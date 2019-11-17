«Русский рейх»: Муждабаев назвал ключевое условие победы на Путиным

Ключевая ошибка – считать, что все беды и угрозы исходящие от России связаны исключительно с правящим режимом нацлидера Владимира Путина. В основе существования этой системы л6ежит пресловутый «глубинный народ», который с одной стороны привык жить в технологических условиях западной цивилизации, а с другой стороны – абсолютно ненавидит, все что с ней связано, заяви в своем выступлении на «Форуме Свободной России» замгендиректора крымскотатарского телеканала «ATR», журналист Айдер Муждабаев. Видео выступления опубликовано на его личном канале в YouTube.

«Мы не можем говорить о «режиме Путина». Это ключевая системная ошибка западных аналитиков, в том числе. Не политкорректно, не принято обвинят какую-либо общность людей в системных грехах, но на мой взгляд никакого «режима Путина». Но надо отметить Путин это избранный социально близкий большинству свогих избирателей человек», – подчеркивает журналист.

Айдер Муждабаев подчеркивает, что украинская делегация в ПАСЕ от Верховной Рады VIII созыва работала просто превосходно, но оказалась в ситуации процветающего «макрнонизма», когда политики Старой Европы склоны протягивать руку Кремлю. Не малую роль в этих процессах играет и европейский бизнес, который несмотря на санкции плотно сотрудничает с Россией, достаточно упомянуть голландские компании, котрые участвовали в строительстве Крымского моста.

«Выход из этой ситуации очень простой: во-первых необходима полная смена политических элит. Сейчас Путин хочет снять санкции технологически продвинуть свою армию», – подчеркнул Муждабаев.

Путин никогда не отдаст контроль над границей на Донбассе, а без этого контроля ничего не будет в плане достижения мира и урегулирования ситуации в украинском регионе.

«Это все пляски вокруг Минских соглашений. А таких договор в мире не было никогда, потому, что там нет сторон которые его подписывали. Это абсолютная филькина грамота и каждый с ней носится в своем интересе. У Запада один интерес, у Украины – свой», – отметил Муждабаев.

Журналист подчеркивает, что нет никаких перспектив у Минских соглашений. В то же время, следует отметить, что одни украинская власть, которая пойдет на полное и безоговорочное выполнение всех пунктов Минских соглашений – не устоит.

Муждабаев предостерегает Украину от реализации сценария ослабления власти, которым неминуемо воспользуется Путин для дальнейших захватов в Украине. Именно поэтому необходима дезинтеграция нынешней Российской Федерации.