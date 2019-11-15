Санкции таки вредят: Аксенов пожаловался Путину на ущерб для предприятий Крыма

В дни национальной гордости оккупанты и крымские коллаборанты с экранов телевизоров рассказывают о стремительном экономическом росте и «вставании с колен». А в это время реальные факты указывают на серьезный экономический застой, пишет на страницах издания «Флот – 2017» редакционная служба группы «ИС–Крым».

«Санкции, применяемые к крымским предприятиям, становятся еще большим грузом для оккупационных властей. Об этом красноречиво свидетельствует недавняя история лоббизма «главой» Крыма Сергеем Аксеновым симферопольского предприятия АО «Завод Фиолент», – говорится в статье.

«Возрождение» и реальность санкций

«За 29 лет, прошедших после принятия Декларации о государственном суверенитете РФ, наша страна преодолела огромный путь от ослабления государственности и разрушения устоев до возрождения, одним из главных символов которого стало воссоединение Крыма с Россией» – это пафосный отрывок из поздравительной речи Сергея Аксенова на день России 12 июня.

Ровно через семь дней 19 июня, обращаясь к зампреду правительства РФ, тон «главы республики» радикально изменился. Не смотря на официальное стремительное «вставание с колен» и возрождение, в своем обращении Аксенов сообщил о непосильной ноше санкций, которые легли на флагманов крымской промышленности.

«Глава республики» сообщил кремлевскому руководству, что в настоящее время основная доля загрузки крымских предприятий оборонно-промышленного комплекса приходится на гособоронзаказы в интересах минобороны РФ и других силовых структур. Аксенов подчеркнул, что в связи с санкциями, применяемыми к предприятиям Крыма, привлечь гражданские заказы на предприятия не представляется возможным», – отмечают в статье.

Именно поэтому Сергей Аксенов обратился к правительству России с просьбой дать поручение «проработать вопросы по загрузке предприятий оборонно-промышленного комплекса Крыма» как оборонными, так и гражданскими заказами. При этом Аксенов начал активно лоббировал интересы АО «Завод Фиолент».

«Глава» попросил разместить на этом заводе заказ на поставку комплексных систем управления главной энергетической установки для малых ракетных катеров и кораблей на воздушной подушке ВМФ РФ.

«Для понимания ситуации: за оборонные заказы идет нешуточная борьба, они успешно расхватываются материковыми предприятиями ОПК. Эти заказы имеют ограниченный ресурс как по объему работ, так и по финансированию из федерального бюджета», – подчеркивается в статье», – подчеркивают в статье.

В то же время гражданские заказы – регулируются наличием доступных рынков сбыта как в Евразийском Экономическом Союзе, Таможенном Союзе, так и в странах ближнего зарубежья. Для промышленности Крыма – это доступ на рынки других стран. Главное препятствие – санкции. Для преодоления санкций «глава Крыма» предложил оригинальные схемы и поправки в законы РФ уже не правительству, а самому Путину.

«Схема» Аксенова – «добро» Путина

10 августа этого года Сергей Аксенов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину. В своем письме «глава республики» описывает тяжелую ситуацию в промышленности и предлагает схемы ухода от санкций для крымских предприятий.

«Источник группы ИС в руководстве РФ предоставил скан-копию письма с визой российского президента», – отмечают в статье.

Скан письма Аксенова с визой Путина. Скан письма Аксенова с визой Путина. Пред 1 из 2 След

На скан-копии присутствует резолюция В.Путина – указание на отработку всех вопросов Денису Мантурову (Минпромторг РФ).

В письме Путину, Сергей Аксенов докладывает, что, в связи с санкциями, в «республике» значительно сократился выпуск некоторых видов промпродукции. Сокращение связано с тем, что а) потребители все чаще отказываются приобретать продукцию с маркировкой «изготовитель: республика Крым»; б) снижаются объемы продаж за пределы стран-участников Евразийского экономического союза и Таможенного союза.

«При этом Аксенов акцентирует особое внимание на АО «Завод Фиолент»: 1)объем экспорта электроинструмента в страны ТС и ближнего зарубежья сократился практически вдвое; 2)на складах накапливается нереализованная готовая продукция», – подчеркивают в статье.

А теперь подробнее о схемах, предложенных Аксеновым и одобренных Путиным. Для ухода от санкционных ограничений «глава Крыма» просит «проработать вопросы» по:

– сопровождению поставки товаров из Крыма в страны ТС и ближнего зарубежья через торговые представительства РФ;

– исключению обозначения на упаковках продукции и в руководствах по эксплуатации адреса производителя с заменой «Сделано в Республике Крым» на «Сделано в России»;

– обнулению таможенных пошлин на импортные материалы и комплектующие для производства электроинструмента;

– внесению изменений в федеральные законы № 223-Ф3 и № 44-Ф3 в части предоставления права предприятиям, находящимся под санкциями, осуществлять конкурентные закупки закрытым способом.

Драйверы контрабанды

Что имеем в итоге? Реализация предложений «главы Крыма» создаст очень неприятный прецедент на международном уровне. Фактически Аксенов предложил схему стратегической контрабанды санкционной крымской продукции на внутренний и внешние рынки. Ключевые драйверы контрабанды на внешние рынки – торговые представительства РФ – госорганы, имеющие дипломатический статус.

«В такой ситуации большие репутационные риски на международной арене несут главные участники Евразийского экономического союза и Таможенного союза, в первую очередь Беларусь и Казахстан. Именно они могут стать в глазах своих европейских бизнес-партнеров основными поставщиками контрабандной «санкционки» из Крыма», – отмечают в статье.

Льготный импорт

Обнуление таможенных пошлин на импортные материалы и комплектующие – это лоббизм недобросовестной конкуренции по отношению к импорту и к другим российским производителям. Очевидно, что такие оригинальные предложения Аксенова не вызовут восторг у ближнего окружения Путина, на чьих заводах ситуация не менее печальная.

«Конкурентные закупки закрытым способом»

Следующий пример виртуозного лоббизма и мастерства замаскировать коррупцию – идея «главы Крыма» о «конкурентных закупках закрытым способом». Фактически Аксенов предлагает решать проблему конкуренции в нужном ему направлении при помощи «закупок закрытым способом».

«То есть – прямое потакание коррупции. Понятно, что после таких «конкурентных закупок» все государственные и муниципальные учреждения российских оккупационных властей в украинском Крыму будут завалены электроинструментами «от Аксенова», сделанными на заводе «Фиолент», – отмечают в статье.

Ну и вишенка на тортик. В настоящее время более 50 % акций АО «Завод Фиолент» принадлежит государству, остальные акции находятся в частных руках. 22 января 2019 года «правительство Крыма» решило включить 25% акций завода «Фиолент» в прогнозный план приватизации на 2019 год.

«Таким образом, в краткосрочной перспективе контрольный пакет акций предприятия окажется в частных руках. Не исключено, что они будут тесно связаны с нынешней «властью Крыма» и лично Сергеем Аксеновым», – подытожили в статье.