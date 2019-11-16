Кто такой мистер Путин и как с ним бороться

Свободный мир должен быть заинтересован в изменении российской политики. Чем раньше Путин потеряет свою легитимность, тем скорее следует ожидать изменения политики Кремля.

Остается актуальной проблема отношений с Россией и ее диктатором Владимиром Путиным. Несколько лет назад профессор и заведующий кафедрой информатики в Манхэттенском колледже Игорь Айзенберг проводит в опубликованном своей странице в Facebook тексте анализ феномена российского, который до сих пор не потерял актуальности.

«Пожалуйста, поделитесь этим постом, если вы разделяете мое понимание того, что Россия и ее диктатор представляют собой величайшую угрозу для всего мира. Я верю, что чем больше людей (и особенно западных политических лидеров и их советников) поймут это, тем скорее будет решен этот величайший вопрос…», – пишет Айзенберг.

I. Вместо предисловия

В январе 2000 года, через три недели после отставки президента России Бориса Ельцина, возник вопрос «Кто такой господин Путин?» был, пожалуй, самым популярным на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, где собрались многие политические и экономические лидеры мира.

«Мир пытался выяснить, кто заменил г-на Ельцина, чего можно ожидать от России и ее нового лидера, исполняющего обязанности президента Владимира Путина. Президентская кампания в России только началась, и вторая чеченская война стала значительным дестабилизирующим фактором для всего мира. Поскольку г-н Путин является явным фаворитом выборов, вопрос «Кто такой г-н Путин?» было очень естественно», – подчеркивает Айзенберг.

В июне 2001 года на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Словении президент Джордж Буш, отвечая на тот же вопрос, сказал: «Я посмотрел человеку в глаза. Я нашел его очень прямолинейным и заслуживали доверия и у нас был очень хороший диалог. Мне удалось почувствовать его душу». Что это значило до сих пор остается неясным.

«Возможно, президент Буш имел в виду что-то позитивное. Какой позитив он увидел в российском президенте и его глазах, ни он, ни его советники никогда не объясняли. На самом деле ответ на этот сакраментальный вопрос не давался долгое время. Серьезные ошибки, допущенные администрацией президента Буша при оценке российского президента и его политики, привели к многим осложнениям в мире, вызванным тем, что российская политика и действия выходят за рамки общепринятых международных законов и правил», – отмечает Айзенберг.

В октябре 2008 года сенатор Джон Маккейн наиболее близко подошел к ответу на этот вопрос во время дебатов на президентских выборах с будущим президентом Бараком Обамой. Он сказал: «Я посмотрел в глаза господину Путину и увидел три буквы: «К», «Г» и «Б».

«Кажется, что сенатор Маккейн хотел подчеркнуть, что г-н Путин, бывший агент советской секретной службы, является человеком из прошлого, человеком с советским менталитетом, с присущим презрением к демократии, правам человека и без уважения к международные законы. Сенатор Маккейн был абсолютно прав. Однако, скорее всего, даже сенатор Маккейн не предполагал, что за этими зловещими буквами, «К», «Г» и «Б» стоит нечто гораздо более серьезное, важное и зловещее. долгое время оставалось вне внимания администрации президента Обамы», – подчеркнул Айзенберг.

Хотя действия Белого дома за прошедший год после вторжения российских войск в восточную Украину стали более адекватными ситуации, мы все же должны быть уверены, что у президента и его ближайших советников есть четкий ответ на вопрос «Кто такой господин Путин?

«Между тем, отсутствие реального и глубокого понимания всеми лидерами свободного мира и их советниками того, что стоит за тем, что г-н Путин является «человеком из КГБ», является очень серьезной проблемой. Не решая эту сложную проблему, невозможно найти адекватное решение той очень серьезной угрозы для всего мира, которым является сегодняшняя Россия, во главе с «человеком из КГБ», который стал диктатором после 15 лет у власти», – отмечает Айзенберг.

II. «Человек из КГБ» – что это значит?

Так кто же такой «человек из КГБ»»? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо четко понять, кто работал на эту секретную службу в советское время с середины 30-х годов 20-го века.

