение с этими странами было почти полностью заблокировано. Этот акт агрессии стоит рассматривать как действия, нацеленные на ослабление судоходных возможностей стран Причерноморья, что нарушает Конвенцию 1982 года, участником которой является и сама Россия», – отмечается в статье.

В тоже время россияне регулярно осуществляют провокации во время учений международных морских коалиций. Так, во время учений «Sea Breeze – 2019» российский корабль «Сметливый», пренебрегая нормами морского права, осуществил военную провокацию, войдя в место проведение стрельб корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. Подобная дерзость и неадекватность имела место возле берегов США, где подводная лодка-охотник ВМФ РФ торпедировала возле берегов Аляски морские силы США. В другой ситуации в Филиппинском море российский эсминец «Удалой» пошел на таран крейсера USC «Chancellorsville», что чуть не привело к активным военным действиям с обеих сторон.

Керченский пролив – Керченский мост

В одностороннем порядке Министерство транспорта РФ установило режим прохода судов через арку так называемого «Керченского моста». Всем кораблям, кроме ВМФ РФ выданы запреты на плавание.

«Но и это еще не все. До недавнего времени Россия устанавливала только «морские спецзоны», ограничивая отдельные участки моря близ Крыма под видом борьбы с «украинским пиратством». Сегодня усилиями Минтранса РФ и Госдумы речь может идти о полной блокаде свободы судоходства Керченского пролива. Соответствующий документ был опубликован на портале правительства РФ. Формальный повод звучит так: «…приказ разработан в целях обеспечения безопасности в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива», – подчеркивается в статье.

В результате, в одностороннем порядке, без согласования с Украиной предлагается расширить так называемые «зоны безопасности» с Таманской стороны от Таманского полуострова вдоль косы Тузла и острова Тузла, а также участок рядом с Керченским полуостровом. Ранее дополнительными полномочиями была наделена Росгвардия: досмотр, арест и эвакуация судов, которые представляют «угрозу» или «нарушают правила» в отведенных зонах безопасности вокруг «Керченского моста». То есть, «росгвардейцы» на море могут беспрепятственно «творить» насилие, задерживать в Керченском проливе иностранные плавсредства, насильно сопровождать их в российские порты для оформления несуществующих нарушений.

«Для контроля на море, а также возможного перехвата сил НАТО или в случае «внештатных ситуаций на море» РФ использует корабли-разведчики, корабельные ударные группы и береговые комплексы «Бастион» и «Бал», самолеты и вертолеты морской авиации. Кроме того, советники национального центра управления обороной РФ в целях прекращения «натовских экспериментов» готовы выставить в Черном море минные заграждения на всех входах и выходах, контролируемых Россией в районах Черного и Азовского морей», – отмечается в статье.

В свою очередь военные отставные офицеры России, среди которых контр-адмирал В.Дудко призвали использовать «опыт» СССР и таранить суда НАТО, мять борта, разбивать шлюпки. Герой России генерал-майор С.Липовой заявил: «…присутствие НАТО в Черном море является элементом политического давления… они никак не поймут… в случае чего, натовские корабли окажутся на дне». Генерал заметил, что Договор Монтре, ограничивает время нахождения в Черном море кораблей нечерноморских стран, а также предписывает входить в Черное море без тяжелого вооружения, что дает значительные преимущества ЧФ РФ.

Балтийское море – Кенигсберг и «Северный потоку-2»

Напомним, что еще, в Советское время в Кремле была разработана стратегия, которая должна была превратить Крым в непотопляемый авианосец. Такую же «карту» Москва разыгрывает и на Балтике, где вместо Крыма – Кенигсберг.

«По своей сути, Кенигсберг, это брат близнец оккупированного Крыма, о котором все позабыли вследствие оккупации Советским Союзом Восточной Пруссии. Кенигсберг – крупный культурный, промышленный центр и важнейший транспортный узел. В свое время Кенигсберг по решению Потсдамской конференции временно был передан СССР. Мало кто знает, но после Второй мировой Кенигсберг должен был отойти Польше. Срок аренды истек после распада СССР. Однако Россия нарушила международное соглашение, а именно – Потсдамский договор и отказалась передавать Кенигсберг Германии», – подчеркивается в статье.

