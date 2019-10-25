Реалии «дружбы» Армении и России: оружейные компании давят на кремлевского союзника

Когда российскую оружейную компании не допустили к армянскому тендеру стрелкового оружия, она запустила все рычаги давления, дабы добиться контракта, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

Преинтереснейшая история сейчас развивается вокруг сорванного прошлой весной тендера на поставку Минобороны Армении оружия и техники. Ну, как сорванного, по крайней мере, для российской компании «ORSIS», предлагающий широкий выбор стрелкового и в первую очередь снайперских винтовок, которую исключили из тендера и более того, негласно внесли в «черный список» на будущее. А интересна эта история тем, что она как нельзя лучше демонстрирует то, насколько нагло и бесцеремонно Россия присосалась к Армении, навязывая ей свои решения и волю, но обо всем по порядку.

«Чуть больше месяца назад в материале «Дружеский шантаж Армении российскими оружейными компаниями» я писал о том, как Минобороны Армении отказавшись от продукции российской компании «ORSIS» (снайперские винтовки) оказалось под ударом, оставшихся без заработка российских оружейников», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, ранее стало известно, что российская компания после того как ее исключили из тендера обратилась в суд с требованием возбуждения уголовного дела. Параллельно представители «ORSIS» обложили военного атташе посольства Армении в России с требованием пояснить, с какой такой стати их исключили из тендера, в котором, к слову сказать, они были единственными участниками.

«А буквально намедни в «ORSIS» заявили, что не подавали в суд на министерство обороны Армении и надеются на возобновление сотрудничества. Правда, прозвучало это заявление как-то неоднозначно, с учетом того, что начальник отдела по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворг Алтунян подтвердил, что по иску «ORSIS» начато следствие», – отмечает Коваленко.

Собственно, что нам наглядно демонстрирует эта ситуация? Да пожалуй, то, что Россия, как и любой другой паразит, присосавшись к жертве, по доброй воле ее не покинет. И ситуация с «ORSIS» лишнее тому подтверждение.

«Как я уже говорил, данная компания занимается поставкой стрелкового оружия, в том числе и снайперских винтовок. Однако Армения за последние годы смогла наладить мелкосерийное, но вполне удовлетворяющее ее потребностям производство своего стрелкового оружия. К примеру, речь идет о снайперских винтовках Aspar Arms ASS-300, ASR-300/ASR-300C и других», – подчеркивает Коваленко.

Вот и получается, что в то время как без российских Су-35 и ОТРК «Искандер» Армении не обойтись, но на уровне легкого, стрелкового оружия она становится все более самодостаточной. Но на этом плацдарме теряются миллионы долларов, что для таких компаний как «ORSIS» непозволительно.

«А потому, данная ситуация и вправду лишний раз продемонстрировала всю «дружественность» России и безвыходное положение Армении – либо дружи, либо…», – отмечает Коваленко

И начинается прессинг, при этом с мило улыбающейся миной.В частности, сама компания обратилась в суд с требованием возбуждения уголовного дела и выдвинула ультиматум атташе посольства Армении в России.

«В общем, скандал достиг такого апогея, что даже начальнику отдела по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворгу Алтуняну пришлось отчитываться по итогу следствия, начатого согласно иску «ORSIS», – подчеркивает Коваленко.

Но и этого оказалось мало. И как стало известно, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило письмо в адрес министра обороны Армении Давида Тонояна, с просьбой лично разобраться в ситуации со срывом оружейного тендера «ORSIS». Письмо будет передано через МИД – то есть выходит на уровень дипломатического ристалища.

«И вот казалось бы, мелочь, а сколько шума. А может и не зря так много шума из-за отмененного тендера на стрелковое оружие?», – отмечает Коваленко

Да, у «ORSIS» и вправду широкий выбор подобного оружия, на любой вкус и многие из этих образцов мы могли видеть не только в руках террористов на оккупированных Россией территориях Донбасса, но и по всему миру. Между тем, Армения за последние годы смогла наладить мелкосерийное, но вполне удовлетворяющее ее потребностям производство своего стрелкового оружия. К примеру, речь идет о снайперских винтовках Aspar Arms ASS-300, ASR-300/ASR-300C и других.

«Собственно, ситуация такая, что в то время как без российских истребителей Су-35 и ОТРК «Искандер» Армении не обойтись, на уровне легкого, стрелкового оружия она становится все более самодостаточной. В свою очередь, это рынок, на котором крутятся миллионы долларов, которые для «ORSIS» уж точно не станут лишними», – отмечает Коваленко.

«Вот и получается, что дружба с латентным, а порою и явным шантажом это неотъемлемая составляющая отношений России с ее «друзьями», – подытожил Коваленко.