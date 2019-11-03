Коллаборанты в панике: экономический коллапс ‘ДНР’ возможен уже в декабре

Оккупированному Донбассу не удастся избежать серьезных социально-экономических проблем уже с декабря этого года.

Работающий с 2014 года на своей малой родине – в Донецке, кремлевский пропагандист Роман Манекин, считает, что в недалекой перспективе так называемая «Донецкая народная республика» столкнется с серьезными социально-экономическими проблемами. Он сообщил об этом на свой странице в Facebook.

«Судя по информации, которая поступает из предприятий и учреждений Донецка буквально валом, стремительно приближается момент, когда каждому придется определиться в том, насколько он действительно верен идее «ДНР». Не на словах, а на деле. Причем, именно идее. Поскольку там, где в критический момент должны быть личности, у нас, к сожалению, зияющая пустота. Ничего! Мы – донбассовцы. Сдюжим!», – пишет донбасский рупор Кремля.

В то же время, служитель российского оккупационного агитпропа не видит способов, позволяющих избежать серьезных социальных проблем на Донбассе. По прогнозу Манекин «идеальный шторм» в экономике начнется уже в декабре.

«Признаться, не вижу (во всяком случае, пока) способа избежать избыточных, если не сказать, чрезвычайных, социальных «перегрузок». Быть может, уже в декабре!», – отмечает рупор Кремля.

При этом все это будет происходить на фоне серьезных изменений на линии фронта, что еще более усугубит социальную обстановку на фоне грозящих оккупированной территории экономических проблем. При этом следует учесть, что политические решения по Донбассу скорее всего будут отложены, как минимум на год.

«Причем, может случится так, что экономический коллапс случится на фоне формального отвода войск. Что объективно будет играть против «ДНР». А политическое разрешение вопроса, способное исправить ситуацию, оппоненты оттянут на осень 2020 года», – подчеркивает рупор Кремля.

Судя по информации, которая поступает из предприятий и учреждений Донецка буквально валом, стремительно приближается… Geplaatst door Роман Манекин op Zaterdag 2 november 2019

В заключение Манекин призывает население оккупированной части Донецкой области мобилизоваться, чтобы «стойко перенести» грядущее наступление социально-экономического коллапса.

«В общем, реальным республиканцами есть смысл мобилизовать все душевные силы в свете вырисовывающихся перспектив. Тем не менее, уверен, что преодолеем все. Решение проблем есть! Мы – Донбасс! И мы – «ДНР». Можем все (проверено)!», – подытожил пропагандист, пытаясь вселить оптимизм в души своих читателей.