Экономическая ситуация в Донецке: по итогам одного ‘инвестсаммита’

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В ответ на проведение украинского инвестиционного форума в Мариуполе, российские оккупационные власти провели свой, альтернативный «форум» в Донецке. Заместитель редактора отдела политика российского издания «РБК» Владимир Дергачев посетил это «мероприятие» и поделился своими впечатлениями на своей странице в Facebook.
«Написал по просьбе Беспощадного пиарщика по мотивам поездки в «ДНР». С небольшими добавлениями опубликую здесь», – пишет редактор.
«Съездил в Донецк на международный инвестфорум 29-30 октября, организованный непризнанной «ДНР» явно как ответ на подобный форум в украинском Мариуполе», – добавил он.
По первым впечатлениям, на форуме из инвесторов были в основном небольшие частники-посредники, многие из которых старались сохранять инкогнито. На сессии, где я был, при подписании местными предприятиями договоров некоторых российских бизнесменов представляли без имен и названий фирм.
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«Крупный бизнес идти в республику в условиях неопределенного будущего и официального признания опасается, либо в случае России готов делать это по разнарядке властей. Конкретные цифры по заключенным на форуме контрактам не раскрывались, в основном анонсировались соглашения о намерениях», – подчеркнул Дергачев.
Уже по итогам официальные СМИ дали цифру в 34 контракта на 135 млрд – на сессиях такой конкретики не слышал.
«Самый высокий статус на форуме был у югоосетинской делегации – на уровне руководства Минэка республики. Это логично, через счета РЮО работает Внешторгсервис – оператор всего промышленного кластера «ДНР», созданный как посредник для легализации экспортных схем. Промышленники «ДНР» неформально жалуются на то, что ВТС, которую контролирует Сергей Курченко, берет у них сырье по цене, близкой к себестоимости, пользуясь монопольным положением. Таким образом оставшиеся шахты и заводы в лучшем случае могут ремонтировать оборудование, но не покупать новое», – отмечаетр Дергачев.
В соцсетях много зубоскалилили про гарантию двухразового питания на форуме (мем «инвестируй за еду»), прописанную в анонсе – организаторы не обманули и устроили фуршет с пирожными и закусками.
«За несколько дней в Донецке собрал поверхностные впечатления от местной жизни», – подчеркнул Дергачев.
Центр города выглядит хорошо, как будто и не было войны: коммунальщики регулярно убирают улицы, на дорогах свежая разметка. От хаоса лета 14-ого года, когда по Донецку было опасно ходить даже днем из-за обилия людей в камуфляже с оружием и без централизованного командования, в городе почти не осталось следов.
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«Разве что знаки с перечеркнутым автоматом на дверях гостиниц и кафе – это запрет на вход с оружием. В центре Донецка о линии фронта недалеко от города напоминает набор репортажей по ТВ (каналы Новороссия и Оплот): призыв записаться в народную милицию, дети нашли мину и вызвали МЧС, режим тишины на линии соприкосновения был нарушен столько-то раз», – отмечает Дергачев.
Даже по косвенным признакам видно, что Донецк сильно обеднел – там где на центральных проспектах раньше располагались бутики, сейчас можно встретить продуктовые лавки с простенькими вывесками. В городе много офисного недостроя – почти вся капитальная стройка здесь застыла в начале войны, ресурсов хватает только на амортизацию.
«Малый бизнес явно находится в тяжелом положении не только из-за резкого спада уровня доходов населения, но и по причине конкуренции с госмонополиями типа республиканских продуктовых сетей, а также с российскими поставщиками, имеющими льготы по возврату НДС», – подчеркнул Дергачев.
Неформально считается, что население города снизилось за несколько лет конфликта с 1 млн до 600к горожан. Тем не менее в центре сохранилось много ресторанов и кафе, где ужин в первую очередь может позволить себе местный «средний класс» (чиновники, военные, бизнес).
«Средняя зарплата в «ДНР» по данным Минэка республики – 12 тысяч рублей, средняя пенсия – 6 тысяч (средняя сильно ниже, но ее иногда умудряются оформить сразу в России, на Украине и «ДНР»). 35-45 к – очень хорошая зарплата для чиновников республиканского уровня», – отмечает Дергачев.
