Агенты Кремля в ЕС пытаются дискредитировать выводы следствия по МН17: вскрыта сеть

Несмотря на обнародованные в Нидерландах результаты расследования катастрофы малайзийского рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году, Россия не оставляет попыток их дискредитации.

С приближением марта 2020, на который назначено начало судебного процесса по делу МН-17, Кремль пытается фальсифицировать доказательства и дискредитировать выводы международного расследования, чтобы избежать ответственности за сбитый гражданский самолет в июля 2014 года над Донбассом, пишет в подготовленном докладе директор аналитической группы «Da Vinci Analytic Group» Анатолий Баронин.

«С этой целью Российская Федерация создала в Европе сеть из организаций и агентов влияния для дискредитации выводов Совместной команды по расследованию (JIT) гибели самолете Boeing компании Malaysian Airlines рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур в июне 2014 года. Расследование JIT установило, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который был доставлен из пятьдесят третьего бригады ПВО ВС РФ на территорию под контролем пророссийских сил на Донбассе», – пишет эксперт.

Основная тактика Кремля заключается в том, чтобы поставить под сомнение доказательства, собранные JIT, и сфабриковать альтернативные версии с перекладыванием ответственности на Украину. В рамках дискредитации работы JIT, Россия создала пропагандистский фильм «MH-17 Call for Justice» ( «MH-17 Призыв к правосудию»). Его продюсером стала гражданка Российской Федерации Яна Ерлашова, экс-корреспондент пропагандистского телеканала Russia Today, неоднократно был обвинен в участии в дезинформационных кампаниях и акциях влияния в США, Европе и на Ближнем Востоке.

«Последние несколько лет Ерлашова работает в RT Documentary – подразделении RT, что производит пропагандистские документальные фильмы. В 2019 году Ерлашова создала интернет-платформу «Bonanza Media». Основная цель деятельности платформы является распространение информации, опровергает официальную версию расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17 и распространяет российскую версию катастрофы. Вместе с Ерлашовою над фильмом работал нидерландский подданный, журналист Макс ван дер Верфф, который приложил значительные усилия для распространения версии о том, что Россия не причастна к сбивания малазийского самолета», – подчеркивает Баронин.

В 2016 году произошла утечка электронной переписки с Донецкой новостной Агентства. Обнародованные письма показали, что Макс ван дер Верфф проявил инициативу и предложил дискредитировать расследование, доказывающее причастность Кремля к гибели рейса. 4 октября организация Глобальные права мирных людей (Global Rights of peaceful people, GRPP) разослала пресс-релиз, в котором пригласила на пресс-конференцию под названием «Трагедия MH-17 – мы ждем тщательное расследование».

«GRPP, согласно данным реестров Королевства Нидерланды, была зарегистрирована 18 апреля 2019. Впрочем, первое упоминание о GRPP датирована 2015 годом и связано с событиями 2 мая в Одессе. 15 мая 2015 голландское издание Dutch Metro опубликовало статью лица на имя Sonja van den Ende в колонке читателей, в которой она обвиняет украинскую власть и «фашистов» в пожаре во время событий, полностью соответствует пропагандистским нарратив Кремля. Автор утверждала, что ее визит в Одессу был профинансирован GRPP, то есть за четыре года до даты регистрации организации», – отмечает Баронин.

Сама Sonja имеет аккаунт в русскоязычной сети ВКонтакте и в середине октября находилась в Сирии, где осуществляла информационную поддержку подконтрольном России режима Башара Асада. Второе упоминание организации относится к 2016 году. Перед проведением в Нидерландах референдума по принятию Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, ведущая голландская газета Volkskrant писала о Сергее Мархель, который приехал из Украины. Он посетил дебаты в 23 городах Нидерландов по случаю референдума, используя визитку организации GRPP.

«На каждом мероприятии он произносил речь, в которой утверждал, что Украина – это нацистская страна, а население не поддерживает подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Страница организации в FB была создана лишь 5 сентября 2019. По состоянию на октябрь 2019 контактными данными страницы GRPP есть телефон +7 915 024-34-51, т.е. имеет код Российской Федерации, Москвы», – подчеркивает Баронин.

В профиле она обозначена, как политическая организация. Страница модерируется Анастасией Мархель (дочерью Сергея Мархель). Среди ее контактов в социальной сети много сторонников так называемой Одесской народной республики – российского сепаратистского проекта. Большая часть сети замыкается на члена парламента Нидерландов от социалистов Гарри ван Боммеля, который, согласно результатам New York Times, координировал работу пророссийских групп влияния среди граждан России и Украины в попытках достичь нужных Москве результатов на референдуме в Нидерландах в 2016 году.

«Среди представителей группы по дискредитации – Елена Плотникова, уроженка Донецке. Жила рядом с экс-президентом Виктором Януковичем до его избрания Президентом Украины, и имела с ним бизнес-отношения. Сейчас живет в Etten-Leur, Нидерланды. Активно поддерживает социалистов», – отмечает Баронин.

Еще одним голландским политическим деятелем, который координирует работу пророссийских групп влияния, является Тьерри Боде – лидер правой популистской партии евроскептиков «Форум за демократию». По информации New York Times, его группа занимается формированием альтернативных теорий сбивания авиалайнера рейса МН-17. Деятельность этих групп, по мнению разведывательной агентства Нидерландов AIVD, находится между дипломатией и разведкой.

«Российская сеть объединяет голландских политиков и подданных с пророссийскими взглядами, этнических русских, эмигрировавших в Нидерланды, граждан Российской Федерации и этнических украинский, выехавших из Украины после революции Достоинства в связи с откровенно пророссийскими взглядами», – подчеркивает Баронин.

«С приближением даты судебного слушания по делу МН-17 активность пророссийских групп расти. Уровень российского влияния на внутренние дела королевства Нидерланды позволяет делать выводы о существовании значительных угроз суверенитету этого государства и каналов влияния как на общественное мнение, так и на политические решения государства», – подытожил он.