Путин будет тянуть до конца: журналист спрогнозировал дату встречи с Зеленским

Пресс-секретарь нацлидера Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что говорить о встрече в «нормандском формате» с президентом Украины Владимиром Зеленским до конца года преждевременно. Ситуацию проанализировал на своей странице в Facebook журналист и блогер Сергей Гармаш.

«Это то, о чем я говорю с самого начала разговоров об этом саммите. Какой там сентябрь, октябрь или ноябрь! Путин будет тянуть до конца года. Пока не решит вопрос с газовым контрактом и пока мы не примем новый закон «об особом статусе Донбасса». Либо пока не согласуем с Кремлем содержание этого закона до его голосования монобольшинством. Ему нет смысла о чем-то договариваться в Париже, если потом Киев сможет принять закон, который его не устроит», – пишет блогер.

Таким образом, текст нового закона об особом статусе Донбасса фактически становится еще одним (неофициальным) условием Москвы для нормандского саммита.

«Нюанс в том, что в таком случае, эта встреча резко девальвирует для Киева. А ведь Зе-команда уже все уши ею проела, и в Европе и в Украине. На ней (как это ни странно) фактически зиждилась вся политика властной команды по Донбассу. Выполняя условия Кремля для того, чтоб она состоялась, Зеленский уже поляризовал общество, существенно потерял в рейтинге, восстановил против себя пассионарную часть электората, но самое неприятное – Украина взяла на себя обязательство имплементировать «формулу Штанмайера» в свое законодательство и сделать закон об «особом статусе» уже не временным, как ныне действующий, а постоянным…», – подчеркнул Гармаш.

С газом (отметим, что – благодаря «Северному потоку-2» и «Турецкому потоку») Путин почти разобрался. Теперь он будет диктовать нам, какой статус дать коллаборционистам, а потом еще и потребует согласовать его с ними.

Песков сегодня заявил, что говорить о встрече в Нормандском формате до конца года преждевременно. Это то, о чем я… Geplaatst door Sergiy Garmash op Dinsdag 5 november 2019

«Наша «миротовчивая» власть попала в ловушку собственной неадекватной оценки процессов на Донбассе. Она хотела договориться… С кем?! Москва, в лице Суркова и Козака сыграла с Зе-советниками в игру «плохой и хороший полицейский». И мы повелись…», – отмечает Гармаш.

«И спрыгнуть теперь, даже если прозрение настанет, будет не легко – нас держат еще одним поводком – обещанным обменом пленными. Ресурс которых, кстати, у Украины быстро заканчивается, а у путина на оккупированных территориях он практически не иссякаем…», – подытожил Гармаш.