Человек с доходом в 25к может считать себя «средним классом». Мне, например, рассказывали про местного священника, который на эти деньги (получка в приходе, требы и другие обряды, часть пожертвований) содержит семью и даже ухитрился накопить на поддержанную иномарку (их сюда перегоняют из России, Осетии, Абхазии).
«Скромность доходов по сравнению с Россией и отчасти с Украиной компенсируется в том числе низкой коммуналкой (около 1,5 тыс руб. за квартиру в центре). Трешку в центре можно снять за ~15 тыс. рублей, а билет на трамвай купить за три. Регион сильно обеднел по итогам конфликта», – подчеркнул Дергачев.
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Непризнанный статус привел к оттоку специалистов, среднего класса, профессиональных управленцев, потребность в которых отчасти перекрывают кадры из России, которые работают здесь «вахтами».
«Серьезно ударяет по экономике республик комендантский час (с 23 до 5 утра). После 9 вечера улицы вымирают, даже выход на перекур во двор грозит попасть под арест и угодить «на подвал» до утра или даже на пару недель (при рецидиве). Ночью для передвижения нужен пропуск, который есть у чиновников и силовиков. Военные связывают меры с необходимостью засекретить переброску техники и угрозой диверсантов», – отмечает Дергачев.
У жителей «ДНР» много вопросов к целесообразности комендантского часа, ведь там работают круглосуточные супермаркеты. Иногда республику называют КНДР – «концертная нарядная донецкая республика». Из-за КЧ – порадоваться концертам жители окраин не могут – потому что не попадут домой из-за отсутствия транспорта (который начинает переставать ходить туда уже после 8 часов вечера).
«Диверсанты совершают все диверсии не во время комендантского часа. Больше всего от КЧ устала молодежь, даже наиболее идейные сторонники «ДНР» начинают подумывать об отъезде из Донецка из-за него», – подчеркнул Дергачев.
Политические и общественные институты в «ДНР», понятное дело, строго вертикализированы, хотя в условиях остановки горячей фазы конфликта можно было бы допустить и управляемые оппозиционные институты – такой опыт имеет куратор республик Владислав Сурков.
«Что касается политического будущего, то местные общественники и функционеры, с которыми я говорил, не верят, что республики будут реинтегрированы в состав республики, как и в то, что их присоединит Россия. Основной прогноз – приднестровский сценарий», – отмечает Дергачев.
Была конспирологическая версия, что паспорта РФ централизованно раздавали чиновникам и военным, чтобы в случае реинтеграции на Украину быстро эвакуировать их, но мне кажется это скорее элементом моральной поддержки госаппарата республик + риски для Украины официального входа РФ при гибели своих граждан.
«Пока на более чем двухмиллионное население «ДНР» роздано всего 20 тысяч паспортов, что связано с бюрократическими проблемами (перед получением паспорта России нужно получить документ республики)», – подчеркнул Дергачев.
По ряду подсчетов – если нынешние темпы выдачи сохранятся – паспортизация российскими документами займет от 7 до 10 лет.
Написал по просьбе Беспощадного пиарщика по мотивам поездки в ДНР. С небольшими добавлениями опубликую здесь.Съездил в…
Geplaatst door Vladimir Dergachev op Donderdag 31 oktober 2019
«Мое личное мнение, российские элиты пока оставили Донбасс в «подвешенном» состоянии, не понимая, что с ним делать в стратегической перспективе, и выжидая серьезных уступок со стороны Киева. Это видно хотя бы по митингам в «ДНР» – то за присоединение к России, то в поддержку минских соглашений», – отмечает Дергачев.
В народе критиковали спущенный сверху флешмоб «Зеленский признай выбор Донбасса» – где имитировался сбор миллиона подписей за «особый статус». Люди устали от двойственности государственной риторики: «Наш выбор – Россия» и «Минские соглашения не имеют альтернативы». Подобные митинги регулярно проходят при том, что массовые собрания запрещены в «ДНР» (со ссылкой на войну).