«Все агенты КГБ должны быть разделены на две категории: 1) те, кто работает на разведку и контрразведку, занимается шпионажем и анализом того, что происходит в других странах и в мире в целом, а также противодействует иностранным разведывательным службам; 2) Все остальные, подавляющее большинство, единственной миссией которых была борьба с инакомыслием в Советском Союзе», – подчеркивает Айзенберг.

Эти две категории агентов КГБ сильно отличались друг от друга как принципами, которые побуждали КГБ выбирать их для службы, так и их личными характеристиками и навыками.

Поскольку работа на разведку и контрразведку любой страны требует серьезных аналитических навыков, знания иностранных языков (последнее в Советском Союзе было редкостью) и сильных личных навыков, отбор этой категории агентов проводился очень тщательно. Шпионы и контрразведчики были людьми, которые, с одной стороны, были высокообразованными и умными, а с другой – сторонниками идеи государственности – не идеи коммунизма, а идеи российской имперской государственности.

«Идеологические убеждения коммунистов в Советском Союзе ослабевали с каждым годом его существования. Ко времени горбачевской перестройки в 1985 году едва ли можно было найти идеологических коммунистов», – отмечает Айзенберг.

Однако всегда было много идеологических сторонников российского империализма и господства России в мире. Эта идеология доминировала среди агентов советской разведки и контрразведки. Тем не менее, как хорошо известно, было много советских шпионов, которые сотрудничали со спецслужбами западных стран и бежали на Запад по идеологическим причинам.

«Это говорит только о высоком образовательном и интеллектуальном уровне этой категории людей. В то же время нам точно известен только один агент КГБ, который, будучи агентом 5-го (антидиссидентского) отдела КГБ, пытался помочь диссидентам, но был вынужден преследовать их (капитан Орехов, он был разоблачен и провел длительный срок в лагере). Этот факт подчеркивает большой разрыв между двумя категориями агентов КГБ, которые мы определили выше», – подчеркивает Айзенберг.

Однако мы не должны концентрироваться здесь на первой категории агентов КГБ просто потому, что Путин никогда не принадлежал к этой категории. Он, безусловно, относится ко «второй категории» – к очень большой категории «всех остальных», гораздо более многочисленной, чем первая категория. Возможно, единственной целью этой очень большой армии сотрудников советской секретной службы было полное наблюдение за всеми советскими людьми и набор информаторов, пронизывающих все слои советского общества. Их задачей была борьба со всеми проявлениями инакомыслия, даже с любым малейшим отклонением от официальной государственной политики или ее интерпретации.

«Давайте начнем с процесса отбора агентов, принадлежащих ко «второй категории». Следует учитывать, что КГБ никогда не объявлял о приеме на работу. Никто не может поступить в Академию КГБ, просто подав заявку и сдав вступительный экзамен. Отбор проводился по сектантским линиям КГБ», – отмечает Айзенберг.

Они искали потенциальных агентов, как правило, среди аспирантов вузов и молодых выпускников. Предпочтение часто отдавалось тем, кто был связан с КГБ в качестве секретных информаторов, известных на русском языке как «стукач». По всей стране их насчитывалось несколько сотен тысяч, так как по крайней мере два информатора входили в каждую студенческую группу и даже наименьшее отделение в советском учебном заведении.

Итак, рассмотрим принципы отбора. Они точно отражают работу, которую должны были выполнить будущие агенты, принадлежащие ко «второй категории».

1) Будущий агент явно занимался грязной и обычно неприятной работой – плести паутину

шпионажа на других людей, преследовать людей, которые не совершали никаких преступлений (что было очевидно ясно), и чья единственно возможная «вина» была отрицательной Отношение к какому-либо аспекту политики правящего режима или недовольство тяжелыми реалиями жизни в СССР выражается даже не в действиях, а в некоторых частных беседах.

