Додавить до безоговорочной капитуляции: в чем суть российских обстрелов на Донбассе

Новотошковское – в 15 километрах от Золотого, 20 минут даже по разбитым дорогам Луганщины. В Золотом разводят войска, пишет на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Новотошковское накануне снова обстреляли боевики, и дети, которые должны были учиться в школе, сидели в бомбоубежище. Несколько лет назад я бывала в этой школе, там делали ремонт и латали от предыдущих обстрелов, вставляли окна», – пишет нардеп.

Становится очевидно, что Россия и боевики сознательно идут на провокации вблизи мест разведения, чтобы сорвать встречу в нормандском формате и просто проверить, к которой еще глубине унижения готова Украина.

«Да, у власти здесь возможны две тактики и реакции. Жесткая – немедленные телефонные переговоры с лидерами нормандского формата Германии и Франции, информирование их о нарушении «хлебного перемирия» и обстрел школы, созыва внеочередного заседания ТКГ и безопасности подгруппы, Совбеза ООН, поскольку речь идет об угрозе жизни украинских детей. И – пренебрежение, молчание, грозный пост в Facebook пресс-службы ООС, в надежде на желанную встречу», – подчеркивает Геращенко.

«Между тем Кремль выдвигает все новые и новые предпосылки встречи. Нужна ли она на таком фоне и какой будет? Не сведется ли все к тезисам Кремля о «гражданском конфликте», законе об амнистии и особенностях местного самоуправления? Для меня эти вопросы почти риторические», – подытожила она.