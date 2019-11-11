На краю пропасти: военный журналист Цаплиенко о разведении войск в ОРДЛО

Разве только у меня стойкое ощущение, что разведение войск в этом поле и российский запрос на арест – не просто совпадение во времени?

Вместе с началом отведения войск Петровском, в Польше, по запросу России был задержан легендарный участник войны на Донбассе, украинский офицер и глава политсовета УНА-УНСО Игорь «Тополь» Мазур. В этом «совпадении» явно усматривается зловещее предзнаменование будущей безоговорочной капитуляции, пишет на своей странице в Facebook военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

«Я стою за спиной бойца, стою на украинской земле и смотрю на эту самую белую сигнальную ракету, четко осознавая, что, как бы ни называли то, что здесь происходит, линия фронта перемещается в сторону Киева», – пишет журналист.

«Я стараюсь гнать воспоминания о том, как вместе с бойцами заходил в освобожденные села, которые будут возвращать в «серую зону», и в то же время читаю публичные заявления боевиков о том, что они будут заходить туда с оружием», – добавил он.

Почти одновременно с запуском сигнальной ракеты, становится известно, что в Польше по запросу России задержали нашего легендарного Игоря «Тополю» Мазура. Активиста Майдана, офицера ВСУ, заместителя начштаба 131-го разведбата. Того самого, который первым заходил в полностью освобожденное Широкино.

«Помню, как в конце февраля 2016-го услышал его голос в телефонной трубке: «Скорее приезжай. Широкино наше!». Убежден, что таким образом, гибридно и коварно, Кремль пытается натравить на украинскую власть националистов и ветеранское движение, еще и поссорить нас с польскими друзьями», – отмечает Цаплиенко.

Далее военный корреспондент задается вопросом, что неужели только у него одного стойкое ощущение, что «отвод войск в этом поле и российский запрос на арест – не просто совпадение во времени?».

«Я смотрю на белую ракету и помню, что на войне не существует доверия и справедливости», – подчеркивает Цаплиенко.

Я стою за спиною цього бійця, стою на українській землі і дивлюсь на цю саму білу сигнальну ракету, чітко усвідомлюючи,… Geplaatst door Andriy Tsaplienko op Zaterdag 9 november 2019

«Я слышу бодрые рапорты о зеркальном и одновременном отводе украинских войск с украинской земли, слушаю успокоительное о животворящем «Нормандском формате», и ощущение, что мы на краю пропасти, становится еще острее», – подытожил он.