«Чтобы избежать какого-либо дискомфорта из-за того, что на протяжении всей своей карьеры агент будет заниматься таким грязным бизнесом, такой человек должен иметь действительно ценные материальные выгоды. Работа в КГБ предполагала очень высокую по советским меркам зарплату, возможность быстро получить хорошее жилье (в Советском Союзе не было рынка жилья, и обычные граждане могли бы провести от 10 до 20 лет в очереди на получение квартиры от государства), помощь в поиске хорошей работы для супруги агента, возможность ежегодного, практически бесплатного отдыха с семьей в лучших санаториях и домах отдыха на морском побережье, а также многие другие льготы, которые вообще не были доступны другим советским граждане)», – подчеркивает Айзенберг.

Поэтому кандидат на работу должен был испытывать сильную жажду легкого приобретения богатства и должен был считать это приобретение главным приоритетом в своей жизни. В Советском Союзе было много таких людей с его широко распространенной бедностью, особенно среди людей с довольно низкими и средними навыками.

2) Основным методом работы любого агента КГБ, работающего в системе тотального наблюдения, является провокация. Агент КГБ должен был быть провокатором по своей природе и должен любить провоцировать других с целью обвинить их. Провокация была основным инструментом любого агента КГБ, относящегося ко «второй категории».

«Поэтому при поиске потенциальных агентов склонность к провокациям была наиболее важным критерием для любого кандидата, рассматриваемого в качестве потенциального агента КГБ», – отмечает Айзенберг.

3) Агент КГБ должен был быть абсолютным циником. Работа агента заключалась в том, чтобы разбить судьбу невинных людей, которые не нарушали никаких законов. Агент должен был быть совершенно чужд чувству жалости и сострадания к другим. Таким образом, выраженный цинизм и отсутствие даже малейшей доброты и сочувствия к другим людям были еще одним важным требованием для любого кандидата стать агентом КГБ.

4) Как упоминалось выше, российский (советский) империализм был идеологическим императивом для агентов КГБ «первой категории». Та же приверженность идее господства Советского Союза (и фактически России) в мире была также существенной для агентов КГБ «второй категории».

Наш анализ, таким образом, показывает, что «человек КГБ» это:

1) Жадный человек, чья главная цель в жизни – легкое приобретение богатства, не связанное с какой-либо общественно полезной деятельностью.

2) Провокатор по своей природе, человек, которому доставляет удовольствие провоцировать других как средство достижения его / ее собственных целей.

3) Циник, полностью лишенный сострадания, доброты и сочувствия к другим.

4) Преданный сторонник имперской идеи советского (российского) господства в мире.

III. Так кто же мистер Путин?

Многие аналитики ошибочно полагают, что Владимир Путин, давний офицер КГБ, был советским шпионом. Это абсолютно не так. Фактически он проработал одиннадцать лет (1974-1985) в 5-м отделении КГБ в Санкт-Петербурге. Единственной миссией этого отдела была борьба с инакомыслием. Этот период (середина 70-х – начало 80-х годов) был периодом самых жестоких репрессий против диссидентского движения в бывшем Советском Союзе со времен Сталина.

«Затем в 1985-1990 годах г-н Путин отвечал за набор информаторов и сбор от них информации в одном из подразделений (Дрезден) Группы советских войск в Восточной Германии. Таким образом, он просто продолжил свою хорошо знакомую работу по борьбе с инакомыслием. Это означает, что г-н Путин, безусловно, принадлежал ко «второй категории» агентов КГБ. Понимание этого имеет решающее значение для правильной интерпретации его личности и политики Путина в отношении России», – отмечает Айзенберг.

Таким образом, согласно нашему анализу, Владимир Путин: 1) стремится получить большее личное богатство; 2) является агентом-провокатором; 3) циник; 4) является сторонником русского империализма.

«Эти четыре качества полностью определяют личность Путина и всю его деятельность. Тот факт, что до недавнего времени эти качества не были должным образом учтены, является большой ошибкой, которую многие западные лидеры, их советники и разведывательные службы совершают с 1999 года», – подчеркивает Айзенберг.

