Центральный банк восточной Ливии, контролируемый лидером повстанцев Халифом Гафтаром, в этом году активизировал поставки новых банкнот из России в связи с усилением наступления на Триполи, целью которого является свержение международно признанного правительства национального согласия в Триполи и узурпация власти в государстве, пишет редакция издания «The Institute for Global Threats and Democracies Studies» («IGTDS»).

«1 ноября 2019 года газета The Times of Malta сообщила, что органы безопасности Мальты конфисковали огромную партию неофициальной ливийской валюты, напечатанной в России, которая предназначалась для отправки в районы, находящиеся под контролем сил Халифа Хафтара. Валюта была упакована в два контейнера по 2000 кубических футов и была изъята во время остановки груза на Мальте. Основанием для ареста груза для мальтийских спецслужб стали резолюции ООН по Ливии», – говорится в сообщении редакции.

Согласно источникам агентства Reuter, в центробанк правительства Хафтара поступило 10 миллиардов динаров из России. Почти 4,5 миллиарда ливийских динаров (3,22 миллиарда долларов) было отправлено четырьмя партиями с февраля по июнь этого года. Суммы в 2017, 2018 и 2019 годах составили 4 миллиарда, 2,377 миллиарда и 4,428 миллиарда динаров соответственно, что составило в общей сложности 10,805 миллиарда динаров. Также известно, что Кремль начал поставлять банкноты в центральный банк Хафтара еще в 2016 году.

«Общее количество динаров, напечатанных в России с 2016 года, подчеркивают зависимость мятежников от поставок. Ливийское официально признанное правительство не контролирует печать валюты, поэтому Кремль получает возможность производить неограниченное количество банкнот для своих политических операций в этой стране и даже свергнуть его в случае чрезвычайной ситуации», – отмечает редакция «IGTDS».

Государственная таможенная база данных России показала, что в 2016 году из России в Ливию было отправлено 175,7 тонны банкнот, что примерно на 24 тонны больше, чем в 2018 году.

«Непризнанное правительство в Восточной Ливии Абделла ат-Тани начало заказывать банкноты из России, поскольку кризис ликвидности обострился по всей Ливии в 2016 году, и оно начало использовать их для выплаты зарплат государственным служащим и процентов по облигациям. Согласно достоверным источникам, банкноты были напечатаны государственной компанией Госзнак, которая печатает рубли — официальную валюту России. Это говорит о том, что договор о печати валюты был одобрен на самом высоком уровне в Кремле. Рамзи аль-Ага, глава отделения восточного центрального банка, сказал, что у банка есть контракты на поставку от 8 до 9 миллиардов динаров из России», – подчеркивает редакция «IGTDS».

Центральный банк Триполи, находящийся под контролем правительства национального единства, периодически получал партии банкнот, напечатанных в Великобритании. Британские и российские печатные банкноты выглядят очень похоже, но имеют небольшие различия в дизайне. Но печать банкнот в России может подорвать ливийскую экономику.

«Поставки новых банкнот из России для Хафтара были ускорены до и после того, как он начал военные действия, направленные для захвата Триполи, столицы Ливии. Хафтар начал свою кампанию в начале апреля», – отмечает редакция «IGTDS».

Напечатанные в России банкноты помогут Хафтару расплатиться за лояльность бойцов и лидеров местных племен, которые стоят рядом с военачальником мятежной восточной Ливии. Таким образом, Кремль не тратит рубли или иностранные валюты, такие как евро, фунты или доллары. Россия оказывает финансовую помощь мятежному генералу с помощью поддельных банкнот, которые в действительности стоят столько же, сколько бумага и печатные работы.

«Своей поддержкой Россия пытается привести к власти в Ливии лояльного к ней Халифа Хафтара. Это, в свою очередь, приведет к увеличению влияния России на мировые цены на нефть посредством контроля объемов добычи и экспорта нефти в богатой этими ресурсами стране, а также к подписанию соглашения о размещении военной морской базы РФ на Средиземном море», – подчеркивает редакция «IGTDS».

Ливия, расположенная недалеко от Италии, стала одним из источников притока мигрантов в Европу. Таким образом, финансируя активные радикальные события в этой стране, Кремль может направить новую огромную волну беженцев для дестабилизации ситуации в Европе.

«Россия, как стратегический игрок в Ливии, получит еще одно преимущество в политических переговорах со средиземноморскими членами ЕС, поскольку последние заинтересованы в стабилизации ситуации в Ливии, чтобы остановить массовый приток беженцев. Поддерживая непризнанное правительство Хафтара, Кремль надеется получить контроль над критически важным маршрутом транзита беженцев в Европу», – подытожила редакция «IGTDS».