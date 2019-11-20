Транзит власти: Путин никуда уходит, транзита власти никто не желает

Никакой проблемы передачи верховных полномочий в 2024 году в России нет и не будет – потому что никто не хочет перемен. Путин устраивает всех: левых и правых, либералов и имперцев, социалистов и националистов.

Последние социологические исследования проведенные в России выявили устойчивость путинского режима. Никакой проблемы транзита власти в России в 2024 году нет и не будет, нацлидер Владимир Путин никуда не уходит и он устраивает всех: левых и правых, либералов и имперцев, социалистов и националистов, пишет на страницах «Росбалт» журналист Александр Желенин.

«Очередной опрос «Левада-центра» об отношении россиян к Владимиру Путину в который уже раз продемонстрировал очевидную, на мой взгляд, вещь. А именно, что никакой проблемы «транзита власти» в 2024 году в России нет. И не будет», – пишет журналист.

Общество в целом такого транзита не хочет. Элита – тем более. Власть как была в руках нацлидера, так и останется у него и после этого срока. При этом, как в перспективе будет называться его должность, значения не имеет.

«Почти не сомневаюсь, что ближе к 2024 году, а может и раньше, мы услышим от Путина что-то похожее на то, что сказал на днях его белорусский коллега Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2020 и 2025 годах», – отмечает Желенин.

Следует отметить, что Лукашенко нарочито подчеркивает отсутствие у него стремления держатся за власть, в тоже время развеивает все сомнения в том, что беларусский диктото добровольно покинет свой пост.

«Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло», – сказал он и тут же уточнил, – Если вы меня не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру. Я предложу свою кандидатуру». Понятно, что если кто-то и попросит его не выдвигаться в президенты, то это будет жалкое меньшинство, оппозиционные отморозки.

Точно так же и Путин. Он тоже не будет «держаться за кресло». Но большинство россиян, конечно, будет за то, чтобы вновь увидеть его там.

«Потому как большинство всегда за стабильность. И Путин – что поделать! – уступит…», – подчеркивает Желенин.

Это большинство, конечно, не очень довольно своей жизнью (что выливается в результаты других опросов, например, об отношении к правительству), однако ему в ежедневном режиме терпеливо и настойчиво внушается простая мысль: уйдет гарант – будет еще хуже. Или (как вариант), будет неизвестно что.

«А неизвестности и непредсказуемости среднестатистический обыватель боится больше всего. Да, сегодня – не сахар, но пусть уж будет так, как есть…», – отмечает Желенин.

Жизнь, между тем, постепенно становится все тяжелее. Но тут главное, что именно постепенно, а не обвально. И если что, мы всегда знаем, кто в этом виноват: либералы, засевшие в правительстве, Чубайс (проходит в массовом сознании отдельной категорией зла), Запад, строящий козни, китайцы (но не Китай – им мы восхищаемся), оккупирующие Сибирь, нацпредатели – да мало ли кто еще?

«Одна женщина написала мне в Facebook, что «благодаря Путину все мы еще живы». Ответ, что живы далеко не все, что вообще-то общая убыль населения РФ с 2000 по 2018 годы составила около 8 млн человек, ее, конечно, не убедил. В Путина, как в Россию, «надо просто верить». Она и верит», – подчеркивает Желенин.

«Другая дама написала, что на самом деле вся власть в руках (не смейтесь!)… Дмитрия Медведева. От того, мол, и все беды. Объяснять, что в руках президента вообще-то крупнейший после американского ядерный арсенал, огромная армия, все спецслужбы, что глава правительства Дмитрий Медведева – подчиненный Владимира Путина, естественно, тоже не имеет смысла. Она тоже верит. А чувства верующих у нас обижать – ни-ни…», – добавил он.

Далее Желенин подчеркивает, что приведенные выше примеры настроений россиян не являются исключениями, а характеризуют общую картину настроений в обществе. В Таких условиях у Путина нет никаких проблем.

«Привел же я подобные мнения по той причине, что они (с разными вариациями) весьма типичны для большинства. И именно благодаря этой позиции в России существует политическая система, которая на ранней стадии отсеивает всех, кто может составить хоть какую-то конкуренцию нацлидеру и партии власти», – подчеркивает Желенин.

Теперь что касается данных, которыми сегодня поделился «Левада-центр».

«Заголовки некоторых СМИ в духе «россияне стали меньше восхищаться Путиным», видимо, больше отражают желаемое, чем действительное положение вещей. Да, если сравнить опросы жителей России на эту тему в короткий (5-6 лет) предкрымский и послекрымский период, то можно увидеть некоторую динамику снижения их восторгов по отношению к президенту. Однако если мы посмотрим результаты таких же исследований за более продолжительное время, то увидим, что бывало и хуже, но все равно – не смертельно», – отмечает Желенин.

Когда надо, рейтинги всегда можно накрутить подконтрольными телеканалами. А если и это безотказное средство дает сбой (как было в 2018 году в момент повышения пенсионного возраста), уровень поддержки президента все равно остается на вполне приемлемом для него уровне.

«Феномен Путина не только в том, что он умело лавирует между разными группами интересов как внутри страны, так и за рубежом – что есть, то есть. Этого у него не отнять. В этом (и только в этом) смысле он, вероятно, почти идеальный политик. Но дело еще и в том, что он всем дает то, чего от него ждут», – подчеркивает Желенин.

При этом Путин всегда – гибко или жестко – проводит ту политику, которую считает в данный момент правильной. И все (во всяком случае, внутри страны) в общем и целом довольны.

«Системные либералы видят, что в экономической политике он вполне на их стороне. Дебет с кредитом сводит. А то, что это сведение проводится за счет большинства – ну, что ж поделать …», – отмечает Желенин.

Левым Путин регулярно подает надежду на пусть и небольшие, но какие-никакие социальные реформы. В будущем. А когда не подает, они все равно в это верят. Пусть это совсем небольшие и даже не реформы, а только надежды, но это все же лучше, чем ничего, рассуждают они.

«Как он сказал недавно – вернуть социализм невозможно (наших левых это почему-то совсем не огорчило), но отдельные его элементы – почему нет. Левый конформист (а конформистов среди левых столько же сколько и среди правых – то есть большинство) счастлив и этим. «Путин наш или вот-вот станет нашим», – мечтает он. А что это «вот-вот» длится уже 20 лет, не имеет для конформиста никакого значения. Надеясь на мудрость правителя, он готов ждать еще столько же…», – подчеркивает Желенин.

С правыми еще лучше. Для большинства из них Путин уже практически воплощенный идеал государя – империю расширяет, ее военную мощь усиливает, врагам грозит, о себе говорит, как о «самом правильном и эффективном националисте».

«О чем еще мечтать? Разве только нежно, но настойчиво продолжать подталкивать его к еще большей решимости по всем этим направлениям», – отмечает Желенин.

Вот и выходит, что абсолютное большинство российского общества Путин устраивает, что в очередной раз и показали данные социологов.

«А значит, с высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что Путин будет у власти столько, сколько позволит ему здоровье. Про которое сам он говорит так: «Не дождетесь», – подытожил Желенин.