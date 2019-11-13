Коррупционная рента: масштабы воровства вызывают гнев самого Путина

Громы и молнии, которые мечет российский президент в коррупционеров и воров, благополучно пролетают мимо. Коррупция надежно вшита в систему самодержавной власти в России.

Сначала ничего не предвещало бури в стакане. На встрече с министрами президент РФ благостно воспринимал доклады о непрекращающихся успехах в области дорожного строительства и вакцинации населения. Однако, когда перешли к теме диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции, Путин cтал гневаться напомнив всем о масштабах коррупционной ренты в созданной им самим системе, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Вспомнил воровство при строительстве многострадального космодрома «Восточный»: «Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет: воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует. Я надеюсь, что, когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере ОПК с этими средствами, с этими деньгами, всё будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и Контрольное управление Президента. Прошу проработать все эти вопросы и наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок».

Путина можно понять. Согласно инициированным им лично национальным проектам, на мощностях, освободившихся от производства военной продукции, предстоит изготовить гражданской продукции на 6 трлн рублей.

«Причем финансироваться эта конверсия (Путин старательно избегает этого слова, помня о провалах попыток перестройки военного производства во времена Горбачева и Ельцина) будет государством. Однако громы и молнии, которые мечет российский президент в коррупционеров и воров, благополучно пролетают мимо. Коррупция надежно вшита в систему самодержавной власти в России», – пишет военный эксперт.

Предыдущие хозяева земли русской не меньше нынешнего начальника печалились из-за воровства. Вспомним хоть Николая Павловича с горечью говорившего наследнику престола: «Сашка! Мне кажется, что во всей России не воруем только ты да я».

«Однако что Николаю, что Путину идеальной системой руководства представляется пресловутая вертикаль власти – некая пирамида, на каждом ярусе которой расположены трудолюбивые и честные чиновники, которые денно и нощно реализуют спущенные сверху гениальные замыслы, вроде нацпроектов. Но по какой-то странной причине никак не удается подобрать нужный человеческий материал. Не успели назначить столоначальника – а он уже облагает данью подведомственный бизнес. А предприниматели, не будь дураками, и ему откаты, и себе на дачку в Ницце деньги из госсредств берут», – отмечает Гольц.

Проблема решается банально – реализацией права народа выбирать себе начальников и контролировать их, включая, страшно сказать, и самого главного начальника. То есть отказом от самодержавного принципа управления государством. Что невозможно для Владимира Путина, как это в принципе было невозможно для Николая I. Самодержавие же генерирует коррупцию и воровство. Взять хоть тот же космодром «Восточный».

«Решение о его создании было принято в 2007 году вполне волюнтаристски – «желаю, чтоб». То, что для столь масштабного строительства на Дальнем Востоке нет потенциала (промышленных мощностей и людских ресурсов), в расчет не принималось. Тут же нашлись прохиндеи, радостно бравшиеся за освоение средств по логике «хоть день, да мой», – подчеркивает Гольц.

В результате и процветало воровство. Так, на первый этап стройки космодрома был выделен 91 миллиард рублей, из которых, по данным следователей, освоили 66, а похитили 11 миллиардов. То есть фактически своровали каждый десятый рубль. Курирует строительство «Восточного» сначала в качестве вице-премьера, а теперь на должности главы Роскосмоса один и тот же человек. Один из главных патриотов РФ Дмитрий Рогозин, человек, явно не обладающий организаторскими способностями. Но ведь он назначен самодержцем, а Путин ошибаться не может.

«Нынешний проект конверсии ОПК обречен стать такой же «золотой жилой» для ворья. Год назад Путин велел разработать законодательство, которое обеспечивало бы приобретение госорганами и госкорпорациями гражданской продукции, которую будет производить ОПК», – отмечает Гольц.

Фактически речь идет о том, чтобы на уровне закона закрепить, сколько гражданской продукции должно произвести конкретное госпредприятие, а потом, опираясь на те же законы, заставить другое принадлежащее государству предприятие эту продукцию купить. По существу, это возвращение к плановой экономике в одном из важнейших секторов промышленного производства. Дело за малым – надо еще возродить Госплан.

«Чтобы искусственным образом «назначать» цены на товары и субсидировать закупку сырья. Естественно, что при такой организации – кому приказано, производит, кому приказано, покупает – следует исключить любую конкуренцию, особенно со стороны зарубежных производителей. Следовательно, военная промышленность обречена проводить конверсию в условиях жесткой автаркии», – подчеркивает Гольц.

То, что произойдет, если эти планы будут реализованы, предсказать не так уж сложно. Включится процесс «внутреннего» потребления ресурсов и финансов, когда не растет ни производительность, ни качество. Деньги будут выплачивать за продукцию, которая никому не нужна. Когда потребитель не может отказаться от продукта, никаких технологических прорывов, понятное дело, произойти не может.

«Производитель совершенно не заинтересован в применении более совершенных технологий. Ведь у покупателя нет шансов отказаться от покупки. А качество и соответствие мировым стандартам оцениваются ведомственной комиссией. Понятно, что все участвующие стороны будут стимулировать это вранье многомиллионными взятками. Это прямой путь к повторению кризиса перепроизводства в сфере военной промышленности, который и добил некогда советскую экономику», – отмечает Гольц.

«И вот что любопытно. Несколько человек, сидевших на совещании у Путина, отлично все это понимают. Но ни один не рискнул сказать, что только что главный начальник начертал прямую и ясную дорогу к разворовыванию 6 триллионов, которые он так хочет потратить с умом», – подытожил Гольц.