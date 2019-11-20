Трагедия MH-17: российские кураторы напрямую управляют ОРДЛО

Из опубликованных следственной группой данных следует, что российские кураторы в ежедневном режиме прямого управления контролируют реальную ситуацию на оккупированных территориях ОРДЛО на Донбассе.

Международная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием причин крушения малайзийского «Боинга» 17 июля 2014 года над Донбассом, опубликовала новую порцию переговоров сепаратистов из «ДНР». В числе тех, чьи разговоры прослушивались, – «самопровозглашенный премьер» непризнанной республики Александр Бородай и отставной офицер ГРУ Сергей Дубинский, больше известный как Хмурый, пишет на страницах «Новой Газеты» специальный корреспондент издания Вячеслав Половинко.

Анализ записей позволил заявить следователям JIT, что лидеры сепаратистов поддерживали контакты с назначенным Москвой главой Крыма Сергеем Аксеновым, а также с бывшим замглавы администрации президента Владиславом Сурковым.

«Перехваченные разговоры свидетельствуют об участии российских спецслужб в управлении «ДНР», – утверждают в JIT.

Часть разговоров была записана 3 июля 2014 года, за две недели до того, как «Боинг» был сбит около деревни Грабово.

«На одной из записей Бородай и, как утверждают следователи, Владислав Сурков обсуждают возможное кадровое подкрепление в регион, инициированное Москвой», – пишет спецкор.

В частности, голос, принадлежащий, по мнению следователей, Суркову, фактически предлагает Бородаю взять к себе в качестве заместителя человека по фамилии Антюфеев. Спустя неделю после этой беседы Владимир Антюфеев вместе с Александром Бородаем и Игорем Стрелковым провел пресс-конференцию, на которой заявил, что его зоной ответственности теперь будут юстиция и правоохранительные органы на территории сепаратистской республики.

«Кроме того, 16 июля 2014 года Бородай звонил некоему Владимиру Ивановичу (фамилия этого человека следователям неизвестна). С Владимиром Ивановичем разговаривали и другие сепаратисты: в день падения «боинга» с ним связывался некий Сергей из Крыма, который утверждал, что номер телефона он получил от Сергея Аксенова, и предлагал обсудить какой-то план, согласованный с директором ФСБ России Александром Бортниковым», – отмечает Половинко.

В этом же разговоре упоминается фамилия министра обороны России Сергея Шойгу: крымский Сергей говорит, что необходимую для проведения спецопераций экипировку «нам будет выдавать по команде на букву Ш человек, знаешь?» и уточняет позже, что речь именно о Шойгу.

Фамилия министра обороны упоминается и в разговоре от 1 июля 2014 года между сепаратистом Монголом и человеком, который представился как «комендант Макеевки».

«Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают на … из подразделений. Ты будешь подчиняться министру обороны. Министр обороны у нас Стрелков, а главнокомандующий войсками, как президент или премьер-министр во всех странах, – это Бородай», – заявил, в частности, Монгол.

Еще в одном разговоре Монгол и сепаратист с позывным «Шериф» обсуждают, кто и от кого получает указания – от ФСБ или ГРУ. Федеральная служба безопасности упоминается еще в одном разговоре – от 3 июля 2014 года, когда официально обвиненный следователями JIT в крушении «боинга» отставной офицер разведки Сергей Дубинский предлагает одному из сепаратистов установить у себя «спецтелефоны». «Ты их не купишь, они через Москву идут, через ФСБ», – утверждает Дубинский.

«Все это позволяет следователям JIT сделать вывод о том, что Стрелков, Бородай и другие сепаратисты получали указания из Москвы. Основываясь на показаниях свидетелей, которые ранее участвовали в конфликте на востоке Украины на стороне «ДНР», следственная группа также предполагает, что специалисты из ФСБ и ГРУ осуществляли управление «ДНР» в ежедневном режиме», – подчеркивает Половинко.

Официальной реакции от людей, чьи фамилии были названы в записанных телефонных разговорах, не было. Российский МИД в лице официального представителя Марии Захаровой назвал новые публикации подгонкой материалов.

«Мы с вами начинаем обсуждать то, что все-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом, спустя месяц-два, получали должную экспертную оценку», – цитирует Захарову РИА «Новости».

«Боинг» компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. На борту самолета находилось 298 человек, все они погибли. В 2019 году международная следственная группа назвала обвиняемых в катастрофе самолета: это Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов (Гюрза), Сергей Дубинский (Хмурый) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

В июне этого года в распоряжении «Новой» оказались документы, свидетельствующие о том, что незадолго до катастрофы более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК «Бук» был атакован рейс МН17.

«А 15 июля, за два дня до трагедии «боинга», они получили сухой паек на пять суток. Кроме того, в телефонном разговоре между российским генералом Олегом Иванниковым и полевым командиром «ЛНР» Олегом Бугровым, состоявшемся 14 июля 2014-го, последний жалуется на украинскую военную авиацию, которая «отрабатывает позиции» сепаратистов. В ответ Иванников сообщает, что потерпеть «еще пару дней осталось»: «У нас уже есть «Бук». На… будем сбивать», – подытожил Половинко.