При построении отношений с Владимиром Путиным и путинской Россией нельзя учитывать г-на Путин политик с рациональной логикой. Политик, даже если он / она является авторитарным политиком, фактически вовлечен в политику. Владимир Путин не занимается политикой. За 15 лет пребывания у власти в России он сосредоточен на чрезмерном накоплении личного богатства и утверждении российского империализма.

«Последнее включает в себя его желание сделать бывшие советские республики полноправными российскими подчиненными путем создания марионеточных, авторитарных, коррумпированных режимов. Российский империализм при Путине также стремится установить контроль над значительной частью европейской экономики, прежде всего в энергетическом секторе, путем коррупции политической элиты в европейских странах с целью подрыва Европейского союза и ослабления евроатлантического единства», – отмечает Айзенберг.

Методы, используемые Путиным для достижения своих целей, – это все те же методы КГБ – провокация, еще одна провокация и снова провокация.

«Провокации, основанные на мошенничестве; провокации, приводящие к гибели большого числа невинных людей; провокационные и демонстративные убийства культовых фигур и использование этих убийств в качестве провокаций; провокации, основанные на публичном раскрытии реальной или вымышленной инкриминирующей информации; провокации шантажом; провокации, основанные на взяточничестве; вера в то, что все люди продажны, не меньше (если не больше), чем он; вера в то, что деньги могут купить душу любого человека, лояльность каждой нации и каждой страны», – отмечает Айзенберг.

Понятно, что свободный мир должен выработать политику взаимодействия с Россией и ее лидером. Фактически, Россия и Путин представляют собой фундаментально серьезную угрозу всему миру и его безопасности. Эта политика должна противостоять российской угрозе.

«Чтобы разработать такую ​​политику, необходимо осознать, что Владимир Путин является «человеком из КГБ». Как мы показали, это означает, что он чрезмерно жадный и циничный человек. Его политика осуществляется исключительно посредством провокаций и шантажа. Он также является чисто русским империалистом, верящим в возможность воссоздания Российской / Советской Империи в той или иной форме. Он также считает, что Россия имеет право контролировать часть мира», – отмечает Айзенберг.

Существует короткое, но очень важное правило, разработанное советскими политзаключенными в ГУЛАГе в сталинскую эпоху. Это правило отвечает на вопрос, как бороться с «людьми из КГБ».

«Правило гласит: «Не верь. Не бойся. Не спрашивай». Это же правило должно стать основой отношений между свободным миром и Владимиром Путиным и его режимом», – подчеркирвает Айзенберг.

Ему никогда нельзя доверять. Никто не должен бояться его. Наоборот, он понимает только язык силы. Никогда не проси его сделать одолжение. Обещание Путина – не что иное, как очередная провокация и ложь.

I am again ashamed of a new meeting President Obama held with the Russian dictator today. About two months ago, right… Geplaatst door Igor Aizenberg op Zondag 15 november 2015

«Все те, кто не следовал этому правилу в отношениях с «людьми из КГБ», всегда проигрывали. Все те, кто следовал этому правилу, сохранили свою честь и достоинство и в итоге всегда побеждали», – отмечает Айзенберг.

Самый важный вывод, который мы должны сделать, заключается в том, что свободный мир должен бойкотировать Путина. Он должен быть «персоной нон грата». Любая встреча с ним и любая дискуссия с ним узаконивают его в его собственном мнении и в его ближайшем окружении.

«Путин считает, что он «хозяин» мира. Он будет в это верить до тех пор, пока с ним будут разговаривать представители этого мира. Любой разговор с ним бессмысленен, потому что все, что он говорит, – просто очередная провокация и ложь. Все контакты с Россией должны быть снижены и сведены к диалогу министров иностранных дел, как это было в начале 80-х годов», – подчеркивает Айзенберг.

«Свободный мир должен быть заинтересован в изменении российской политики, которое происходит на российском политическом Олимпе. Чем раньше г-н Путин потеряет свою легитимность в своем собственном окружении, тем скорее следует ожидать этого изменения», – подытожил Айзенберг.