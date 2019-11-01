Экономическая ситуация в Донецке: по итогам одного ‘инвестсаммита’

В ответ на проведение украинского инвестиционного форума в Мариуполе, российские оккупационные власти провели свой, альтернативный «форум» в Донецке. Заместитель редактора отдела политика российского издания «РБК» Владимир Дергачев посетил это «мероприятие» и поделился своими впечатлениями на своей странице в Facebook.

«Написал по просьбе Беспощадного пиарщика по мотивам поездки в «ДНР». С небольшими добавлениями опубликую здесь», – пишет редактор.

«Съездил в Донецк на международный инвестфорум 29-30 октября, организованный непризнанной «ДНР» явно как ответ на подобный форум в украинском Мариуполе», – добавил он.

По первым впечатлениям, на форуме из инвесторов были в основном небольшие частники-посредники, многие из которых старались сохранять инкогнито. На сессии, где я был, при подписании местными предприятиями договоров некоторых российских бизнесменов представляли без имен и названий фирм.

«Крупный бизнес идти в республику в условиях неопределенного будущего и официального признания опасается, либо в случае России готов делать это по разнарядке властей. Конкретные цифры по заключенным на форуме контрактам не раскрывались, в основном анонсировались соглашения о намерениях», – подчеркнул Дергачев.

Уже по итогам официальные СМИ дали цифру в 34 контракта на 135 млрд – на сессиях такой конкретики не слышал.

«Самый высокий статус на форуме был у югоосетинской делегации – на уровне руководства Минэка республики. Это логично, через счета РЮО работает Внешторгсервис – оператор всего промышленного кластера «ДНР», созданный как посредник для легализации экспортных схем. Промышленники «ДНР» неформально жалуются на то, что ВТС, которую контролирует Сергей Курченко, берет у них сырье по цене, близкой к себестоимости, пользуясь монопольным положением. Таким образом оставшиеся шахты и заводы в лучшем случае могут ремонтировать оборудование, но не покупать новое», – отмечаетр Дергачев.

В соцсетях много зубоскалилили про гарантию двухразового питания на форуме (мем «инвестируй за еду»), прописанную в анонсе – организаторы не обманули и устроили фуршет с пирожными и закусками.

«За несколько дней в Донецке собрал поверхностные впечатления от местной жизни», – подчеркнул Дергачев.

Центр города выглядит хорошо, как будто и не было войны: коммунальщики регулярно убирают улицы, на дорогах свежая разметка. От хаоса лета 14-ого года, когда по Донецку было опасно ходить даже днем из-за обилия людей в камуфляже с оружием и без централизованного командования, в городе почти не осталось следов.

«Разве что знаки с перечеркнутым автоматом на дверях гостиниц и кафе – это запрет на вход с оружием. В центре Донецка о линии фронта недалеко от города напоминает набор репортажей по ТВ (каналы Новороссия и Оплот): призыв записаться в народную милицию, дети нашли мину и вызвали МЧС, режим тишины на линии соприкосновения был нарушен столько-то раз», – отмечает Дергачев.

Даже по косвенным признакам видно, что Донецк сильно обеднел – там где на центральных проспектах раньше располагались бутики, сейчас можно встретить продуктовые лавки с простенькими вывесками. В городе много офисного недостроя – почти вся капитальная стройка здесь застыла в начале войны, ресурсов хватает только на амортизацию.

Оккупированный Донецк сегодня. Оккупированный Донецк сегодня. Оккупированный Донецк сегодня. Оккупированный Донецк сегодня. Оккупированный Донецк сегодня. Оккупированный Донецк сегодня. Оккупированный Донецк сегодня. Оккупированный Донецк сегодня. Оккупированный Донецк сегодня. Оккупированный Донецк сегодня. Пред 1 из 10 След

«Малый бизнес явно находится в тяжелом положении не только из-за резкого спада уровня доходов населения, но и по причине конкуренции с госмонополиями типа республиканских продуктовых сетей, а также с российскими поставщиками, имеющими льготы по возврату НДС», – подчеркнул Дергачев.

Неформально считается, что население города снизилось за несколько лет конфликта с 1 млн до 600к горожан. Тем не менее в центре сохранилось много ресторанов и кафе, где ужин в первую очередь может позволить себе местный «средний класс» (чиновники, военные, бизнес).

