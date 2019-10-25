Визит кремлевского куратора Суркова на Донбасс. Зачем Пушилина учат нравится Макрону?

Приезд помощника президента РФ в «ДНР» очень похож на попытку Кремля снова выйти вперед и вернуть расположение Франции и Германии.

Куратор «ДНР» и «ЛНР», помощник президента РФ Владислав Сурков прибыл в оккупированный Донецк 23 октября. Сам по себе визит лишен официоза и является «закрытым» для посторонних глаз, т. е. нет никаких утечек о причинах и ходе встреч Суркова, за исключением одной большой утечки о том, что этот визит вообще случился, не было, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

«О приезде помощника Владимира Путина стало известно не из российской прессы, а в первую очередь из неофициальных источников информации – Telegram-каналов, в том числе «днровского» «Охранителя». На него же сослался в своем канале «депутат» фейковой республики Владислав Бердичевский («Бриг»)», – пишет журналист.

Возникает первый и ключевой вопрос: «Зачем Суркову понадобилось лично ехать в Донецк? Разве нельзя было обсудить все с помощью телефона или мессенджеров с достаточным уровнем защиты?»

«Да еще и совещания с руководством «ДНР» прошли в закрытом режиме, и темы, на них поднимаемые, никоим образом не освещались. В том числе путем утечек в СМИ. Вероятно, причиной тому была природа поднимаемых во время переговоров вопросов, которые просто не могли просочиться наружу, их не мог услышать кто-либо за исключением собеседников Суркова – того же Дениса Пушилина и людей из ближайшего круга обоих», – отмечает Гирман.

Шоу Суркова

Либо же, есть смысл предположить, что сам по себе факт совершения Сурковым визита в «ДНР» именно сейчас имеет первоочередное значение. В первую очередь с точки зрения его медийной ценности. Грубо говоря, Сурков как помощник президента РФ стал тем булыжником, брошенным по своей воле или по принуждению шефа в озеро, чтобы поднять максимально высокие волны.

«На это указывает выбор даты приезда – пятилетие местного аналога правящей партии, «Общественного движения «Донецкая республика» (ОДДР), возглавляемого собственно Пушилиным. И как раз в день приезда высокого гостя из самого Кремля в Донецке прошел торжественный шабаш этой организации», – подчеркивает Гирман.

Таким образом, Сурков, засветившись в это время в «ДНР», является одновременно и гонцом, и посланием боевикам «Москва вас не оставит». Да и Украины с Западом, к слову, этот месседж касается.

«Но что любопытно, так это внутрироссийский контекст появления Суркова на Донбассе. Ведь в Донецк он прикатил не сам. Параллельно с ним туда прибыл выпускник академии ФСБ и впоследствии ее сотрудник Андрей Манойло», – отмечает Гирман.

В публичной плоскости же он якобы профессор Московского государственного университета и политолог, эксперт по международным отношениям и конфликтологии, и в то же время известен как специалист по ведению информационной войны. В Донецке и Енакиево Манойло провел закрытые лекции на эту тему.

«Но, очевидно, что лекции были не столь «закрытыми», как совещания при участии Суркова, потому как о вояже Манойло писали так называемые СМИ сепаратистов. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что поездка Манойло не должна была стать секретом», – подчеркивает Гирман.

С одной стороны, здесь, похоже, идет речь о конкуренции между различными структурами за контроль над «ЛДНР». Т. е. спец ФСБ по информационным войнам мог отправиться в «ДНР» вдогонку, а не вместе с Сурковым, дабы проконтролировать и выяснить, что тот задумал. Причем абсолютно не таясь, чтобы помощник президента РФ об этом знал и нервничал.

«Следовательно, аппаратная грызня в Москве продолжается – башни шатаются. И очень может быть, что Сурков пытается подтвердить свой статус: он патрон «ЛДНР» и лишь он один. Если учесть, что это влияние у него уже пытались отобрать и экс-посол РФ в Беларуси, ныне первый замминистра экономики Михаил Бабич, которого с момента скандального отзыва из Минска прочат в кураторы фейковых республик; и кум Путина, один из лидеров фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Раде Виктор Медведчук», – отмечает Гирман.

Поле тесное, а охочих его вспахать уж больно много. Вот Сурков и пошел ва-банк. Момент весьма удачный, поскольку Курт Волкер ушел с поста спецпредставителя Госдепартамента по Украине, и преемника до сих пор нет, а значит, остается вакантным место визави Суркова в российско-американском диалоге по Донбассу. Освободившееся пространство помощник Путина может максимально заполнить собой.

«С другой стороны, если все же Манойло и Сурков действовали скоординировано, то такое сотрудничество могло случиться лишь только потому, что их вынудили. А единственным, кто может это сделать, является, понятно, Владимир Путин. Дрессировка им обитателей разных «башен Кремля» говорит о крайней степени заинтересованности президента РФ в украинском вопросе и, соответственно, готовности лично вмешиваться в процессы», – подчеркивает Гирман.

Вернуть позиции

Важно, что происходит это на фоне заявлений Кремля о де-факто срыве подготовки саммита «нормандской четверки», который, как полагает украинский президент Владимир Зеленский, станет переломным моментом в переговорах. Гарант уповает на свою харизму и на то, что сможет договориться с бывшим КГБшником. Хотя, судя по всему, не только с этим сомнительным тузом в рукаве украинская сторона движется к встрече в «нормандском формате».

«По данным Telegram-канала «Легитимный», в Москве сейчас кипит работа, мозговой штурм сменяется мозговым штурмом, потому как Кремль после победы с «формулой Штайнмайер» проспал «контрудар» из Киева, плавно сместившего акценты переговорного процесса прежде всего в западном информационном пространстве», – отмечает Гирман.

Месседж Украины очень прост: мы пошли на утверждение «формулы», несмотря на ее острое неприятие немалым числом украинцев, согласились на разведение сил в Золотом и Петровском, но в итоге и разведение сил сорвано из-за боевиков, и Россия почему-то тянет с долгожданным саммитом «нормандской четверки». А ведь этого хотят не только в Киеве, но и в Париже, и в Берлине.

«Российские «башни» проспали момент, когда наши украинские дипломаты и эксперты изменили «правила игры» и начали запускать в массы эти месседжи. На все эти ходы украинской стороны Кремль ничем не ответил, кроме пары официальных заявлений», – говорится в сообщении канала.

Если его данные и выводы верны (а выглядят они вполне логичными), то приезд Суркова в Донецк очень похож на попытку Кремля снова выйти вперед и вернуть расположение Франции и Германии.

«Еще одной такой попыткой может быть, к слову, и подозрительная своевременность вынесения прокремлевскими партиями Die Linke («Левые) и «Альтернатива для Германии» на голосование в Бундестаг предложений об отмене антироссийских санкций и нормализации отношений с Москвой. Инициативы провалились, но нужное информационное обрамление они создали, подпитав кремлевскую пропаганду», – подчеркивает Гирман.

«Далее следует ожидать ответного хода Москвы в виде повсеместного – на уровне СМИ, «экспертов», международных встреч высокопоставленных чиновников – проталкивания тезиса якобы из уст фейковых республик о том, что «ЛДНР» хотят реинтеграции, но этого не хочет Киев, в том числе выдумает на ходу отговорки и всячески противится тому, чтобы «народ Донбасса» обсуждал и участвовал в наработке составляющих процесса интеграции», – подытожил Гирман.