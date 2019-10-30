Россия купила права на ЧМ по футболу: вскрыта переписка

В переписке Капкова обнаружились свидетельства подкупа чиновников ФИФА для проведения ЧМ в РФ.

Telegram-канал «Black Mirror» выложил фрагменты взломанной переписки бывшего главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова. Некоторые из этих писем от 2010 года, когда Капков был еще депутатом Госдумы раскрывают методы, которыми российские власти обрабатывали чиновников ФИФА, чтобы склонить их к согласию на проведение Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, пишет редакция «The Insider» связавшаяся с представителями Telegram-канала и получив некоторые документы.

«Вот, например, письмо от 15 марта 2010 года с темой «досье на чиновников ФИФА», отправленное заместителем гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Александром Джорджадзе. У письма было три адресата: Капков, Аркадий Дворкович и помощник Игоря Шувалова Александр Плутник (Шувалов, видимо, и был основным получателем, так как прилагавшийся к письму файл называется «исполком-ФИФА_Шувалову.doc» (оригинал файла по просьбе «The Insider» владельцы Telegram-канала переслали редакции)», – говорится в сообщении редакции «The Insider».

В файле содержится досье на каждого члена исполкома и предложение, как именно его стоит обрабатывать. Скажем, голос Франца Беккенбауэра предлагается купить через «щедрое вознаграждение» его советника, а на Мишеля Платини воздействовать через коммерческих партнеров УЕФА:

На Британца Джеффа Томпсона рекомендуется воздействовать через ценные подарки жене:

Киприота Мариоса Лефкаритиса рекомендуется купить за 1,5 млн евро:

На корейца Монг-Юнга Чунга предлагается воздействовать через его бизнес, а Ворави Макуди может согласиться и на прямое финансовое вознаграждение:

Подкупить предлагается и Рейналда Темари из Таити, и камерунца Исса Хаяту, и нигерийца Амоса Адаму.

Не сомневались в оргкомитете и в возможности купить голос Жака Анума из Кот Д’Ивуара:

«Для подкупа аргентинца Хулио Грондона предлагается использовать компанию «Ренова», а Джек Уорнер из Тринидад и Тобаго, по мнению членов оргкомитета, проголосует за страну, которая предложит больше», – отмечает редакция «The Insider».

Наконец, выход на Чака Блейзера из США, по мнению российского оргкомитета, возможен через Романа Абрамовича.

«В другом документе из той же переписки (оригинал также имеется в распоряжении редакции «The Insider»), уточняется, что для успеха российской заявки «необходимо установить контакт с доверенными лицами членов Исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов Исполкома, некоторые из которых являются крупными бизнесменами», – подчеркивает редакция «The Insider».

Также предлагается воздействовать на руководство ФИФА через спонсоров ассоциации и попытаться повлиять на Блаттера через его племянника, чья компания обладает телевизионными правами ФИФА:

В третьем документе – «Взаимодействие с членами Исполкома ФИФА», чуть больше подробностей о предлагаемых взятках – например, голос Беккенбауэра предлагается купить за 3 млн евро:

В действительности Беккенбауэр стоит еще дороже, ведь в случае победы ему нужно было доплатить еще 1,5 млн евро:

«2 декабря 2010 года в Цюрихе было оглашено имя страны-хозяйки чемпионата мира – по результатам голосования Россия победила уже во втором туре, набрав более половины голосов», – подытожила редакция «The Insider».