Зона «русского мира»

Россия в ожидании Стрелецкого бунта. Сможет ли Шойгу сместить Путина?

Армия станет одной из главных политических сил, формирующих трансформацию российского правящего режима после ухода Путина.

На минувшей неделе медиа сфокусировались на эскалации войны в Сирии и очередной драме Brexit, поэтому учения российских стратегических ядерных сил «Гром-2019» остались практически незамеченными. Хотя в этом году маневры Гром беспрецедентны по своему масштабу и интенсивности, пишет на страницах «The Jamestown Foundation» политолог, профессор Института исследований мира Павел Баев, перевод статьи подготовлен изданием «Новое Время».

«Официальная информация намеренно подавалась неточной. По разным данным, запуск баллистических ракет с подлодок Северного и Тихоокеанского флота были координированы с запуском ракет с ракетоносцев Ту-95МС и с тестом межконтинентальной баллистической ракеты», – пишет эксперт.

«Корабли Северного флота и Каспийской флотилии практиковались запускать по береговым целям крылатую ракету Калибр. В Крыму же использовались зенитно-ракетные комплексы С-400 для защиты во время имитации воздушного нападения. Этот сложный тест целого спектра возможностей российской армии подчеркивает достижения в подготовке к полномасштабной ядерной войне», – добавил он.

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В рамках учений президент РФ Владимир Путин выполнял свою роль главнокомандующего, управляя запуском ракет с помощью нажатия кнопок на суперкомпьютере Национального центра управления обороной, который был сконструирован пять лет назад по приказу министра обороны Сергея Шойгу.

«К слову, российский министр обороны, занимающий этот пост с 2012 года, постепенно укрепляет свои политические позиции: в этом году Путин счел уместным отметить свой день рождения в сибирской тайге лишь (не считая около сотни телохранителей) в компании «натуралиста» Шойгу», – отмечает Баев.

Тувинец Шойгу впервые появился на российской политической арене за целое десятилетие до Путина, и ему удалось сохранять устойчивый уровень общественного доверия и удивительно низкий уровень недоверия. Этим он резко отличается, например, от премьер-министра Дмитрия Медведева, которому не доверяет треть респондентов и чьей работой недовольны две трети.

«Шойгу понимает значимость связей с общественностью. Он был единственным политиком высокого уровня, присутствовавшим на похоронах известного советского космонавта Алексея Леонова. Более того, он часто афиширует свои традиционные консервативные ценности. И покровительствовал строительству большого собора для Вооруженных сил РФ», – подчеркивает Баев.

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Тщательно планируя появление на публике, Шойгу избегает разговоров с журналистами. Поэтому так привлекло внимание его недавнее большое интервью для московского таблоида. Он подробно восхвалял свои достижения в модернизации армии, но предпочел опустить неудачи, получившие широкий резонанс – например, взрыв новой ядерной боеголовки возле Северодвинска в августе этого года.

«Популярная газета Известия опубликовала довольно критический ответ на это интервью, где подчеркивалось, что многие военные реформы были инициированы и проведены до назначения Шойгу на должность. Эта статья исчезла через несколько часов после публикации, а ее автор был уволен», – отмечает Баев.

Тщеславие и невосприимчивость к критике – черты, характеризующие Шойгу как лидера, однако при этом он четко понимает, как и зачем скрывать свои амбиции, а также вести информационные операции. В прошлом году он создал в своем министерстве Главное военно-политическое управление вооруженных сил РФ и назначил генерала Андрея Картаполова, бывшего командующего российскими войсками в Сирии, его руководителем и своим заместителем.

«Это управление занимается проведением непрерывных кампаний пропаганды, позволивших Шойгу отмахнуться от таких впечатляющих неудач как, например, провалившаяся попытка покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, которого Путин называет предателем», – подчеркивает Баев.

Этот все еще разворачивающийся скандал сфокусировал внимание нескольких международных расследований на деятельности российской военной разведки – Главного разведывательного управления (ГРУ). Это одно из старых советских спецподразделений, подчиняющихся генеральному штабу вооруженных сил РФ и получивших новые возможности для подпольной деятельности – от кибератак до попыток переворотов.

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«Эти расследования определили, что ГРУ ответственно за вербовку и тренировку наемников для нелегальных «частных» военных предприятий (таких как небезызвестная группа Вагнера, которую ассоциируют с бизнесменом Евгением Пригожиным, приближенному к Путину)», – отмечает Баев.

Шойгу остается вне этих интриг и стремится использовать новую страсть Путина к ядерному «супероружию» для того, чтобы увеличить оборонный бюджет и помешать сокращениям. Путин, тем не менее, не желает повторять советскую ошибку и чрезмерно приоритизировать военно-индустриальный комплекс, настаивая на том, что приобретение современного вооружения Россией уже достигло максимума.

«Однако Шойгу намерен получить одобрение своего плана по консолидации всего военного строительства в одну суперкорпорацию, подчиняющуюся Министерству обороны. Эта централизация дает военным бюрократам контроль над огромными финансовыми потоками. Недавний арест заместителя начальника Генштаба не сможет покончить с настолько процветающей коррупцией», – подчеркивает Баев.

Один из особенных талантов Шойгу – умение завоевывать преданность высших чинов и уважение офицерского состава. Это обеспечивает большую слаженность работы вооруженных сил России по сравнению с другими силовиками, включая всемогущую ФСБ, пострадавшую от нескольких коррупционных скандалов.

«Сплоченность этого института, зацементированная взращённым военным товариществом, скорее всего, говорит о том, что армия станет одной из главных политических сил, формирующих трансформацию российского правящего режима после ухода Путина. Шойгу осторожен и не проявляет своих амбиций, подавая растущую милитаристскую пропаганду под видом пропаганды патриотизма и консервативных ценностей», – отмечает Баев.

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У России длинный послужной список чрезмерных инвестиций в военную силу и множество примеров дворцовых переворотов, проведенных решительными и целеустремленными генералами. Но у этой страны нет опыта прямого военного правления. Шойгу прекрасно понимает, что придворные Путина и олигархи противостоят тому, чтобы руководящая военная элита получила и монополизировала политическую власть – они предпочитают продолжение стагнации.

«Однако скрытый спрос на перемены может сыграть неожиданно и сильно, выдвинув на первый план российскую версию таких нетипичных лидеров как Владимир Зеленский в Украине или Никол Пашинян в Армении. Предотвращение смуты может стать рациональным политическим выбором для заинтересованных в увядающем «путинизме» беспокоящихся сторон, и Шойгу аккуратно демонстрирует себя в качестве более безопасной пары рук», – подчеркивает Баев.

Видео, на которых полиция не может сдержать толпу на улицах Гонконга, Барселоны, Бейрута и Сантьяго, заставляют некоторых представителей российской элиты задуматься о танках – и об авторитете, который ими движет.

Автор Павел Баев
Источник The Jamestown Foundation Новое Время
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