«Средняя зарплата в «ДНР» по данным Минэка республики – 12 тысяч рублей, средняя пенсия – 6 тысяч (средняя сильно ниже, но ее иногда умудряются оформить сразу в России, на Украине и «ДНР»). 35-45 к – очень хорошая зарплата для чиновников республиканского уровня», – отмечает Дергачев.

Человек с доходом в 25к может считать себя «средним классом». Мне, например, рассказывали про местного священника, который на эти деньги (получка в приходе, требы и другие обряды, часть пожертвований) содержит семью и даже ухитрился накопить на поддержанную иномарку (их сюда перегоняют из России, Осетии, Абхазии).

«Скромность доходов по сравнению с Россией и отчасти с Украиной компенсируется в том числе низкой коммуналкой (около 1,5 тыс руб. за квартиру в центре). Трешку в центре можно снять за ~15 тыс. рублей, а билет на трамвай купить за три. Регион сильно обеднел по итогам конфликта», – подчеркнул Дергачев.

Непризнанный статус привел к оттоку специалистов, среднего класса, профессиональных управленцев, потребность в которых отчасти перекрывают кадры из России, которые работают здесь «вахтами».

«Серьезно ударяет по экономике республик комендантский час (с 23 до 5 утра). После 9 вечера улицы вымирают, даже выход на перекур во двор грозит попасть под арест и угодить «на подвал» до утра или даже на пару недель (при рецидиве). Ночью для передвижения нужен пропуск, который есть у чиновников и силовиков. Военные связывают меры с необходимостью засекретить переброску техники и угрозой диверсантов», – отмечает Дергачев.

У жителей «ДНР» много вопросов к целесообразности комендантского часа, ведь там работают круглосуточные супермаркеты. Иногда республику называют КНДР – «концертная нарядная донецкая республика». Из-за КЧ – порадоваться концертам жители окраин не могут – потому что не попадут домой из-за отсутствия транспорта (который начинает переставать ходить туда уже после 8 часов вечера).

«Диверсанты совершают все диверсии не во время комендантского часа. Больше всего от КЧ устала молодежь, даже наиболее идейные сторонники «ДНР» начинают подумывать об отъезде из Донецка из-за него», – подчеркнул Дергачев.

Политические и общественные институты в «ДНР», понятное дело, строго вертикализированы, хотя в условиях остановки горячей фазы конфликта можно было бы допустить и управляемые оппозиционные институты – такой опыт имеет куратор республик Владислав Сурков.

«Что касается политического будущего, то местные общественники и функционеры, с которыми я говорил, не верят, что республики будут реинтегрированы в состав республики, как и в то, что их присоединит Россия. Основной прогноз – приднестровский сценарий», – отмечает Дергачев.

Была конспирологическая версия, что паспорта РФ централизованно раздавали чиновникам и военным, чтобы в случае реинтеграции на Украину быстро эвакуировать их, но мне кажется это скорее элементом моральной поддержки госаппарата республик + риски для Украины официального входа РФ при гибели своих граждан.

«Пока на более чем двухмиллионное население «ДНР» роздано всего 20 тысяч паспортов, что связано с бюрократическими проблемами (перед получением паспорта России нужно получить документ республики)», – подчеркнул Дергачев.

По ряду подсчетов – если нынешние темпы выдачи сохранятся – паспортизация российскими документами займет от 7 до 10 лет.

Написал по просьбе Беспощадного пиарщика по мотивам поездки в ДНР. С небольшими добавлениями опубликую здесь.Съездил в… Geplaatst door Vladimir Dergachev op Donderdag 31 oktober 2019

«Мое личное мнение, российские элиты пока оставили Донбасс в «подвешенном» состоянии, не понимая, что с ним делать в стратегической перспективе, и выжидая серьезных уступок со стороны Киева. Это видно хотя бы по митингам в «ДНР» – то за присоединение к России, то в поддержку минских соглашений», – отмечает Дергачев.

В народе критиковали спущенный сверху флешмоб «Зеленский признай выбор Донбасса» – где имитировался сбор миллиона подписей за «особый статус». Люди устали от двойственности государственной риторики: «Наш выбор – Россия» и «Минские соглашения не имеют альтернативы». Подобные митинги регулярно проходят при том, что массовые собрания запрещены в «ДНР» (со ссылкой на войну).