Российские пропагандистские СМИ, подкрепляя слова своих властей, часто трубят, что Восточная Пруссия (как и Крым) – это исконно русская территория, а немецкий философ Иммануил Кант – русский, ибо был российским подданным. Но даже жители нынешней Калининградской области РФ понимают, что не только исторически, но и ментально намного ближе к Германии, нежели к России.

«Размещенный в Калининградской области советский воинский контингент насчитывал 500 тысяч человек. Вывод войск Москва начала после распада СССР и якобы завершила в 1994 году, но на самом деле осталась. Дело в том, что для комфортного вывода солдат из Кенигсберга Германия заплатила России 9 млрд. долларов. Но территория Калининградской области по-прежнему остается оккупированным анклавом в составе РФ», – отмечается в статье.

Сегодня Кенигсберг, как и оккупированный Крым, играет роль важнейшего форпоста России в Балто-Черноморском регионе и плацдармом стратегического планирования военных действий против стран Запада. Именно отсюда Россия проводит мероприятия, направленные на провокации и увеличение военного присутствия в балтийской акватории.

«Расширение российских горизонтов» осуществляется за счет захвата и контроля транспортных коммуникаций, создания условий их эксплуатации в военных целях. Цель такой политики – имперская заявка на доминирование над НАТО, укрепление политического давления на страны регионы, «мягкая экспроприация» акваторий с помощью военной силы», – подчеркивается в статье.

Россия использует незавершенность территориальных споров в свою пользу с помощью повышения конфликтности на локальном уровне. Например, задолго до «азовского кризиса» РФ успешно заблокировала вход в «Калининградский» залив, что привело к упадку порта Эльблонг. Как и в случае с Керченским проливом Россия блокировала единственный проход к Балтике.

«Датский эксперт и активист Бьярне Ким Педерсен считает, что президент России В.Путин превратит очередной инфраструктурный проект («Северный поток–2») в оружие против Европы. «…Путин проявляет все большую заинтересованность в Балтийском море, вероятно, мы скоро увидим, что его военные корабли ведут себя также, как в Азовском море» – добавил он. Россияя осталось дело за малым – подкрепить свои действия военным превосходством, после чего легитимизировать их», – отмечается в статье.

В этом регионе усилия России пока превалируют над попытками их противодействия. Кремль уже оформил заявку, проведя учения «Океанский щит» в августе этого года, где отрабатывалось перекрытие и блокада Балтийского моря флотом РФ с дислокацией в Кенигсберге и Санкт-Петербурге. В российских учениях приняли участие больше 10,6 тысяч человек, около 70 кораблей, вертолеты и самолеты поддержи (наземного базирования).

«Каспийское море» – Иран

В Каспийском регионе РФ использовала фактор энергетического влияния на Иран на фоне его напряженности с США. Цель – вынудить страны Каспийского региона подписаться под Конвенцией о статусе Каспийского моря». По сути этот документ как под копирку напоминает Договор 2003 года об использование вод Азовского моря как «исторических», где 1)прописаны размещение военных баз и военных объектов на территории Каспийского моря, 2)прав плавания исключительно под флагами стран-подписантов (а мы то уже знаем, кто там будет плавать), 3)разграничение дна на секторы для прокладки трубопроводов и кабелей.

«Каспийское море имеет важное геополитическое значение для РФ, так как фактор торгово-экономических связей используется для военного доминирования над другими участниками – Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном», – подчеркивается в статье.

Комментарий депутата Госдумы РФ Антона Морозова по поводу ратификации каспийской Конвенции доказывает эту аксиому: «…Противостояние США и Ирана будет носить долгосрочный характер. Иран будет вынужден развивать сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Сейчас Иран испытывает санкционное давление со стороны США… На побережье Каспия у Ирана пока нет инфраструктуры… я полагаю, что в перспективе Иран будет ориентироваться на Россию».

«Отныне Каспий получит статус «закрытого моря», в котором не смогут присутствовать корабли других стран. Подобную практику Госдума РФ предложила использовать для других регионов, где есть стратегические интересы России», – резюмируют в статье.