‘Это начало конца’: кубанский губернатор проговорился о российской власти

«Единая Россия сдохла. Все…» – не новый слоган навальнистов, а откровенное признание властей Краснодарского края.

Губернатор Кубани Кондратьев чудовищно и бездарно спалился. Он не выключил микрофон, сидя в президиуме на публичном мероприятии в Армавире, сообщает «Sovkuban» опубликовавшая видеозапись разговора на канале YouTube.

Журналисты пришли в ужас, услышав, какие вопросы глава региона обсуждает со своим первым заместителем Андреем Алексеенко. Губернатор и его зам наговорили на полное и безоговорочное окончание политической карьеры.

Полицейских называют «мусорами», мэра Краснодара – заговорщиком, которому надо «дать по башке», а партию власти – сдохшей.

«Единая Россия… ее не существует», – бравурно констатирует первый заместитель главы региона, известный в авторитетных кругах как Андрюша Туапсинский.

Контекст беседы может показаться стороннему наблюдателю смешным и наивным – обсуждают план борьбы с КПРФ, а также идею поддержать ставленника Ходорковского в регионе – эколога Рудомаху.

В середине диалога Кондратьев грустно резюмирует: «Это начало конца». И, кажется, он прав. Идиот не может руководить регионом.