Разговор Суркова и Бородая: что показал “слив” прослушки

В Кремле явно назревает очередной раунд «передела» сфер влияния. При этом «украинский вопрос», одним из основных аргументов в предстоящей подковерной схватке.

Обнародована запись разговора между помощником президента России Владиславом Сурковым с тогдашним руководителем оккупационных сил «ДНР»Александром Бородаем. В частности, в беседе обсуждается вопрос некого «Рината», пишет на своей странице в Facebook, заявил координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Недавно в сети «всплыла» некая аудио-запись с хронометражом в 20 минут 6 секунд, на которой предположительно содержиться разговор Александра Бородая и Владислава Суркова, датированный 3-м июля 2014-го года…», – пишет координатор.

«Я не буду сейчас углублятся в анализ достоверности приведенного материала или причин и обстоятельств его появления в открытом доступе… Это предметы совершенно другого разговора…», – добавил он.

В то же время, Машовец уверен, что представленная запись – подлинная.

«Однако, сразу скажу, по многим показателям, как косвенным, так и прямым, на записи действительно Бородай и Сурков…», – подчеркивает Машовец.

Более того, отмечает координатор, – в этом контексте весьма показательными являются комментарии, которые сопровождают сей материал, в ряде украинских СМИ, обнародовавших саму запись…

«Их главный лейтмотив – Ринат Ахметов спелся с «сепарами» и вообще – российский агент, имеющий некоего куратора (в разговоре фигурирует под неким эффемизмом «бывший начальник»), раздающего нашему «самому богатому человеку Украины» некие указания…», – отмечает Машовец.

Прослушаем саму запись, посидим, помолчим и подумаем, предлагает координатор.

«Итак, какие мысли после всего этого могут возникнуть у нас, – подчеркивает Машовец.

1. Первая и самая очевидная – все происходившее и происходящее на Донбассе тщательно и довольно подробно кем-то фиксировалось и фиксируется…причем на самых разнообразных уровнях, от «приключений» полупьяных казачков в луганских степях, до «предметных разговоров» кураторов из московских официальных офисов со своими донецкими исполнителями… Более того, по мере необходимости выборочно и предметно материалы этой фиксации иногда сливаются в открытый доступ.

«Причем, что характерно – сливы эти вполне коррелируются с внутриполитической и внешнеполитической ситуацией вокруг Украины… и явно преследуют попытки неких «корректирующих» устремлений в отношении основных «игроков» на украинской политической «сцене»…», – отмечает Машовец.

2. Очевидно, из разговора становится понятно, что «проблема Рината Ахметова» для «строителей Новороссии» в период весны-лета 2014-го года была отнюдь не главной.

«О ней они упоминают в череде других забот и тревог… Причем, речь о нем идет как о неком «конкуренте», способном «разлагать тут все у нас»… По большому счету, Рината Ахметова, пришлые орки рассматривают как своего и всего лишь как одного из «донбасских игроков» (конкурента), на общем «новоросском поле»…», – подчеркивает Машовец

3. Еще два интересных вывода можно сделать, прослушав эту запись. Первый, как оказалось, тезис о том, что новоявленные бантустаны на Донбассе, организованные Кремлем, к июлю-началу августа 2014-го года находились в состоянии близком к хаосу и развалу, вполне отвечает действительности.

«Лишь наспех организованное вторжение плохо задрапированных «под местных» российских войск и фактически прямое вмешательство Кремля на уровне «наведения порядка силовым способом» удержало ситуацию», – отмечает Машовец.

И случилось все это, в том числе, благодаря тому, что на эти территории была перенесена внутренняя конкуренция между российскими специальными службами и группами влияния в высшем военно-политическом руководстве Мордора на почве «новых коммерческих перспектив», открывающихся на Донбассе (Сурков несколько раз в разговоре возвращается к теме «экономики и инфраструктур региона»).

И тут мы подходим ко второму выводу:

«И второй, за «новую добычу» московские кураторы готовы были, не только подставлять друг дружку, но и стрелять один в другого… судя по разговору, надоевший сурковцам БЕС, был их главной проблемой, а отнюдь не Ринат Ахметов…», – подчеркивает Машовец.

4. В общем-то, принципиально ничего нового из этой записи, кроме выпяченных сливным инструментарием пассажей «про Рината», мы не узнаем…

«То, что власть на Донбассе захватили оголтелые пророссийские отморозки, поддержанные Кремлем, при прямом его кураторстве и военной поддержке – было известно и до этого обнародования. А вот вопрос, зачем именно сейчас «всплыла» и почему только эта запись… намного интереснее», – подчеркивает Машовец.

«Резюмируем», – добавил он.

Вести из мира "незрячих" или "Ухо" вас слышит…Недавно в сети "всплыла" некая аудио-запись с хронометражом в 20 минут… Geplaatst door Костянтин Машовець op Vrijdag 15 november 2019

Из вышеприведенных рассуждений можно вполне сделать вывод, что Ринат Ахметов, до сих пор поддерживающий режим «вооруженного нейтралитета» во внутриукраинских разборках, или решил «вступить в игру», или «подумывает» про это… Обнародование записи о его роли в событиях 2014-го года, явно служит неким предупреждением или ходом на упреждение последствий этого его шага…

«А если копнуть глубже, то становится очевидно, что в Кремле явно назревает очередной раунд «передела»… причем «украинский вопрос», судя по-всему, будет в этой подковерной схватки вато-бульдогов одним из основных аргументов…», – подчеркивает Машовец.