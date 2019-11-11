Беларусь идет под нож: Лукашенко ищет зашиты от Путина у “старой Европы”

Белорусский президент Александр Лукашенко сегодня отправляется с официальным визитом в Австрию по приглашению федерального президента этой страны Александра ван дер Беллена.

Для Александра Лукашенко, который десятилетиями перемещался по траектории между Москвой, Киевом и Пекином этот визит – самый настоящий прорыв. Прорыв, который сигнализирует о том, что «старая Европа» больше не считает его «последним диктатором» континента, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Или, по крайней мере, считает таким диктатором, с которым можно уважительно разговаривать. И это при том, что главные вопросы, которые задавали Лукашенко – ответственность за убийства политических противников, декоративные выборы, преследования политических оппонентов и свободной прессы – так и остаются без очевидного ответа», – пишет публицист.

Конечно, Австрия, элита которой известна своими особыми отношениями с номенклатурой стран постсоветского пространства, это еще не Германия и не Франция. Но такой визит – своеобразный политический эксперимент.

«Можно увидеть, как будет вести себя «клиент», какой будет резонанс и стоит ли приглашать его в новые западные столицы. Тем более, что сейчас главной задачей Запада становится не поддержка белорусской демократии, а поддержка белорусского суверенитета», – отмечает Портников.

Создается впечатление, что если не сегодня, так завтра вопрос о сохранении этого суверенитета станет главным вопросом взаимоотношений Запада и России.

«И если Москва аннексирует Беларусь или сделает ее частью нового, уже настоящего «союзного государства» во главе с Путиным, это станет не окончанием, а началом кризиса. Потому что Украине в этом случае «дружеского приглашения» в такое государство, которое сделает российский танкист или пилот военного самолета, просто не избежать. И что в этом случае делать Западу?», – подчеркивает Портников.

Именно поэтому интересы западной политической элиты и белорусского диктатора, который очень не хочет отдавать свое государство новому хозяину из Кремля, начали совпадать.

«Возникает, однако, один очень простой вопрос – не поздно ли на Западе начинают уяснять масштабы кризиса, который может охватить постсоветское пространство уже в ближайшее время и не поздно ли Александр Лукашенко задумался о будущем Беларуси?», – подытожил Портников.